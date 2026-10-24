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Giáo dục

Trao học bổng 11,4 tỷ đồng cho những sinh viên tài năng, có tố chất lãnh đạo

P.V

Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý trao 11,4 tỷ đồng học bổng, trong đó dành 6,4 tỷ đồng hỗ trợ toàn bộ học phí một năm học cho 160 sinh viên có tố chất lãnh đạo.

Sáng ngày 24/10, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng và Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức “Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần 24 và Trao tài trợ 2026”, tổng trị giá 11,4 tỷ đồng, bao gồm học bổng trực tiếp và học bổng gián tiếp.

Đối với học bổng trực tiếp, năm nay, Quỹ Đinh Thiện Lý sẽ trao trực tiếp 160 suất học bổng với tổng trị giá 6,4 tỷ đồng cho những sinh viên nổi bật về thành tích học tập, giàu tiềm năng, có tố chất lãnh đạo và tích cực đóng góp cho cộng đồng.

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Sinh viên được nhận học bổng tại chương trình

Đây là những sinh viên được xét chọn từ các trường đại học danh tiếng trên cả nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế TPHCM, Đại học Y dược TPHCM, Đại học Bách khoa TPHCM, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Bách khoa Đà Nẵng,…

Từ năm 2025, Học bổng Đinh Thiện Lý chuyển từ mức hỗ trợ cố định sang tài trợ toàn bộ học phí trong một năm học. Cách tiếp cận này giúp mức hỗ trợ sát hơn với chi phí học tập thực tế, tạo điều kiện để sinh viên phát huy năng lực và đóng góp cho cộng đồng.

Đối với học bổng gián tiếp, Công ty Phú Mỹ Hưng thông qua Quỹ Đinh Thiện Lý tài trợ 5 tỷ đồng cho các quỹ, hội từ thiện và hội khuyến học. Các đơn vị nhận tài trợ gồm Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Quỹ Vì Người nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TPHCM, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM cùng các hội khuyến học tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nguồn tài trợ cũng được trao đến Quỹ Vì Người nghèo các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và xã Hiệp Phước, cùng Hội Khuyến học các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng thuộc TPHCM.

Các Quỹ, các Hội từ thiện, các Hội Khuyến học này sẽ thay mặt Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng xét chọn và trao tặng học bổng đến những học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khuyết tật, mồ côi, con em đồng bào dân tộc,...

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Lãnh đạo Quỹ Đinh Thiện Lý trao biểu trưng Ngọn lửa tri thức đến đại diện sinh viên tiêu biểu

Sau 20 năm, Công ty Phú Mỹ Hưng và Quỹ Đinh Thiện Lý đã trao tổng cộng 126.038 suất học bổng trực tiếp và gián tiếp cho học sinh, sinh viên vượt khó, con em đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, mồ côi. Những suất học bổng giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục học tập và phát triển năng lực.

Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý, trước đây mang tên Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting, được thành lập tháng 11/2005. Quỹ tiếp nối các hoạt động vì cộng đồng của ông Lawrence S. Ting, cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng.

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#Công ty Phú Mỹ Hưng #Quỹ Đinh Thiện Lý #Học bổng sinh viên #Từ thiện giáo dục #MIT $50K Vietnam

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