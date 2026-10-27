Gần 3.000 người tham gia ngày hội thể thao của Trường THCS - THPT Nguyễn Siêu

Gần 3.000 học sinh, phụ huynh và giáo viên Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) tham gia Ngày hội Thể thao Kết nối 2026, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất trong trường học và tăng cường gắn kết gia đình, nhà trường.

Ngày hội diễn ra tại Cung thi đấu điền kinh Hà Nội, là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình thúc đẩy thể thao học đường của Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu.

Trước ngày hội, nhà trường tổ chức chuỗi thi đấu kéo dài 25 ngày, với 473 trận đấu và 2.486 lượt vận động viên tham gia ở 11 môn thể thao. Các môn thi đấu gồm bóng đá, bóng rổ, điền kinh, kéo co, Pickleball và Cheerleading, thu hút học sinh ở nhiều cấp học, từ mầm non đến trung học.

Một điểm nhấn của chương trình là các hoạt động thể thao kết nối gia đình, tạo cơ hội để phụ huynh cùng con tham gia chạy tiếp sức, kéo co, Pickleball và nhiều nội dung vận động khác. Qua đó, thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện thể chất mà còn trở thành không gian tăng cường tương tác giữa cha mẹ và con cái, đồng thời thúc đẩy sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục học sinh.

Ngày hội còn có sự tham gia, giao lưu của các đoàn học sinh và chuyên gia giáo dục đến từ Đan Mạch, Ý. Hoạt động này tạo cơ hội để học sinh giao lưu quốc tế, rèn luyện tinh thần đồng đội, ý thức fair-play và sự tự tin trong môi trường đa văn hóa.

Trong bối cảnh ngành giáo dục hướng tới phát triển toàn diện học sinh, thể thao học đường được kỳ vọng góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, rèn luyện ý chí, khả năng hợp tác và kỹ năng ứng xử. Những sân chơi có sự tham gia của cả học sinh, phụ huynh và giáo viên cũng giúp hình thành thói quen vận động thường xuyên, đưa thể thao trở thành một phần trong đời sống học đường và gia đình.

Nhà trường cho biết, việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong trường học cũng gắn với định hướng phát triển giáo dục toàn diện và lời kêu gọi mỗi người lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Từ những hoạt động như Ngày hội Thể thao Kết nối 2026, thể thao học đường không chỉ hướng tới thành tích thi đấu mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục năng động, tăng cường sức khỏe và bồi dưỡng các phẩm chất cần thiết cho học sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Minh Thúy, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, điều quý giá nhất mà thể thao mang lại cho chúng ta chính là ba sợi dây kết nối:

Thứ nhất, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội. Những cái bắt tay siết chặt, ánh mắt cổ vũ của cha mẹ bên con em mình trên sân cỏ, đường đua là minh chứng sống động cho vòng tròn hạnh phúc, nơi nhà trường và gia đình luôn đồng lòng trong sứ mệnh trồng người.

Thứ hai, kết nối vươn tầm quốc tế. Chúng ta hân hoan chào đón các chuyên gia giáo dục từ Vương quốc Anh, các đoàn học sinh từ Đan Mạch và Ý cùng ra sân giao lưu. Thể thao không biên giới đã kéo gần khoảng cách văn hóa và đưa tất cả chúng ta xích lại bên nhau.

Thứ ba, kết nối giữa các thế hệ. Từ các em bé mầm non, thế hệ học sinh hôm nay, đến các anh chị cựu học sinh trở về mái nhà xưa, các thầy cô và các bậc cha mẹ, tất cả cùng chung một nhịp đập, nối dài dòng chảy truyền thống 35 năm tự hào và khát vọng vươn xa của Trường THCS – THPT Nguyễn Siêu.

Trên sân thi đấu, học sinh không chỉ rèn sức khỏe, sự dẻo dai hay thi triển tài năng, mà còn học cách sẻ chia, gánh vác trách nhiệm với đồng đội, vượt qua giới hạn của chính mình để cùng nhau chạm tới sự xuất sắc.