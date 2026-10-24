Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đà Nẵng có trường tiểu học 180 lớp, hơn 5.500 học sinh

Thanh Hiền

TPO - Việc sắp xếp cơ sở giáo dục đến nay chưa được xem là đã hoàn thành, Sở GD&ĐT Đà Nẵng vẫn tiếp nắm tình hình vận hành của các trường, nhất là các trường có quy mô lớn.

Sở Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) thành phố Đà Nẵng cho hay, sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giảm từ 976 cơ sở còn 452 cơ sở.

Hiện có 10 trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên có trên 100.

Điển hình là Trường Tiểu học Núi Thành (xã Núi Thành) lên đến 180 lớp. Trường này được hợp nhất từ 5 trường, hiện có hơn 5.500 học sinh, với 1 điểm trường chính và 7 phân hiệu.

th-nui-thanh.jpg
Trường Tiểu học Núi Thành (xã Núi Thành) có 180 lớp, với hơn 5.500 học sinh.

Tiếp đó, Trường Tiểu học Thăng An có 135 lớp, Trường Tiểu học Nam Phước 129 lớp, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa 119 lớp, Trường Tiểu học Thái Thị Bôi 117 lớp, Trường Tiểu học Đỗ Thúc Tịnh 105 lớp, Trường Tiểu học Núi Thành, (phường Hòa Cường) 103 lớp.

Ở cấp THCS, Trường THCS Núi Thành (xã Núi Thành) 110 lớp, Trường THCS Nguyễn Văn Linh 109 lớp, Trường THCS Lương Thế Vinh, 101 lớp. Trung tâm GDTX Đà Nẵng cũng lên đến 123 lớp.

Sở GD&ĐT cho biết thêm, về phân hiệu, trường mầm non có nhiều nhất 4 phân hiệu, trường tiểu học nhiều nhất 7 phân hiệu, trường THCS có nhiều nhất 4 phân hiệu.

“Sau khi sắp xếp, học sinh vẫn học tại địa điểm như trước khi sắp xếp cùng với đội ngũ thầy giáo, cô giáo trước đây, chỉ một số ít trường hợp giáo viên được bố trí dạy giữa các phân hiệu, điểm trường để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Như vậy, quyền lợi học tập, quyền tiếp cận giáo dục của học sinh, điều kiện giảng dạy của nhà giáo vẫn được đảm bảo”, Sở GD&ĐT thông tin.

Theo Sở này, việc sắp xếp cơ sở giáo dục giúp giảm đầu mối và đội ngũ quản lý, tăng biên chế giáo viên đứng lớp, tạo tiền đề rà soát cơ sở vật chất, tập trung và tiết kiệm nguồn lực đầu tư, tăng hiệu quả sử dụng, học sinh được thụ hưởng các điều kiện học tập tốt hơn.

Tuy nhiên, việc sắp xếp cơ sở giáo dục đến nay chưa được xem là đã hoàn thành, Sở vẫn tiếp tục theo dõi, kiểm tra, nắm tình hình vận hành của các trường, nhất là đối với các trường có quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng. Trường hợp nào vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh thì đề xuất, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh phù hợp.

Xem thêm

#Đà Nẵng #Trường Tiểu học Núi Thành #trường tiểu học #180 lớp #hơn 5500 học sinh #sáp nhập trường #sắp xếp đầu mối

Cùng chuyên mục

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

TPO - Diễn đàn Nhân văn Mùa thu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức quy tụ hơn 1.300 học giả trong nước và quốc tế, mở ra không gian đối thoại đa ngành nhằm gắn kết nghiên cứu học thuật với bài toán quản trị quốc gia và sự phát triển của công nghệ số.

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

TPO - Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Sinh viên Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội trong phòng lab Ảnh: HOA BAN

Soi mức tăng học phí của các trường đại học

TP - Năm học 2026-2027, nhóm ngành đại học (ĐH) có mức trần học phí cao nhất là y dược với 3,5 - 8,75 triệu đồng/tháng. Việc tăng học phí được xác định theo hai yếu tố: Tăng theo lộ trình của Chính phủ và tăng tùy mức độ tự chủ của cơ sở đào tạo.

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Phó Cục trưởng Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh thăm hỏi, động viên cô giáo

Thông tin mới vụ cô giáo bị nam sinh hành hung ở Hà Nội

TPO - Gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục Nguyễn Thị Hạnh cho biết, đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong ngành Giáo dục.

Các nhà khoa học người Việt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2026

Các nhà khoa học người Việt có tầm ảnh hưởng nhất thế giới 2026

Vừa qua, Bảng Xếp hạng các Nhà khoa học có Ảnh hưởng nhất Thế giới 2026 do GS. John P. A. Ioannidis cùng các cộng sự tại Đại học Stanford (Hoa Kỳ) và Elsevier đã chính thức được công bố đầu tháng 10/2026. Có 9 nhà khoa học Việt Nam lọt Top 10.000 Nhà Khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe