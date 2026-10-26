Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vụ năm hiệu trưởng xuống làm giáo viên: Điều chỉnh phương án nhân sự

Trương Định

TPO - Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc bố trí các nguyên hiệu trưởng (trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý) làm giáo viên tại các trường sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam chưa đúng định hướng, yêu cầu địa phương rà soát, điều chỉnh.

Liên quan phản ánh về công tác sắp xếp, bố trí viên chức quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai đã có thông báo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung.

Theo đó, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, việc không bố trí các hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp là chưa đúng theo định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC: Đối với trường hợp hiệu trưởng không được bố trí bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng ở trường mới, bố trí phó hiệu trưởng của cơ sở giáo dục mới.

1792969855639-6821171404573687559-g8705336700146941793-402c66a2916011299f16e1bac94e1ff7-4234.jpg
Trường Tiểu học Kim Đồng trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí hiệu trưởng các trường trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng đối với 3 hiệu trưởng gồm: Bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp; bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước sắp xếp; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Riêng hai trường hợp khác là bà Hồ Thị Hồng Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng trước sắp xếp và ông Nguyễn An Vinh - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ trước sắp xếp, do có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường sau sắp xếp, nên bố trí làm giáo viên.

Ngành giáo dục tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND phường để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm (nếu có).

Đối với Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp được bố trí 2 kế toán mỗi trường, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai xác định chưa đúng theo quy định. Tuy nhiên, sau đó, UBND phường Quy Nhơn Nam đã rà soát và điều chỉnh lại đúng quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong phản ánh việc bố trí nhân sự tại các trường học sau sắp xếp ở phường Quy Nhơn Nam, trong đó có việc một số nguyên hiệu trưởng được phân công làm giáo viên, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, rà soát vụ việc. Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai cũng đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam bổ sung, làm rõ căn cứ lựa chọn, bố trí nhân sự hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tại các trường học trên địa bàn.

Xem thêm

#Quy Nhơn Nam #Hiệu trưởng xuống làm giáo viên #sắp xếp trường học #Sở GD&ĐT Gia Lai #nhân sự

Cùng chuyên mục

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng trong việc tập hợp, gắn kết các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lí nghỉ hưu, tạo điểm tựa tiếp nối truyền thống và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường.

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

Ngăn thuốc lá và chất gây nghiện len lỏi vào học đường

TPO - Trước nguy cơ thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới xâm nhập học đường, ngành Giáo dục Nghệ An đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh cho học sinh, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

TPO - Sinh viên nhiều trường tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc, nhưng doanh nghiệp vẫn cần thời gian hướng dẫn về kỹ năng và quy trình làm việc. Trong khi Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm soát tình trạng “lạm phát điểm số”, doanh nghiệp cũng chỉ ra khoảng cách giữa kiến thức và khả năng làm việc của cử nhân mới ra trường.

Thi hai môn vào lớp 10 không giúp giảm áp lực

Thi hai môn vào lớp 10 không giúp giảm áp lực

TPO - Nhiều ý kiến cho rằng, việc thi hai môn Toán, Ngữ văn vào lớp 10 cũng không giúp giảm áp lực cho học sinh. Chưa kể, quyết định này có thể làm hạn chế việc học tiếng Anh trong các nhà trường.

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

Hội nhập toàn cầu: Việt Nam lấy gì để không bị hòa tan?

TPO - Diễn đàn Nhân văn Mùa thu do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức quy tụ hơn 1.300 học giả trong nước và quốc tế, mở ra không gian đối thoại đa ngành nhằm gắn kết nghiên cứu học thuật với bài toán quản trị quốc gia và sự phát triển của công nghệ số.

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

Ý nghĩa diễn đàn ‘Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới’

TPO - Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng nhận diện và phòng tránh thuốc lá điện tử, các chất gây nghiện mới cho học sinh, đồng thời thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe