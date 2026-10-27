Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ 2 kẻ cầm kiếm cố thủ trên mái nhà: Chủ nhà sống ở nước ngoài

Hoàng Phúc

TPO - Căn nhà 2 tầng ở xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa), nơi hai đối tượng cầm kiếm cố thủ khi bị công an bao vây, được cho thuê khoảng 10 ngày trước khi xảy ra vụ việc. Thời điểm đó, chủ nhà đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.

Sáng 27/10, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo UBND xã Hà Long (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ việc hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng tại thôn Gia Miêu.

Theo lãnh đạo địa phương, sau gần 10 giờ cố thủ trên mái nhà, hai đối tượng đã chấp hành yêu cầu của lực lượng công an và ra đầu hàng vào tối 26/10.

1000033707.jpg
Một trong hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

“Căn nhà xảy ra vụ việc do người dân địa phương mới xây dựng không lâu. Khoảng 10 ngày trước đã cho một phụ nữ từ nơi khác đến thuê trước. Thời điểm công an bao vây căn nhà, chủ nhà đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài”, vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, vào trưa 26/10, lực lượng Công an Thanh Hóa phối hợp Công an TP Hải Phòng bất ngờ tiếp cận, bao vây căn nhà nằm cạnh tỉnh lộ 522, thuộc thôn Gia Miêu (xã Hà Long), gần lối lên nút giao cao tốc Bắc - Nam. Khi lực lượng chức năng tiến vào, một phụ nữ bị bắt giữ, trong khi hai người đàn ông chạy lên nóc nhà cố thủ.

tp_1-8009.jpg
Người dân tập trung đông xem cảnh sát vây bắt hai đối tượng.

Trong quá trình bị bao vây, hai đối tượng mang theo kiếm dài và gậy, có hành vi chống trả quyết liệt, khiến lực lượng chức năng phải tổ chức vận động, thuyết phục. Khuya cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ thành công 2 đối tượng này. Theo công an, nhóm đối tượng trên liên quan đến một vụ án ma túy do Công an TP Hải Phòng điều tra.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Xem thêm

#cố thủ trên mái nhà #vây bắt ở Thanh Hóa #Công an Thanh Hóa #thôn Gia Miêu #vụ án ma túy #cầm kiếm chống trả #Thanh Hóa

Cùng chuyên mục

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

Vụ Bí thư và Chủ tịch xã ở Phú Thọ bị bắt: Khởi tố đối tượng 'chạy' thủ tục, thu lợi hơn 15 tỷ đồng

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Quách Chí Lâm (sinh năm 1964) trong vụ khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ). Doanh nghiệp mà bị can này tham gia thành lập đã khai thác trái phép gần 238.000 m³ đất san lấp, thu lợi bất chính hơn 15,6 tỷ đồng

Đối tượng Dương Văn Quang.

Khởi tố giám đốc công ty luật vì chiếm đoạt hơn 5 tỷ đồng

TPO - Từ việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn, Dương Văn Quang bị cáo buộc đưa ra thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua nhà, đất để nhiều lần nhận tiền, chiếm đoạt tổng cộng 5,25 tỷ đồng.

Vụ phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Người che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý ra sao?

Vụ phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Người che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý ra sao?

TPO - Luật sư Tạ Quang Tòng - Nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk nói, khi người thân thấy con em là các phạm nhân trốn trại giam về nhà, cứ cho ăn bữa ăn cho đàng hoàng, tắm rửa, thay quần áo, sau đó động viên, khuyến khích họ đi đầu thú. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động này diễn ra trong thời gian càng ngắn càng tốt.

Mẹ của Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: 'Con làm vậy sao mẹ sống nổi'

Mẹ của Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn Trại giam A2: 'Con làm vậy sao mẹ sống nổi'

TPO - Nghe tin con trai trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an, bà Lương Thị Đoản (mẹ phạm nhân Lữ Văn Toàn) khóc nghẹn: “Con làm vậy sao mẹ sống nổi”. Người mẹ gửi lời xin lỗi lực lượng chức năng và mong con trai nhận ra sai lầm, tiếp tục quay về cải tạo để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe