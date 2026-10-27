Cầu treo ‘già nua’, xuống cấp nặng ở Huế sắp có công trình thay thế

TPO - Sau hơn 7 tháng thi công, cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch, TP. Huế, đã xây xong các kết cấu chính, dự kiến hoàn thành dự án vào cuối tháng 11/2026 để thay thế cầu treo cũ, rút ngắn đáng kể tiến độ so với kế hoạch thực hiện trong 3 năm.

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Cuối tháng 10/2026, công trường cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch, nhánh phải thượng nguồn sông Hương, thuộc xã Bình Điền, TP. Huế, đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Thân cầu bê tông cốt thép đã thi công xong, cơ bản nối liền hai bờ. Công nhân và máy móc tiếp tục thi công lan can, khe co giãn, hệ thống điện chiếu sáng và đường dẫn hai đầu cầu, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối tháng 11.

Cầu Bình Thành mới bắc qua sông Hữu Trạch, xã Bình Điền, TP. Huế đạt hơn 85% khối lượng xây lắp sau hơn 7 tháng thi công.

Đại diện Ban QLDA Giao thông và nông nghiệp TP. Huế - chủ đầu tư dự án cho biết đến cuối tháng 10, công trình đã hoàn thành hơn 85% khối lượng xây lắp theo hợp đồng.

Cầu xây xong nhưng chưa thể thông xe kỹ thuật do một số hạng mục như lan can, khe co giãn, điện chiếu sáng và đường dẫn vẫn trong giai đoạn hoàn thiện. Các đơn vị tổ chức thi công khẩn trương, kể cả trong điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, hướng tới đưa cầu Bình Thành mới về đích vào cuối tháng 11/2026.

Nằm ở địa hình hiểm trở, bờ sông có độ dốc lớn, dự án khởi công ngày 11/3/2026, với kế hoạch thi công ban đầu kéo dài 3 năm. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 7 tháng, khối lượng xây lắp đã đạt hơn 85%. Thời gian thi công thực tế hiện được rút ngắn đáng kể so với kế hoạch ban đầu, giúp người dân vùng thượng nguồn sông Hương sớm có cây cầu mới an toàn, thuận lợi hơn.

Cầu mới cơ bản nối liền hai bờ sông Hữu Trạch, thay thế cầu treo Bình Thành xuống cấp sau khoảng 25 năm khai thác.

Chứng kiến công trình dần hoàn thiện, bà Hoàng Thị Mười (48 tuổi, trú thôn Tân Hòa, xã Bình Điền) bày tỏ: “Cầu làm rất nhanh, hy vọng cuối năm nay được đi trên cầu mới”.

Thay cầu “già nua” 25 năm khai thác

Cầu Bình Thành mới được đầu tư nhằm thay thế cầu treo cũ đưa vào khai thác từ năm 2001, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vùng gò đồi khu vực phía tây TP. Huế. Sau khoảng 25 năm sử dụng, cây cầu treo dài gần 140 m, mặt cầu rộng hơn 4 m đã xuống cấp nghiêm trọng. Cơ quan chức năng nhiều lần áp dụng biện pháp hạn chế khai thác, hạ tải trọng, giới hạn chiều cao phương tiện và cấm tập trung đông người trên cầu.

Cầu treo Bình Thành cũ phải hạn chế tải trọng, chiều cao phương tiện do xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, ngày 21/11/2024, một xe tải chở rác lưu thông qua cầu đã đâm vào lan can rồi lao xuống sông, khiến 2 công nhân môi trường tử vong. Sau tai nạn, cơ quan chức năng cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông qua cầu, đồng thời hạ giới hạn chiều cao phương tiện xuống 2,2 m.

Người dân xã Bình Điền kỳ vọng cầu mới sớm hoàn thành, giúp giao thông vùng thượng nguồn sông Hương an toàn, thuận lợi hơn.

Trước thực trạng đó, tháng 12/2024, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Bình Thành mới. Công trình được UBND TP. Huế phê duyệt vào tháng 7/2025, với tổng mức đầu tư hơn 75 tỷ đồng từ ngân sách địa phương.

Cầu mới được xây dựng cách cầu treo cũ khoảng 100 m về phía hạ lưu, kết nối Quốc lộ 49 với tuyến tỉnh lộ 12D. Toàn tuyến dài khoảng 500 m, trong đó phần cầu dài hơn 254 m, rộng 8,5 m, gồm 6 nhịp dầm Super T. Dự án còn đầu tư hệ thống đường dẫn, thoát nước, nút giao và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, điện chiếu sáng.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng khắc phục những hạn chế của cầu treo cũ, nâng cao năng lực lưu thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân.