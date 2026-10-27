Hà Nội bắn pháo hoa chào mừng Ngày văn hóa Việt Nam 2026

TPO - Chương trình nghệ thuật kết hợp pháo hoa diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026 (thứ Ba), tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Kế hoạch nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Pháo hoa tại một chương trình tại Mỹ Đình, phường Từ Liêm

Thông qua Chương trình nghệ thuật đặc biệt, tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình góp phần kết nối Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Đồng thời, khắc họa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026 (thứ Ba), thời lượng tối đa không quá 120 phút tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm.

Đặc biệt, chương trình nghệ thuật và màn pháo hoa đan xen, kết thúc chương trình. Tổng thời lượng pháo hoa không quá 15 phút.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của Đài và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ Nhân dân ở khu vực xa trung tâm.