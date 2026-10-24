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Những mốc đáng lưu ý dự kiến cho tuyển sinh đại học năm 2027

Nghiêm Huê

TPO - Mùa tuyển sinh đại học năm 2027, thí sinh đăng kí nguyện vọng từ ngày 1-13/7. Các trường phải công bố đề án tuyển sinh trước 31/12/2026.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2027. Đáng chú ý, thí sinh sẽ bắt đầu thực hiện đăng kí và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 1/7/2027 đến ngày 13/7/2027.

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Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh ĐH năm 2026 tổ chức tháng 3 vừa qua. Ảnh: Duy Phạm

Theo kế hoạch, quy trình tuyển sinh năm 2027 tiếp tục được triển khai đồng bộ trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (hoặc qua Cổng Dịch vụ công quốc gia) nhằm tạo thuận lợi tối đa, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và nâng cao quyền tự chủ gắn liền với trách nhiệm giải trình của các cơ sở đào tạo.

Để học sinh có sự chủ động trong việc định hướng học tập và chuẩn bị ôn thi cho kì thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, học viện, cơ sở đào tạo phải sớm xây dựng và công khai thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31/12/2026.

Một số mốc chuẩn bị trọng tâm trong năm 2026 và đầu năm 2027 gồm:

Tháng 11, ban hành Quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung.

Tháng 3/2027, rà soát, cập nhật danh mục khu vực và đối tượng ưu tiên.

Trước ngày 30/4/2027, rà soát, thử nghiệm việc đăng ký nguyện vọng trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Trước 17h00 ngày 6/6/2027, thí sinh và các điểm tiếp nhận hoàn thành rà soát kết quả học tập cấp THPT (học bạ) trên hệ thống.

Từ ngày 17/6 đến 21/6/2027, thí sinh thực hành đăng kí, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống để làm quen với thao tác.

Thí sinh nộp hồ sơ về các cơ sở đào tạo trước 17h00 ngày 20/6/2027. Các trường hoàn tất xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật lên hệ thống trước 17h00 ngày 30/6/2027.

Điểm thi đánh giá năng lực, năng khiếu, sơ tuyển, các trường cập nhật kết quả các kì thi độc lập, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, kì thi bổ trợ/năng khiếu lên hệ thống trước 17h00 ngày 6/7/2027.

Chứng chỉ ngoại ngữ, SAT..., thí sinh cung cấp minh chứng chứng chỉ từ ngày 6/7 đến 16h30 ngày 13/7/2027; các cơ sở đào tạo tải và rà soát minh chứng từ ngày 6/7 đến 17h00 ngày 20/7/2027.

Mốc thời gian thí sinh cần đặc biệt lưu ý:

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Thiết kế: N.H

Bộ GD&ĐT lưu ý các mốc thời gian trên là dự kiến. Vụ Giáo dục Đại học là đơn vị thường trực chủ trì theo dõi, đôn đốc và sẽ kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ để thông báo điều chỉnh văn bản nếu có phát sinh thực tế. Thí sinh và các phụ huynh cần chủ động theo dõi để không bỏ lỡ các thời hạn quy định.

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#Tuyển sinh ĐH năm 2027 #Quy chế Tuyển sinh #Bộ GD&ĐT

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