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Trao thưởng cho 225 học sinh tại Olympic Tài năng Hóa học trẻ thế giới

Hà Linh

TPO - Ban Tổ chức Olympic Tài năng Hóa học Trẻ Thế giới (WYCTO) 2026 vừa tổ chức lễ vinh danh các thí sinh và đội thi đạt thành tích xuất sắc tại vòng quốc tế, khép lại hành trình tranh tài ở vòng chung kết của 225 thí sinh đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vòng Quốc tế WYCTO 2026 diễn ra từ ngày 22 đến 25/10 tại Ninh Bình, với sự tham gia của học sinh đến từ Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Mông Cổ, Malaysia, Campuchia, Hong Kong, Myanmar, Indonesia, Đài Loan...

Các thí sinh tranh tài ở 3 cấp độ gồm: Junior, Intermediate và Senior, với 2 nội dung thi chính gồm vòng thi cá nhân và vòng thi đồng đội dành cho học sinh lớp 6-8, học sinh lớp 9-10 và học sinh lớp 11-12.

Ở vòng cá nhân, thí sinh làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh, tập trung vào kiến thức Hóa học, tư duy logic, khả năng phân tích, suy luận và vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề. Đề thi kết hợp kiến thức nền tảng với các bài toán ứng dụng Hóa học trong đời sống.

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Thí sinh từ nhiều quốc gia tham gia lễ vinh danh

Theo Ban tổ chức, kết quả vòng cá nhân đã có 37 thí sinh nhận Huy chương Vàng, 52 em giành Huy chương Bạc, 78 em giành Huy chương Đồng và 58 giải Khuyến khích.

Bên cạnh đó, các thí sinh có thành tích cao nhất ở từng cấp độ được vinh danh tại các hạng mục Champion, 1st Runner-up và 2nd Runner-up.

Ở nội dung đồng đội, các đội thi tranh tài theo hình thức tiếp sức qua 3 chặng, với dữ liệu và kết quả của mỗi chặng có sự liên kết với chặng tiếp theo. Phần thi yêu cầu các thành viên không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải phối hợp, trao đổi thông tin, phân công nhiệm vụ và cùng giải quyết các thử thách Hóa học.

Các hạng mục giải thưởng đồng đội gồm: Đội Vô địch, Đội xuất sắc và đội Danh dự.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, các đoàn tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa tại Ninh Bình trong ngày 24/10, với hoạt động tham quan Tràng An, tìm hiểu các giá trị văn hóa - lịch sử tại Hoa Lư và trải nghiệm một số làng nghề truyền thống như làm xà phòng, làm gốm, nhuộm vải.

Các hoạt động hướng tới kết nối kiến thức Hóa học với thực tiễn đời sống, đồng thời tạo cơ hội giao lưu giữa học sinh các nước.

WYCTO do Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Edufly phối hợp với Viện Nghiên cứu Ứng dụng STEM và Đào tạo Nhân lực IASTEM tổ chức, với sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cuộc thi hướng tới phát hiện, bồi dưỡng tài năng Hóa học trẻ, phát triển tư duy khoa học, năng lực phân tích và vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời thúc đẩy giao lưu đối với học sinh bậc phổ thông giữa các quốc gia.

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#Olympic #Olympic hoá học #Học sinh giỏi

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