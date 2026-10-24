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Diễn đàn phòng chống bạo lực học đường: “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn”

Thu Hiền

TPO - Với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh, diễn đàn Phòng chống bạo lực học đường với chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn” tại Nghệ An sẽ tạo không gian đối thoại, giúp học sinh nhận diện, ứng phó và cùng ngăn chặn bạo lực học đường.

Ngày 28/10, tại Trường THPT Hà Huy Tập (phường Thành Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức diễn đàn phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.

Diễn đàn mang chủ đề “Lắng nghe để thấu cảm – Kết nối để an toàn”, hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện, ứng phó với các hành vi bạo lực học đường, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Chương trình dự kiến có sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Sở GD&ĐT, đại diện các trường THPT cùng các chuyên gia tâm lý, cán bộ công an và học sinh.

Điểm nhấn của diễn đàn là các hoạt động tương tác trực tiếp, tạo cơ hội để học sinh chia sẻ suy nghĩ, trải nghiệm và tìm kiếm giải pháp trước những tình huống bạo lực học đường. Thông qua khảo sát ẩn danh bằng mã QR, học sinh sẽ trả lời các câu hỏi liên quan đến việc chứng kiến hành vi bắt nạt, cô lập bạn bè và cách ứng xử khi gặp tình huống tương tự.

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Pano chính thức của diễn đàn.

Bên cạnh đó, vở kịch tương tác sẽ tái hiện tình huống nữ sinh bị cô lập, xúc phạm trong nhóm trò chuyện trực tuyến sau một va chạm nhỏ với bạn cùng lớp. Khi mâu thuẫn có nguy cơ chuyển thành xô xát, học sinh được mời trực tiếp tham gia xử lý tình huống, thử nghiệm cách can thiệp và ngăn chặn bạo lực ngay từ những dấu hiệu ban đầu.

Tại phần tọa đàm, các diễn giả sẽ phân tích bạo lực học đường từ nhiều góc độ, gồm tâm lý nạn nhân và người bắt nạt, trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xúc phạm, bôi nhọ trên không gian mạng, cũng như vai trò đồng hành của gia đình và nhà trường. Học sinh có thể gửi câu hỏi ẩn danh hoặc trực tiếp trao đổi với chuyên gia để được giải đáp những vấn đề đang gặp phải.

Thông qua diễn đàn, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp không thờ ơ trước bạo lực học đường, khuyến khích học sinh biết lên tiếng, tìm kiếm sự trợ giúp và hỗ trợ bạn bè đúng cách. Chương trình cũng hướng tới xây dựng văn hóa tôn trọng, thấu hiểu, góp phần tạo môi trường học đường an toàn cả trong đời thực lẫn không gian mạng.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện ban giám hiệu, giáo viên, chuyên gia và học sinh sẽ cùng in dấu vân tay lên bảng cam kết với thông điệp “Mỗi dấu vân tay – Một lời cam kết an toàn”, thể hiện quyết tâm chung tay phòng, chống bạo lực học đường.

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#bạo lực học đường #lắng nghe #thấu hiểu #diễn đàn #kết nối #Nghệ An #Báo Tiền Phong #Sở GD&ĐT Nghệ An

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