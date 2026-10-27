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Vụ nhiều học sinh ở Thái Nguyên bất thường về sức khỏe: Cấp lại nước uống cho học sinh

Thanh Hiếu

TPO - Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng đã thay mới hệ thống cấp nước và cấp nước uống trở lại cho học sinh từ ngày 27/10.

Liên quan đến sự việc một số học sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe sau bữa ăn trưa, ngày 27/10, thầy Dương Văn Trường, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: Trường đã tổ chức ăn bán trú và cấp nước uống trở lại cho học sinh sau khi có kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng.

Trước đó, sau bữa trưa ngày 8/10, đến ngày 9/10 trường xác định có 48 học sinh có một trong các biểu hiện như đau bụng, sốt nhẹ, nôn...Tổng cộng, có 21 học sinh được xác định có những biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Sở Y tế Thái Nguyên phối hợp với cơ quan chức năng lấy 8 mẫu thực phẩm đi xét nghiệm, trong đó 5 mẫu thức ăn ngày 8/10 và 3 mẫu nước uống.

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Nhà trường và các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát tổ chức bữa ăn bán trú

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 5 mẫu thức ăn không ghi nhận chỉ số bất thường hoặc vượt giới hạn quy định nên đã khôi phục hoạt động ăn bán trú từ ngày 18/10. Tuy nhiên, 3 mẫu nước lấy tại hệ thống lọc nước của Phân hiệu 1 có chỉ tiêu trực khuẩn mủ xanh vượt giới hạn cho phép. Vì vậy, nhà trường tạm dừng cung cấp nước từ hệ thống và phối hợp với đơn vị cung ứng và lấy mẫu kiểm nghiệm lần hai. Trong thời gian chờ kết quả, học sinh tự mang nước uống từ nhà đến trường.

Ngày 23/10, kết quả cho thấy cả 3 mẫu nước đều bảo đảm các chỉ tiêu an toàn theo quy định và tiêu chuẩn đã công bố.

Trên cơ sở kết quả kiểm nghiệm lần hai, cùng với việc thay mới hệ thống cấp nước uống, Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng khôi phục việc cấp nước uống cho học sinh từ ngày 27/10.

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#Thái Nguyên #phường Linh Sơn #Sức khỏe bất thường #Nước uống #Cấp nước uống

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