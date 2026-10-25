Vinh danh 37 trường học điển hình và hơn 4.300 chuyên gia giáo dục sáng tạo

TPO - Năm học 2026-2027, Việt Nam có 37 trường học điển hình và hơn 4.300 chuyên gia giáo dục sáng tạo được Microsoft Elevate toàn cầu ghi nhận.

Ngày 25/10, tại Đà Nẵng diễn ra Ngày hội Vinh danh Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam 2026-2027. Chương trình nhằm tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý và nhà trường trong hành trình đổi mới giáo dục.

Tại chương trình, có 37 trường học điển hình và hơn 4.300 chuyên gia giáo dục sáng tạo được Microsoft Elevate toàn cầu ghi nhận.

Danh hiệu Trường học điển hình dành cho các cơ sở giáo dục tiên phong ứng dụng hiệu quả công nghệ, giải pháp của Microsoft vào giảng dạy, học tập và quản trị.

Các chuyên gia giáo dục sáng tạo được ghi nhận với những sáng kiến ứng dụng công nghệ, góp phần phát triển năng lực số và lan tỏa văn hóa đổi mới trong cộng đồng giáo dục.

Ngày hội Vinh danh Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam nhằm tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý và nhà trường trong hành trình đổi mới giáo dục.

Trong 37 trường học điển hình, TP.HCM có số lượng nhiều nhất với 8 trường, gồm: TH, THCS và THPT Tân Phú; Đại học Văn Lang; Tiểu học Trương Định; Tiểu học, THCS và THPT Hoa Sen; Trường Quốc tế Song ngữ UKA Bình Thạnh; US Vietnam Talent International School; Trường Quốc tế Việt Úc Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Văn Hiến. Tiếp đến là Hà Nội với 6 trường, Đồng Nai với 5 trường và Đà Nẵng với 4 trường.

Th.S. Nguyễn Hồng Đào - Trưởng phòng Phát triển Đội ngũ Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) bày tỏ mong muốn mỗi trường học điển hình sẽ là nơi đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý được học hỏi, học sinh luôn được đặt ở trung tâm.

“Khi tri thức được chia sẻ, danh hiệu hôm nay sẽ không dừng lại ở một tấm chứng nhận, mà trở thành sức lan tỏa cho cả hệ thống. Đó cũng chính là định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo: xây dựng hệ sinh thái giáo dục số lấy người học làm trung tâm, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong từng nhà trường và phát triển năng lực số, năng lực AI của đội ngũ nhà giáo”, ông chia sẻ.

Việc ghi nhận các trường học điển hình và chuyên gia giáo dục sáng tạo tại Việt Nam góp phần khuyến khích các nhà trường và nhà giáo tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ, phát triển năng lực số và đổi mới hoạt động giáo dục.

Dịp này, ngày hội còn tổ chức các hội thảo chuyên đề về AI, chuyển đổi số, đổi mới phương pháp dạy học, quản trị nhà trường và phát triển năng lực cho giáo viên, học sinh.

Microsoft Elevate for Educators là chương trình toàn cầu của Microsoft, kết nối nhà giáo và lãnh đạo nhà trường với cộng đồng chuyên môn, tài nguyên phát triển nghề nghiệp và các lộ trình đào tạo, chứng nhận nhằm nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục. Chương trình tạo cơ hội học hỏi từ đồng nghiệp và chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ tích hợp công nghệ vào giảng dạy và học tập một cách hiệu quả, có trách nhiệm.