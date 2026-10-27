Sức mạnh tinh thần - chìa khóa cho sức bật quốc gia - Bài 1: Mở lòng dân trước những quyết sách lớn

TP - Để hiện thực hóa khát vọng hùng cường, đất nước đang triển khai hàng loạt chủ trương, quyết sách lớn. Những chuyển động ấy mở ra cơ hội phát triển mới, nhưng cũng đặt ra thách thức lớn, không chỉ cần nguồn lực vật chất, thể chế thông thoáng hay những giải pháp đột phá, mà còn cần một nguồn lực có ý nghĩa đặc biệt: sức mạnh tinh thần, khát vọng vươn lên, ý chí đổi mới, niềm tin và sự đồng thuận của toàn xã hội.

Làm thế nào để khơi dậy, củng cố và chuyển hóa nguồn lực tinh thần thành hành động? Đó là yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng trong giai đoạn phát triển mới: không chỉ đi trước mở đường về nhận thức, mà còn đi cùng quá trình thực hiện và đi sau để tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin.

Kiên trì gỡ nút thắt trong lòng dân

Các cấp chính quyền Hà Nội liên tiếp đối thoại với nhân dân để tạo sự đồng thuận trong GPMB, phục vụ thi công dự án Vành đai 2,5

Tháng 5/2026, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường (TP Hà Nội) gửi Thư cảm ơn đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguỵ Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Trong thư, ông Cường viết: “Với sự thấu hiểu, tin tưởng, đồng thuận, chia sẻ và trách nhiệm của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành 100%, bảo đảm theo đúng tiến độ thành phố giao. Đây không chỉ là kết quả của sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của thành phố và phường, mà trước hết là kết quả của tinh thần vì Thủ đô Hà Nội, trong đó có sự hy sinh thầm lặng và sự đồng hành rất đáng trân trọng của các hộ gia đình, cá nhân trong khu vực giải phóng mặt bằng”.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi là đoạn tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tổng thể tuyến Vành đai 2,5 của thành phố Hà Nội, giữ vai trò kết nối các trục giao thông lớn, góp phần giảm tải áp lực cho khu vực Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị Thủ đô.

Tuyến đường có chiều dài gần 1km, bề rộng quy hoạch khoảng 40m, song lại là đoạn “khớp nối” quan trọng, tác động trực tiếp đến khả năng hoàn thiện toàn tuyến. Tuy nhiên, điểm khó khăn nhất, là tuyến đường đi qua khu vực làng cổ Nhân Chính với lịch sử đất đai phức tạp, dân cư sinh sống lâu đời, liên quan đến khoảng 700 hộ dân. Đây vốn được coi là “điểm nghẽn” khó hóa giải nhất, kéo dài trong hơn 20 năm qua.

Thế nhưng, chỉ trong hơn 4 tháng, với tinh thần mới trong tư duy, hành động, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao với tỉ lệ đồng thuận 100% từ các hộ dân, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào và không phát sinh đơn thư khiếu nại.

Cùng với việc thống nhất ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, phường nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo phường nhấn mạnh, công tác tuyên truyền, dân vận phải đi trước, đi cùng và đi đến cùng. Muốn người dân đồng thuận thì thông tin phải công khai, minh bạch, giải thích dễ hiểu, lắng nghe đầy đủ, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng và hỗ trợ thiết thực trong quá trình di chuyển, ổn định đời sống.

Việc tuyên truyền không dừng lại ở những khẩu hiệu chung chung mà được cụ thể hóa bằng việc công khai, minh bạch tuyệt đối hồ sơ dự án, quy hoạch và phương án bồi thường.

Phường tổ chức hàng chục hội nghị lắng nghe ý kiến nhân dân, thu hút hàng trăm lượt người dân tham dự để phổ biến mục đích dự án, các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trao đổi, đối thoại về chính sách, dự thảo các phương án đền bù.

Thông qua đó, hệ thống chính trị phường đã giúp người dân nhận diện rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, loại bỏ các tin đồn sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng.

Nói về bài học kinh nghiệm, ông Nguyễn Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân cho biết: Điểm mấu chốt để giải quyết bài toán mặt bằng nằm ở việc bảo đảm quyền lợi hợp pháp và minh bạch cho người dân.

Khi cán bộ kiên trì giải thích thấu đáo bài toán được - mất, chuyển hóa từng bước từ phản đối sang đồng thuận, thì mọi nút thắt phức tạp về mặt bằng đều có thể tìm được tiếng nói chung”.

Tại hội nghị toàn quốc mới đây, khi giới thiệu chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, một chủ trương đúng mà lòng dân chưa thông thì vẫn ách tắc; một chính sách hay mà cán bộ chưa tin, không hiểu thì vẫn nằm trên giấy. Vì vậy, nghị quyết về chiến lược công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng trong tổ chức thực hiện, vừa đi sau tổng kết và củng cố niềm tin cho từng nghị quyết chiến lược của Đảng.

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Cải cách càng lớn, tinh thần càng phải cao

Câu chuyện GPMB ở đường Vành đai 2,5 chỉ là một trong những ví dụ cho thấy vai trò quan trọng của công tác tư tưởng, công tác dân vận trong việc củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Văn hóa - Xã hội của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhìn nhận, hiện nay, chúng ta đang đặt mục tiêu phát triển đất nước nhanh và bền vững, hướng tới 2 cột mốc lịch sử 100 năm. Nếu không có sự đồng lòng của toàn dân, của toàn xã hội thì rất khó khăn để hoàn thành.

Ông Chức nêu ví dụ, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai rất nhanh, rất hiệu quả một số dự án lớn, và trong thành công đó, điều quan trọng là có sự đồng thuận của người dân.

Ở góc độ bao quát hơn, theo ông Nguyễn Viết Chức, Đảng và Nhà nước luôn xác định tất cả vì lợi ích của người dân. Mọi quyết sách, hành động xuất phát từ nền tảng ấy thì sẽ có sự đồng thuận, có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Cần lắng nghe ý kiến người dân, tranh thủ ý kiến của người dân. Ngay như Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, trong đó có việc điều chỉnh một phần diện tích của tỉnh Phú Thọ về Hà Nội. Đó là một cách triển khai phù hợp, lắng nghe ý kiến của người dân để tạo sự đồng thuận”, ông Chức nói.

Theo ông, Bác Hồ đã nói, Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết/Thành công, thành công đại thành công. Muốn đoàn kết thì phải có đồng thuận. Muốn đoàn kết, đồng thuận thì phải thực sự vì lợi ích của người dân.

Nhìn lại các bài học lịch sử, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, công tác tư tưởng đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển đất nước.

Dự án Vành đai 2,5 băng băng về đích sau khi gỡ được nút thắt GPMB

Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, khi đất nước phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, công tác tư tưởng đã góp phần hun đúc lòng yêu nước, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng và Nhà nước đang thực hiện rất nhiều các cuộc cải cách lớn nhằm hiện thực hai mục tiêu 100 năm, trong đó có mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để thực hiện được các mục tiêu này, theo ông, công tác tư tưởng đòi hỏi phải kiên định, sáng tạo, không “chập chờn”, dao động, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn.

Dẫn ví dụ về công cuộc cải cách tổ chức bộ máy, nhất là sáp nhập các tỉnh, thành phố, ông Phúc cho hay, đây là cuộc “đại cải cách”, tác động rất lớn tâm tư, tình cảm của người dân.

Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác tuyên truyền, giải thích cặn kẽ những lợi ích to lớn từ cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; đồng thời mở ra cục diện mới trong phát triển đất nước với tầm nhìn lâu dài, ít nhất là cho 100 năm nên chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhờ đó, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được thực hiện một cách thuận lợi, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, góp phần hiện thực mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.