BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh cung ứng nguồn nhân lực chuẩn quốc tế cho thị trường lao động

Sự kiện trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7 của Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh ngày 23/10 không chỉ đánh dấu bước trưởng thành của các tân cử nhân, mà còn góp phần bổ sung nguồn nhân sự được đào tạo theo chuẩn quốc tế cho thị trường lao động phía Nam.

Nằm ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến đà phục hồi và chuyển dịch mạnh mẽ của các ngành dịch vụ, công nghệ và thương mại. Sự bùng nổ của các chuỗi cung ứng toàn cầu cùng hàng ngàn doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang mở ra dư địa việc làm rất lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rào cản lớn nhất của thị trường hiện nay không nằm ở số lượng ứng viên, mà là chất lượng thực chiến. Nhiều tân cử nhân giỏi lý thuyết nhưng vẫn bỡ ngỡ trước thực tế công việc. Doanh nghiệp thường tốn thêm thời gian đào tạo về kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết bài toán thực tế và khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành.

Đứng trước bài toán này, việc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế chủ động nâng cấp chương trình học, rút ngắn khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp đang trở thành hướng đi cấp thiết. Sự kiện Cao đẳng Anh Quốc BTEC FPT TP. Hồ Chí Minh trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên thuộc các ngành Lập trình máy tính, Quản trị kinh doanh và Thiết kế đồ họa được xem là một điểm sáng trong bức tranh tuyển dụng. Đây đều là những khối ngành then chốt, liên tục ghi nhận mức độ thiếu hụt nhân sự có tay nghề cao trong nhiều năm qua tại khu vực phía Nam.

Tối ưu thời gian đào tạo gắn liền bài toán doanh nghiệp

Khác với mô hình đào tạo lý thuyết thuần túy, chương trình BTEC HND Level 5 (Bằng Cao đẳng cấp độ 5 của Vương quốc Anh), do Tổ chức Giáo dục Pearson cấp. Đây là văn bằng được công nhận tại hơn 100 quốc gia và hơn 700 trường đại học, tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Toàn bộ lộ trình học tập xoay quanh triết lý "học thật, làm thật", buộc sinh viên phải cọ xát trực tiếp với các dự án thực tế do chính các doanh nghiệp đặt hàng hoặc mô phỏng theo chuẩn mực công nghiệp.

Việc rèn luyện thường xuyên trong môi trường áp lực dự án giúp người học sớm hình thành tư duy chủ động, phản xạ nhanh trước các thay đổi công nghệ và năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành linh hoạt. Tấm bằng tốt nghiệp khi trao tay sinh viên không chỉ thể hiện khối lượng lý thuyết đã tích lũy, mà quan trọng hơn là sản phẩm.

Ông Vũ Hải Long - Giám đốc Cao đẳng quốc tế BTEC FPT

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Vũ Hải Long, Giám đốc Cao đẳng Quốc tế BTEC FPT nhấn mạnh, “Tấm bằng các em nhận được hôm nay là thành quả của những nỗ lực, kiên trì và cố gắng trong suốt chặng đường học tập. Đó không chỉ là sự ghi nhận về kiến thức, kỹ năng mà còn là minh chứng cho hành trình trưởng thành của mỗi em tại BTEC FPT. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho sinh viên môi trường học tập theo chuẩn quốc tế, gắn liền với thực tiễn, giúp các em phát triển năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và bản lĩnh để tự tin bước vào thị trường lao động. Hy vọng các em sẽ luôn giữ tinh thần ham học hỏi, dám đón nhận thử thách, không ngừng hoàn thiện bản thân và chủ động nắm bắt những cơ hội phía trước” — ông Long nhắn gửi.

Mở rộng cơ hội phát triển cho lực lượng lao động trẻ

Một trong những ưu thế lớn của mô hình đào tạo này là tính linh hoạt và mở rộng cơ hội cho người học. Việc sở hữu bằng BTEC HND Level 5 – văn bằng được công nhận rộng rãi tại nhiều quốc gia – tạo ra "lợi thế kép" cho các tân cử nhân. Sinh viên vừa có thể lựa chọn gia nhập ngay vào lực lượng lao động tại các tập đoàn đa quốc gia để tối ưu hóa thời gian và chi phí, vừa có nền tảng vững chắc để tiếp tục chuyển tiếp liên thông năm cuối tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Niềm vui của các tân khoa BTEC FPT TP.Hồ Chí Minh trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Đối với nhiều bạn trẻ, cột mốc tốt nghiệp không chỉ đánh dấu sự khép lại của một chặng đường rèn luyện mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình tự khẳng định bản thân bằng chính năng lực thực tế. Việc được trang bị bộ kỹ năng mềm, ngoại ngữ cùng trải nghiệm làm việc dự án từ sớm giúp các tân khoa giải quyết được áp lực tâm lý "thiếu kinh nghiệm" – vốn là rào cản lớn nhất của lực lượng lao động trẻ khi lần đầu bước chân vào thị trường cạnh tranh.

Mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái giáo dục - doanh nghiệp

Nhìn ở góc độ vĩ mô, sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp là chìa khóa để giải quyết triệt để tình trạng lệch pha cung - cầu nhân lực. Khi nhà trường chủ động cập nhật công nghệ mới, đưa hơi thở của thị trường vào từng bài giảng, còn doanh nghiệp mở cửa đón nhận sinh viên thực tập và đặt hàng dự án, cả hai bên đều tối ưu hóa được nguồn lực.

Trong bối cảnh TP. Hồ Chí Minh đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm dịch vụ - công nghiệp hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, sự tham gia tích cực của các mô hình đào tạo thực chiến như BTEC FPT đóng vai trò rất thiết thực. Nguồn nhân lực trẻ được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế, giàu bản lĩnh và khả năng thích ứng cao sẽ là lực lượng nòng cốt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố.

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