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Pháp luật

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Nữ cán bộ hưu trí lặn lội từ TPHCM ra Hà Nội dự tòa, mong sớm lấy lại 20 tỷ bị Mr Pips chiếm đoạt

Hoàng An

TPO - Được Tòa triệu tập, chị L. (ngoài 50 tuổi, cán bộ nghỉ hưu) cùng nhiều bị hại khác từ TPHCM ra Hà Nội dự phiên xét xử đường dây Mr Pips. Chị bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng, rơi vào nợ nần, túng quẫn và mong sớm được bồi hoàn.

Ngày 27/10, đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục công bố bản cáo trạng hơn 200 trang cùng hàng nghìn phụ lục nêu tội danh của 188 bị cáo phạm tội trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền”, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, tại TP HCM) cầm đầu.

Trước đó, trong ngày đầu tiên xét xử (ngày 26/10), Tòa dành phần lớn thời gian kiểm tra nhân thân bị cáo, bị hại, người tham gia tố tụng. Trong nhóm bị hại, nhiều người lặn lội từ xa đến với mong mỏi Tòa sớm ra phán quyết để được bồi thường.

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Các bị hại xếp hàng làm thủ tục với lực lượng an ninh trước khi vào hội trường theo dõi phiên tòa.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tiền Phong, bị hại người mất ít từ vài chục triệu đồng, có người bị chiếm đoạt trên 20 tỷ đồng.

Điển hình trong số này có chị L. (ngoài 50 tuổi, cán bộ đã nghỉ hưu, sống tại TP HCM) bị nhân viên của Mr Pips lừa đầu tư, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng. Trước đây, chị L. thường tìm hiểu về tiến độ thực hiện tố tụng của cơ quan chức năng và rất băn khoăn khoản tiền của mình bị chiếm đoạt liệu có được sớm bồi hoàn.

Được Tòa gửi giấy triệu tập, chị L. cùng một số nạn nhân khác lặn lội từ TP HCM ra Hà Nội tham dự. Chị cho hay, khi đầu tư thấy thua lỗ, nhân viên tư vấn đều khuyên “nạp” thêm tiền để gồng lỗ hoặc nạp thêm mới có thể rút được tiền gốc. Chị L. làm theo và bị chiếm đoạt hết. Số tiền hơn 20 tỷ đầu tư một phần là của chị tiết kiệm, phần còn lại đi vay mượn. Nay lâm cảnh nợ nần, túng quẫn, cuộc sống gia đình chị đảo lộn.

Trong bản cáo trạng cũng thể hiện rõ, khi nhà đầu tư nạp tiền vào tài khoản mở tại các sàn chứng khoán “ảo” của Mr Pips, việc giao dịch “thắng – thua” đều do nhân viên phụ trách bộ phận kỹ của anh ta thực hiện.

Có những trường hợp bị hại giao dịch ngày đầu có lợi nhuận hàng trăm triệu, vài ngày sau sàn cứ thế giảm điểm và bị “đốc thúc” nạp thêm tiền để gồng lỗ. Khi khách hàng nạp thêm, nhân viên kỹ thuật tiếp tục để sàn lao dốc đến khi khách “cháy” túi.

Clip bị hại xếp hàng vào hội trường xét xử.

Tại tòa, các bị hại như chị L. được sắp xếp ngồi tại điểm cầu hội trường lớn của TAND TP Hà Nội theo dõi và trả lời Hội đồng xét xử thông qua màn hình trực tuyến; nhiều bị hại bày tỏ e ngại, đeo khẩu trang che mặt.

Hội trường chính là chỗ ngồi cho Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát thực hành quyền công tố, 200 luật sư tham gia bào chữa và khoảng 50 bị cáo giữ vai trò quan trọng trong vụ án; điểm cầu còn lại được kết nối với Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội, nơi đây có hơn 100 bị cáo là nhân viên giữ vai trò phạm tội thấp hơn.

Nội dung hồ sơ công bố cho thấy, khoản tiền chiếm đoạt được Mr Pips mua nhiều vàng, đồng hồ xa xỉ, xe sang để phục vụ mục đích quay clip “đánh bóng” hình ảnh trên mạng xã hội. Việc này khiến nhiều người bị “lu mờ” trước cái mác giàu sang nên xuống tiền đầu tư.

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#Mr Pips #Vụ Mr Pips lừa đảo #Lừa đảo Mr Pips #Bị hại vụ Mr Pips

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