Nhiều trụ sở dôi dư ở Cần Thơ tiếp tục bị bỏ không vì chưa có người thuê

TPO - Trong số 187 trụ sở công dôi dư dự kiến đem cho thuê, Cần Thơ đã thông báo công khai tìm người thuê 77 cơ sở, nhưng tới nay mới có 11 trụ sở có người thuê, chỉ bằng gần 6% tổng số trụ sở dôi dư dự kiến cho thuê.

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, tính tới ngày 22/10, thành phố có 800 cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Trong đó có 672 trụ sở dôi dư thuộc diện sắp xếp, xử lý (hiện 309 cơ sở đã được bố trí sử dụng tạm hoặc chuyển công năng, 363 cơ sở thuộc diện giao đất, cho thuê đất, hoặc đưa ra đấu giá cho thuê cả đất và nhà.

Theo đó, trong 187 cơ sở nhà, đất công thuộc diện cho thuê theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, có 77 trụ sở đã được thông báo đấu giá cho thuê. Tuy nhiên, tới nay mới có 11 trụ sở có người thuê (chiếm gần 6% số trụ sở cần cho thuê).

Nhiều trụ sở công dôi dư đang bỏ không ở Hậu Giang cũ. Dù vậy, việc cho thuê gặp khó khăn do nhu cầu thấp.

Sở Tài chính Cần Thơ đánh giá, trụ sở công dôi dư cho thuê đang khó thu hút tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê, chưa như dự kiến, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý tài sản và tạo nguồn thu ngân sách. Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện sẽ được tổng hợp đề nghị Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) hướng dẫn xử lý.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, theo Sở Tài chính Cần Thơ, thành phố có 23 khu đất, tổng diện tích hơn 111 ha đang thực hiện thủ tục đấu giá. Tới nay, có 17 khu đất được phê duyệt phương án đấu giá, 10 khu có giá khởi điểm và quyết định đưa ra đấu giá.

Dù vậy, việc triển khai thủ tục đấu giá các khu đất cũng gặp vướng mắc về đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính, quy hoạch, xác định giá khởi điểm...

Sở Tài chính Cần Thơ cho biết, việc tập trung xử lý vướng mắc, sớm đưa trụ sở công dôi dư vào cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất là một trong các giải pháp trọng tâm từ nay tới cuối năm để phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách năm nay.

Khu 'đất vàng' Trung tâm Hội chợ triển lãm Cần Thơ đã được phê duyệt đấu giá.

Tính tới ngày 24/10, tổng thu ngân sách của Cần Thơ ước đạt hơn 23.300 tỷ đồng, bằng 87% dự toán năm. Trong đó, nguồn thu từ đất chỉ đạt gần 2.200 tỷ đồng, bằng gần 64% dự toán (riêng tiền sử dụng đất chỉ đạt 1.760 tỷ đồng).

Năm 2026, Cần Thơ đặt mục tiêu thu ngân tăng 15% so với năm trước, nhưng khả năng tới hết năm chỉ đạt mức vượt thu gần 11%.