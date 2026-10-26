Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Giải bài toán du lịch bền vững hạ lưu sông Mekong trong kỷ nguyên AI

P.V

Chuyển đổi số mang đến cơ hội đột phá cho du lịch ĐBSCL, nhưng công nghệ chỉ thực sự “thông minh” khi trao quyền kiểm soát văn hóa cho cộng đồng bản địa và lấy con người làm trung tâm.

Đây là bài toán quản trị vừa được các chuyên gia quốc tế phân tích tại hội thảo “Du lịch bền vững vùng hạ lưu sông Mekong trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo” do Trường Đại học Nam Cần Thơ chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức vừa diễn ra tại TP Cần Thơ.

Trao quyền cho cộng đồng

Phát biểu khai mạc, TS. Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ nhận định, Mekong là không gian sinh thái, văn hóa và sinh kế của hàng chục triệu người dân các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong bối cảnh cộng đồng đang đối mặt với biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, ngành du lịch cần phát triển nhưng không được đánh đổi những giá trị cốt lõi. “Một điểm đến chỉ thực sự 'thông minh' khi công nghệ không tách rời con người và chỉ thực sự 'bền vững' khi phát triển kinh tế song hành cùng bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng", TS. Quang nhấn mạnh.

ts-nguyenvan-quang-ht-dh-nam-ct.jpg
TS. Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ phát biểu.

Đi sâu phân tích về tính bền vững, PGS.TS. Maren Viol (Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - BUV) đã đặt vấn đề xem xét lại cách ngành du lịch xác định và đánh giá tính xác thực trong trải nghiệm của du khách. Bà lấy việc “ăn món ăn địa phương” làm ví dụ điển hình để nhận diện những chuẩn mực ngầm về hình mẫu “du khách tốt”.

Theo đó, việc lấy tiêu dùng ẩm thực làm thước đo mức độ gắn kết văn hóa có thể dẫn đến sự thiếu công bằng và làm lu mờ các cách trải nghiệm khác, bởi hành vi của du khách còn bị chi phối bởi sức khỏe, tôn giáo, sở thích và điều kiện tiếp cận. Từ đó, chuyên gia gợi mở yêu cầu các điểm đến phải thận trọng khi thiết kế trải nghiệm, đảm bảo tính bao trùm và tôn trọng hoàn cảnh cá nhân của du khách.

anh-3-pgsts-doan-van-tin-truong-dai-hoc-manchester-metropolitan-vuong-quoc-anh.jpg
PGS.TS. Đoàn Văn Tín (Trường Đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh) trình bày tham luận tại hội thảo.

Nhìn từ góc độ trao quyền, PGS.TS. Đoàn Văn Tín (Trường Đại học Manchester Metropolitan, Vương quốc Anh) khẳng định tri thức bản địa là nền tảng cốt lõi cho quản trị du lịch bền vững. Dẫn chứng từ nghiên cứu tại Đồng bằng sông Cửu Long về khả năng phục hồi của các homestay sau đại dịch COVID-19, ông đề xuất việc diễn giải văn hóa bằng công nghệ số phải do chính cộng đồng kiểm soát.

Cụ thể, người dân phải được quyền quyết định nội dung văn hóa nào có thể chia sẻ và chia sẻ với ai, trong khi doanh nghiệp lữ hành chỉ đóng vai trò trung gian với thái độ tôn trọng chủ thể văn hóa.

Lấy con người làm trung tâm

Phân tích về ứng dụng công nghệ, GS.TS. Richard Dare (Trường Đại học Lãnh đạo Quốc tế, Myanmar) đã mang đến một bức tranh đa chiều về tác dụng kép của trí tuệ nhân tạo đối với các điểm đến sinh thái. Thông qua nghiên cứu so sánh hai vùng châu thổ có đặc tính dễ tổn thương và chịu áp lực lớn từ du lịch, ông chỉ ra rằng AI là công cụ đắc lực hỗ trợ dự báo và phân bổ dòng khách, quản lý sức chứa và tối ưu hóa tài nguyên.

anh-2-pgsts-maren-viol-truong-dai-hoc-anh-quoc-viet-nam.jpg
PGS.TS. Maren Viol (Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam - BUV) trình bày tham luận.

Khi được triển khai với dữ liệu liên thông và sự tham gia của các bên, AI giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp địa phương. Tuy nhiên, GS.TS. Richard Dare cũng thẳng thắn chỉ ra cạm bẫy của việc lạm dụng công nghệ. Nếu việc ứng dụng AI chỉ chăm chăm vào mục tiêu gia tăng lượng khách và tối đa hóa doanh thu, nó sẽ trở thành tác nhân thúc đẩy tình trạng quá tải du lịch, khoét sâu bất bình đẳng và làm suy thoái các giá trị văn hóa, sinh thái nguyên bản.

Để giải quyết bài toán này, GS.TS. Richard Dare nhấn mạnh sự thành bại của chuyển đổi xanh phụ thuộc vào cách AI được quản trị. Đối với khu vực hạ lưu sông Mekong, ông khuyến nghị ứng dụng AI phải lấy con người làm trung tâm, kết hợp đổi mới công nghệ với một thể chế minh bạch, quản trị dữ liệu có trách nhiệm và hệ thống giám sát tác động liên tục. Đó là con đường để hướng tới bảo tồn tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và tạo ra giá trị kinh tế dài hạn cho cộng đồng.

Bổ sung thêm góc nhìn vi mô, chuyên gia André Duijghuisen từ tổ chức PUM (Hà Lan) khẳng định AI trong ngành khách sạn chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ giải đáp, dịch thuật và quản lý năng lượng để nhân viên có thêm thời gian chăm sóc khách hàng, tuyệt đối không thể thay thế con người.

#du lịch bền vững #hạ lưu Mekong #trí tuệ nhân tạo #cộng đồng bản địa #chuyển đổi số #Đồng bằng sông Cửu Long #Trường Đại học Nam Cần Thơ

Cùng chuyên mục

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

TPO - Cho rằng cháu nội bị giáo viên đánh, người bà ở Cà Mau đã xông vào lớp học chửi mắng, đánh và xé áo nữ giáo viên mầm non trước sự chứng kiến của nhiều người và trẻ nhỏ.

Không để mâu thuẫn học đường âm ỉ thành bạo lực

Không để mâu thuẫn học đường âm ỉ thành bạo lực

TPO - Số vụ bạo lực học đường tại Nghệ An có xu hướng giảm, song những mâu thuẫn âm ỉ, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội và những biểu hiện tổn thương tâm lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý khi sự việc xảy ra sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và can thiệp từ sớm, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và chính học sinh.

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng trong việc tập hợp, gắn kết các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lí nghỉ hưu, tạo điểm tựa tiếp nối truyền thống và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường.

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

TPO - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới xâm nhập học đường, ngành Giáo dục Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

TPO - Sinh viên nhiều trường tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc, nhưng doanh nghiệp vẫn cần thời gian hướng dẫn về kỹ năng và quy trình làm việc. Trong khi Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm soát tình trạng “lạm phát điểm số”, doanh nghiệp cũng chỉ ra khoảng cách giữa kiến thức và khả năng làm việc của cử nhân mới ra trường.

Thi hai môn vào lớp 10 không giúp giảm áp lực

Thi hai môn vào lớp 10 không giúp giảm áp lực

TPO - Nhiều ý kiến cho rằng, việc thi hai môn Toán, Ngữ văn vào lớp 10 cũng không giúp giảm áp lực cho học sinh. Chưa kể, quyết định này có thể làm hạn chế việc học tiếng Anh trong các nhà trường.

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

TPO - Diễn đàn Nhân văn Mùa thu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức quy tụ hơn 1.300 học giả trong nước và quốc tế, mở ra không gian đối thoại đa ngành nhằm gắn kết nghiên cứu học thuật với bài toán quản trị quốc gia và sự phát triển của công nghệ số.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe