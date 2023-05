2.000 học sinh tham gia Diễn đàn Điều em muốn nói lần II: Phòng chống bạo lực học đường

TP - Hậu quả của bạo lực học đường không chỉ khiến học sinh bị tổn thương thể chất mà còn tổn thương tinh thần. Nghiêm trọng hơn, do không tìm được sự chia sẻ, bế tắc trong cách ứng phó, nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra.

Là cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn, tiếng nói của giới trẻ, ngày 17/5, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội đồng đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn “Điều em muốn nói” lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết mục đích tổ chức diễn đàn lần này là để học sinh có được địa chỉ nói ra những điều chứa chất trong lòng. Từ đó, thầy cô giáo, các nhà tâm lý giúp học sinh tự tin hơn, giải quyết được vấn đề của mình.

Diễn đàn có sự tham gia của 2.000 học sinh đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố Vinh, các nhà quản lý, bác sĩ cùng với sự đồng hành của diễn viên Quang Anh, Bảo Hân và đặc biệt là sự có mặt của Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Sự kiện được phát trực tiếp trên báo điện tử Tiền Phong, chuyên trang Sinh viên Việt Nam, chuyên trang Hoa học trò, các fanpage của Trung ương Đoàn, báo Tiền Phong, fanpage của Tỉnh Đoàn Nghệ An lúc 15h30 hôm nay, 17/5.