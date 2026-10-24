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Giáo dục

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Phó Thủ tướng: Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi phương thức nghiên cứu, giảng dạy và học tập

Nguyễn Dũng

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, chất lượng của một trường sư phạm trước hết phải được đánh giá bằng chất lượng đội ngũ nhà giáo được đào tạo, thay vì chỉ dựa vào quy mô hay thứ hạng.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 24/10, phát biểu tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhận định, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), đang làm thay đổi sâu sắc phương thức nghiên cứu, giảng dạy và học tập. Điều này đòi hỏi giáo dục không chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức mà phải phát triển tư duy độc lập, năng lực sáng tạo, nhân cách và khả năng thích ứng của người học.

"Nếu người thầy góp phần định hình tương lai của sinh viên và học sinh, thì trường sư phạm góp phần định hình tương lai của cả nền giáo dục", Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh.

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Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM.

Để thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Sư phạm TPHCM tập trung vào bốn định hướng lớn.

Trước hết, nhà trường phải tạo đột phá thực chất trong đào tạo giáo viên, đổi mới đồng bộ từ tuyển sinh, chương trình, phương pháp giảng dạy đến kiểm tra, đánh giá; lấy phẩm chất và năng lực nghề nghiệp của sinh viên sau tốt nghiệp làm thước đo chất lượng.

Đặc biệt, hoạt động thực hành sư phạm phải trở thành trọng tâm, gắn chặt với thực tiễn tại các trường phổ thông và mầm non. Giáo viên tương lai không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải biết khơi dậy sáng tạo, phát triển tư duy, bồi đắp nhân cách cho học sinh và làm chủ công nghệ, trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, trường cần phát triển thành trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao các giải pháp giáo dục. Các nghiên cứu phải hướng đến giải quyết những vấn đề cấp thiết như đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, ứng dụng AI có trách nhiệm, tâm lý và sức khỏe học đường.

Phó Thủ tướng lưu ý, giá trị của nghiên cứu khoa học không chỉ nằm ở số lượng công bố mà phải được kiểm chứng bằng những chuyển biến thực tế trong từng nhà trường, lớp học.

Thứ ba, trường phải phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển đội ngũ giáo viên khu vực phía Nam và cả nước; tăng cường kết nối với địa phương nhằm dự báo nhu cầu, gắn đào tạo với việc sử dụng giáo viên ở từng cấp học, môn học và địa bàn, nhất là những nơi còn thiếu giáo viên.

Thứ tư, nhà trường cần đổi mới quản trị đại học, phát huy tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, thu hút các nhà khoa học và giảng viên xuất sắc, phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế thực chất.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng yêu cầu việc phát triển đa ngành, mở rộng quy mô phải luôn gắn với sứ mạng sư phạm cốt lõi, tránh đầu tư dàn trải.

Hướng đến trung tâm đổi mới giáo dục xuất sắc

Thành lập ngày 27/10/1976, tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Sài Gòn, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã đào tạo hơn 65.000 sinh viên tốt nghiệp, gần 1.000 học viên sau đại học; đồng thời đào tạo lại, bồi dưỡng gần 34.000 giáo viên.

Tại buổi lễ, GS.TS Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhìn nhận hành trình 50 năm của nhà trường không đơn thuần được đo bằng số lượng người học hay cơ sở vật chất, mà quan trọng hơn là niềm tin xã hội dành cho một cơ sở đào tạo luôn kiên định với tôn chỉ vì con người.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao Huân chương Lao động hạng Nhất.

Theo ông Sơn, hiện sinh viên đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đang học tập tại trường. Điều này cho thấy sức lan tỏa của nhà trường, đồng thời đặt ra trách nhiệm ngày càng lớn trong việc đào tạo nguồn nhân lực giáo dục cho các địa phương.

Theo định hướng chiến lược giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhà trường đặt mục tiêu phát triển thành đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo giáo viên, đồng thời nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và uy tín trong khu vực châu Á.

Dịp này, Trường Đại học Sư phạm TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

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#Trường Đại học Sư phạm TPHCM #Phó Thủ tướng Lê Thành Long #Huỳnh Văn Sơn #50 năm Đại học Sư phạm TPHCM #đào tạo giáo viên #AI trong giáo dục #đổi mới đào tạo sư phạm #giáo dục đại học

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