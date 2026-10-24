AIMO 2026 - 2027: Đã có 25 tỉnh, thành phố triển khai

TPO - Với sự đồng hành của 25 tỉnh, thành phố cùng 12 Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản phối hợp triển khai, Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2026–2027 tiếp tục mở rộng quy mô.

Hướng tới mục tiêu giúp học sinh vượt qua rào cản tâm lý về môn Toán tiếng Anh, cuộc thi năm nay tập trung bám sát khung chương trình giáo dục phổ thông, tạo cơ hội trải nghiệm đồng đều cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trên cả nước.

Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với sự triển khai của Công ty Cổ phần Tiền Phong.

Bước sang mùa giải mới, cuộc thi tiếp tục khẳng định hướng đi bền vững khi nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ các nhà trường và địa phương.

Ở mùa giải 2025 - 2026, sân chơi này đã thu hút hơn 11.000 học sinh tại 22 tỉnh, thành phố tham gia vòng sơ loại; gần 300 gương mặt tiêu biểu đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết quốc tế và đạt hơn 200 giải thưởng.

Thí sinh Việt Nam tại Lễ Trao giải Vòng Quốc tế AIMO 2026 tại Hà Nội. (Nguồn: Ban Tổ chức AIMO)

Mở rộng quy mô, tạo cơ hội tiếp cận đồng đều

Năm học 2026–2027 ghi nhận 25 tỉnh, thành phố tham gia đồng hành, tăng thêm 3 địa phương so với mùa giải trước.

Đến nay, đã có 12 Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn triển khai tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn, gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Bắc Ninh, Phú Thọ, Khánh Hòa, Hải Phòng, Lâm Đồng, Sơn La, Lạng Sơn, Đồng Nai, Quảng Ninh và Ninh Bình.

Song song đó, học sinh tại nhiều trung tâm giáo dục lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Lào Cai hay Thái Nguyên cũng đã chủ động tạo tài khoản để bước vào giai đoạn rèn luyện đầu tiên.

Sự lan tỏa này bắt nguồn từ kết quả thực chất của các mùa thi trước. Tại vòng chung kết quốc gia mùa giải vừa qua, bên cạnh các địa phương duy trì số lượng giải thưởng lớn như Hà Nội hay Hải Phòng, nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Quảng Ninh, Ninh Bình cũng ghi nhận sự tiến bộ rõ rệt với số lượng thí sinh đạt giải đồng đều ở nhiều khối lớp.

Việc mở rộng mạng lưới tổ chức giúp học sinh ở khắp vùng miền tổ quốc, từ khu vực đô thị đến các địa bàn vùng cao, đều có cơ hội tiếp cận sân chơi trí tuệ chung.

Thí sinh và người thân tham dự Lễ trao giải Vòng Quốc tế AIMO 2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. (Nguồn: Ban Tổ chức AIMO).

Bám sát bài học trên lớp và hỗ trợ từ vựng

Khác biệt căn bản của mùa giải 2026–2027 nằm ở cấu trúc đề thi. Nội dung các vòng thi được thiết kế bám sát chương trình giáo dục phổ thông hiện hành của từng khối lớp, sử dụng ngữ liệu song ngữ Anh - Việt theo định hướng phát triển tư duy logic.

Học sinh không phải đối mặt với các dạng bài nâng cao xa lạ mà được vận dụng những kiến thức quen thuộc đã học trên lớp theo một phương thức tiếp cận mở và linh hoạt hơn.

Để giải quyết rào cản lớn nhất của học sinh là ngoại ngữ, hệ thống tích hợp sẵn kho từ vựng chuyên ngành ngay trong từng câu hỏi. Khi bắt gặp thuật ngữ mới, các em có thể tra cứu trực tiếp ngữ nghĩa để nắm vững yêu cầu đề bài trước khi tìm phương án giải. Phương thức này hỗ trợ hiệu quả cho cả học sinh tiểu học mới bắt đầu làm quen với môn Toán bằng tiếng Anh.

Thí sinh Việt Nam nhận giải thưởng tại các vòng chung kết quốc tế AIMO 2025 - 2026. (Nguồn: Ban Tổ chức AIMO)

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Ban Tổ chức đưa vào Vòng Trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, diễn ra từ ngày 19/10/2026 đến ngày 4/1/2027.

Vòng thi gồm 6 đợt thử thách, định kỳ mở 2 tuần một lần. Mỗi thí sinh có tối đa 5 lượt làm bài trong mỗi thử thách để tự rút kinh nghiệm. Sau mỗi lượt làm bài, hệ thống sẽ trả về báo cáo phân tích năng lực cá nhân, chỉ rõ các mảng kiến thức đã làm tốt và những điểm cần củng cố thêm.

Ban tổ chức trao Cúp International Star và Giải 2nd Runner-up khối lớp 2 cho em Lưu Hải Đăng.

Lộ trình thi đấu và nền tảng giao lưu quốc tế

Sau giai đoạn trải nghiệm, cuộc thi sẽ lần lượt triển khai các vòng thi chính thức. Vòng Loại diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3/2027 theo hình thức thi trực tuyến có giám sát công nghệ hoặc thi tập trung tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương. Những thí sinh đạt chuẩn sẽ bước vào Vòng Chung kết Quốc gia, dự kiến tổ chức vào tháng 4/2027 tại Hà Nội và TP.HCM với đề thi chuẩn hóa bằng tiếng Anh.

Được sáng lập từ năm 2012 bởi Hiệp hội Olympic Toán học Châu Á, AIMO duy trì quy mô khoảng 150.000 thí sinh tham gia thường niên. Đội tuyển học sinh Việt Nam nhiều năm qua giữ vững thành tích ổn định tại các kỳ thi quốc tế, tiêu biểu như giải thưởng của các học sinh Lưu Hải Đăng (Trường TH & THCS Hà Nội – Thăng Long) hay Trần Sơn Hà (Trường THCS Đặng Thai Mai, Nghệ An). Những kết quả này cho thấy khả năng hội nhập kiến thức tự nhiên của học sinh phổ thông trong nước khi được trang bị đúng phương pháp.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho công tác dạy và học, Ban Tổ chức hiện đã mở cổng đăng ký tài khoản trải nghiệm và học liệu tự luyện tương tác tại địa chỉ website chính thức aimo.tienphong.vn. Các nhà trường có nhu cầu triển khai đồng loạt có thể liên hệ đường dây nóng 0969 155 266 để được hỗ trợ cấp tài khoản quản lý và danh sách học sinh. Phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu thêm thông tin về thể lệ có thể liên hệ tổng đài 1900 3279 hoặc theo dõi thông báo tại các kênh truyền thông chính thức của Báo Tiền Phong.