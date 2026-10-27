Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

Thu Hiền - Ngọc Tú

TPO - Trước thềm diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra chiều 27/10, công tác chuẩn bị tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) đang được khẩn trương hoàn tất. Nhiều học sinh háo hức chờ đợi cơ hội giao lưu, tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới.

Video: Học sinh chia sẻ niềm háo hức trước thềm diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra chiều 27/10.

Ngày 26/10, tại Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh, Nghệ An), các khâu chuẩn bị cho diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” đang được triển khai khẩn trương. Chương trình do Sở GD&ĐT Nghệ An phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức, dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 27/10.

Ghi nhận tại trường, khu vực tổ chức diễn đàn đang được sắp xếp, bố trí; các nội dung liên quan đến công tác đón tiếp, tổ chức và hoạt động giao lưu với học sinh được rà soát, hoàn thiện. Nhà trường phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả.

tp-45.jpg
Ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An (đội mũ) và nhà báo Trần Quang Long, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ (bên trái) kiểm tra công tác chuẩn bị cho diễn đàn.

Trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị có ông Đặng Xuân Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và nhà báo Trần Quang Long, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục để học sinh nhận diện đầy đủ những nguy cơ từ thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới. Công tác tuyên truyền cần được triển khai thường xuyên, thiết thực, phù hợp với tâm lý lứa tuổi; không chỉ cung cấp kiến thức mà còn giúp học sinh hình thành kỹ năng tự bảo vệ, chủ động từ chối trước sự rủ rê, lôi kéo.

tp-43.jpg
Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật dọn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp trước thềm diễn đàn.

Lãnh đạo Sở cũng yêu cầu nhà trường phối hợp chặt chẽ với Ban tổ chức, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức, khuyến khích học sinh tích cực tham gia giao lưu, trao đổi và đặt câu hỏi. Qua đó, diễn đàn thực sự trở thành không gian đối thoại cởi mở, giúp các em tiếp nhận thông tin chính xác, nâng cao ý thức phòng ngừa và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Bên cạnh công tác tổ chức, sự mong chờ của học sinh là điểm đáng chú ý trước thềm chương trình. Nhiều em quan tâm đến những nội dung sẽ được trao đổi tại diễn đàn, đặc biệt là cách nhận diện các loại thuốc lá điện tử, tác động của các chất gây nghiện mới đối với sức khỏe và kỹ năng ứng phó khi bị bạn bè rủ rê sử dụng.

Em Nguyễn Lam Giang, học sinh lớp 10E, Trường THPT Lê Viết Thuật, chia sẻ: “Em rất mong chờ diễn đàn lần này vì đây là dịp để chúng em được nghe các chuyên gia giải đáp những điều còn băn khoăn về thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới. Em hy vọng sau chương trình, bản thân sẽ có thêm kiến thức để bảo vệ mình và nhắc nhở bạn bè tránh xa những sản phẩm có hại”.

tp-44.jpg
Diễn đàn Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới được tổ chức tại Trường THPT Lê Viết Thuật vào 14h30 chiều 27/10.

Theo ông Đặng Văn Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Viết Thuật, việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp, tạo cơ hội để học sinh trao đổi, đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm sẽ giúp các em tiếp cận vấn đề gần gũi, dễ hiểu hơn. Qua đó, nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tự bảo vệ và góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho học sinh về tác hại của thuốc lá và các chất gây nghiện mới, góp phần ngăn chặn nguy cơ các sản phẩm này xâm nhập học đường.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng tạo không gian đối thoại cởi mở, giúp học sinh chủ động tìm hiểu, nhận diện nguy cơ, biết cách bảo vệ bản thân và kiên quyết nói không với những hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tương lai.

Diễn đàn sẽ có sự tham gia của đại diện lãnh đạo tỉnh, Sở GD&ĐT Nghệ An, lãnh đạo các trường học, bác sĩ, chuyên gia tâm lý, lực lượng công an, nghệ sĩ cùng hơn 1.000 học sinh. Diễn đàn được livestream trên Báo Tiền Phong điện tử và kết nối trực tuyến với các trường học trong tỉnh.

tp-47.jpg
tp-41.jpg
tp-46.jpg
tp-40.jpg
Học sinh Trường THPT Lê Viết Thuật hào hứng trước thềm diễn đàn Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới được tổ chức vào chiều 27/10.
1-8169.jpg

Xem thêm

#học sinh Nghệ An #thuốc lá điện tử #chất gây nghiện mới #THPT Lê Viết Thuật #diễn đàn học đường #Sở GD&ĐT Nghệ An

Cùng chuyên mục

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

TPO - Hàng loạt bất cập trong bữa ăn bán trú tại Hà Nội, từ thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng đến khâu chế biến, khiến phụ huynh ngày càng bất an. Khi hồ sơ nhà cung cấp đạt chuẩn nhưng thực tế vẫn phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường, rau dập nát, câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho từng khay cơm học sinh?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội nhiều năm qua luôn gây áp lực lớn đối với học sinh

Tuyển sinh lớp 10: Lo tìm điểm khuyến khích

TP - Dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT mới công bố trao quyền cho các Sở GD&ĐT xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Chuyên gia cảnh báo, nếu không có quy định cứng sẽ dễ “trăm hoa đua nở” các cuộc thi được cộng điểm.

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Tại xã Hạnh Phúc, xã Tú Lệ (Lào Cai), các lớp xóa mù chữ phổ thông và dạy chữ Thái thu hút người dân nhiều độ tuổi tham gia. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trường Đại học FPT tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 1200 tân cử nhân

Trường Đại học FPT tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 1200 tân cử nhân

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 dành cho sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Năm 2026, Nhà trường ghi nhận hơn 1200 sinh viên tốt nghiệp qua 3 đợt xét tốt nghiệp. Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, Nhà trường vinh danh 7 thủ khoa cùng 39 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào.

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

TPO - Cho rằng cháu nội bị giáo viên đánh, người bà ở Cà Mau đã xông vào lớp học chửi mắng, đánh và xé áo nữ giáo viên mầm non trước sự chứng kiến của nhiều người và trẻ nhỏ.

Không để mâu thuẫn học đường âm ỉ thành bạo lực

Không để mâu thuẫn học đường âm ỉ thành bạo lực

TPO - Số vụ bạo lực học đường tại Nghệ An có xu hướng giảm, song những mâu thuẫn âm ỉ, hành vi bắt nạt trên mạng xã hội và những biểu hiện tổn thương tâm lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc phức tạp. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ xử lý khi sự việc xảy ra sang chủ động nhận diện, phòng ngừa và can thiệp từ sớm, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội và chính học sinh.

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

NGƯT.PGS.TS Phạm Văn Liên giữ chức Chủ tịch Hội cựu giáo chức Học viện Tài chính nhiệm kì đầu tiên

Đại hội đại biểu Hội Cựu giáo chức Học viện Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 là dấu mốc quan trọng trong việc tập hợp, gắn kết các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lí nghỉ hưu, tạo điểm tựa tiếp nối truyền thống và đóng góp trí tuệ cho sự phát triển của nhà trường.

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

Siết 'lạm phát điểm số' để nâng chất lượng cử nhân: Doanh nghiệp mong gì?

TPO - Sinh viên nhiều trường tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi, xuất sắc, nhưng doanh nghiệp vẫn cần thời gian hướng dẫn về kỹ năng và quy trình làm việc. Trong khi Bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm soát tình trạng “lạm phát điểm số”, doanh nghiệp cũng chỉ ra khoảng cách giữa kiến thức và khả năng làm việc của cử nhân mới ra trường.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe