Cận cảnh cầu dây văng bị sà lan đâm lệch nhịp ở Cà Mau

TPO - Sà lan chở cẩu và vật liệu công trình đâm làm nhịp giữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) ở Cà Mau bị lệch khỏi trụ khoảng 30-40cm. Cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa để khảo sát, đánh giá hư hại và phương án khắc phục. Để qua lại, người dân phải đi vòng qua cầu khác với quãng đường xa hơn khoảng 1km.
TPO - Sau hơn 7 tháng thi công, cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch, TP. Huế, đã xây xong các kết cấu chính, dự kiến hoàn thành dự án vào cuối tháng 11/2026 để thay thế cầu treo cũ, rút ngắn đáng kể tiến độ so với kế hoạch thực hiện trong 3 năm.
TPO - Xe tải do anh Bùi Anh Quốc điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa (đều thuộc tỉnh Gia Lai) xảy ra va chạm với một xe máy lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, hai người đi xe máy tử vong.
TPO - Dự báo khoảng ngày 1-2/11, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh có cường độ trung bình khiến trời se lạnh vào đêm và sáng, chấm dứt tháng 10 nắng nóng hiếm gặp trong lịch sử.
TPO - Một lời đe dọa, bức ảnh bị phát tán hay những bình luận công kích trên mạng có thể trở thành áp lực lớn với trẻ. Khi sự cố xảy ra, điều con cần không phải là trách móc hay tra hỏi, mà là một người đáng tin cậy và đủ bình tĩnh để lắng nghe, bảo vệ và giúp con biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ. Bên cạnh gia đình, nhà trường cũng cần lắng nghe, nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn trẻ an toàn trước những nguy hiểm trên môi trường số.
TPO - Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Hưng Yên tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ.
TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nâng chất lượng tổng hợp, dự báo, chia sẻ thông tin; nhận diện sớm biến động ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước để kịp thời tham mưu đối sách...
TPO - Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù để xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, trong đó đặt ra điều kiện cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Đề xuất này mở ra hướng xem xét quyền lợi của cư dân, song phương án xử lý vẫn cần được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
TPO - Sau 7 ngày gia đình nhờ cơ quan chức năng, người dân hỗ trợ tìm kiếm, đến hôm nay người đàn ông nghi mất tích tại phường Rạch Dừa, TPHCM, đã được tìm thấy thi thể cách nhà khoảng 30km.
TPO - Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy các nước Liên minh châu Âu (EU) còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu xem xét gỡ bỏ thẻ vàng IUU cho Việt Nam.
TPO - Chiều 26/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đang thăm chính thức Việt Nam.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.
TPO - Góp ý vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, phải kiểm soát chặt các biện pháp cưỡng chế mới. Trong đó, tạm hoãn xuất cảnh để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt là biện pháp có ảnh hưởng lớn đến quyền đi lại. Không nên để người dân chỉ biết mình bị tạm hoãn xuất cảnh khi đến cửa khẩu.
TPO - Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đang được đẩy nhanh thi công với mục tiêu đưa đoạn Tân Thanh - Đông Khê (dài 62 km) vào phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán 2027. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn đang bị đe dọa khi nguồn vật liệu còn hạn chế, giải phóng mặt bằng bổ sung chưa hoàn tất.
TPO - Nước từ kênh Tẻ tràn lên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận vào chiều 26/10 khiến nhiều đoạn đường ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng trong ngày triều cường rằm tháng 9 âm lịch lên cao.
TPO - Liên quan đến vụ hàng trăm người nhập viện sau khi ăn bánh Hồng Ngọc 37, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định xử phạt hành chính cơ sở này tổng số tiền 94 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 4 tháng, thanh toán hơn 1 tỷ đồng chi phí khám, chữa bệnh cho nạn nhân.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định nếu kết nối tốt, Việt Nam - Ba Lan có thể tạo ra những chuỗi sản xuất, chuỗi giá trị chung có sức cạnh tranh cao.