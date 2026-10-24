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Giáo dục

Báo Tiền Phong và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn hợp tác nhiều lĩnh vực

Nghiêm Huê

TPO - Hôm nay, 24/10, báo Tiền Phong và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) trao thoả thuận hợp tác (MOU).

Sự kiện do đại diện lãnh đạo hai đơn vị thực hiện gồm PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong dưới sự chứng kiến của ông Bùi Hoài Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Bùi Thế Duy cùng các đại biểu đến từ các trường đại học trong nước và quốc tế, các chuyên gia, tổ chức, doanh nghiệp.

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Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong (người bên phải) và PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Trọng Tài

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động kết nối học thuật của Diễn đàn Nhân văn Mùa thu Hà Nội 2026 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức.

Hoạt động kí kết nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác lâu dài, ưu tiên nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, cùng có lợi và hướng tới các kết quả có khả năng ứng dụng thực tiễn.

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Sự kiện có sự chứng kiến của các đại biểu trong nước và quốc tế. Ảnh: Trọng Tài

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất tập trung triển khai ba lĩnh vực trọng tâm: Với đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, hai bên phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tọa đàm; tạo điều kiện cho cán bộ và chuyên gia hai bên tham gia chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo chuyên đề; đồng thời trao đổi thông tin về nhu cầu nhân lực, xu hướng nghề nghiệp và thị trường lao động để nâng cao chất lượng đào tạo.

Trong nghiên cứu khoa học, hai bên cùng trao đổi, đề xuất và triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu, khảo sát và báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực cùng quan tâm; khuyến khích giảng viên, chuyên gia tham gia trao đổi học thuật; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học.

Đồng thời, chia sẻ tài liệu, dữ liệu chuyên môn trong phạm vi cho phép; tổ chức các chương trình giao lưu, tham quan kết nối; phối hợp thực hiện các hoạt động tư vấn, khảo sát, truyền thông, phổ biến tri thức và phục vụ cộng đồng.

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực thi hành trong thời hạn 3 năm kể từ ngày kí, đóng vai trò định hướng để hai bên cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình, hợp đồng hoặc thỏa thuận riêng hằng năm theo điều kiện thực tế.

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#Kí kết #thỏa thuận hợp tác #Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn #Báo Tiền Phong

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