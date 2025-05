Nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

TPO - Diễn đàn “Điều em muốn nói” là không gian để học sinh cất lên tiếng nói, thể hiện quan điểm, đề xuất sáng kiến và cùng chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, không khói thuốc.

Chiều 14/5, tại trường THPT Hà Huy Tập (số 8, đường Phan Bội Châu, TP. Vinh, Nghệ An), Báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức Diễn đàn “Điều em muốn nói” năm 2025 với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới”.

Chương trình có sự tham gia của nhiều chuyên gia tâm lý, các bác sĩ, đại diện Công an tỉnh Nghệ An cùng hơn 1.000 học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia giao lưu của ca sĩ Hà Myo - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022.

Diễn đàn tổ chức nhằm mang đến thông tin nhận diện các loại chất gây nghiện thế hệ mới và thuốc lá điện tử. Đồng thời cung cấp thêm thông tin về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và giải pháp xây dựng môi trường học đường không khói thuốc. Tại chương trình, các chuyên gia y tế, nhà giáo và lực lượng chức năng sẽ cung cấp thông tin cập nhật về các loại chất kích thích đang có xu hướng lan rộng trong giới trẻ, đặc biệt là thuốc lá điện tử với hình thức ngụy trang tinh vi, khó kiểm soát. Các bác sĩ và chuyên gia sức khỏe cộng đồng sẽ thông tin khoa học về tác động của thuốc lá truyền thống, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới đối với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Trong phần thảo luận mở, những chia sẻ, kiến nghị từ chính các em học sinh sẽ thúc đẩy hành động thực tiễn từ nhà trường, gia đình và xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ khỏi khói thuốc và chất gây nghiện.

Diễn đàn “Điều em muốn nói” là không gian để học sinh cất lên tiếng nói, thể hiện quan điểm, đề xuất sáng kiến và cùng chung tay xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, không khói thuốc. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành lắng nghe và hành động nhằm ngăn chặn sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Theo nghiên cứu của tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trên toàn cầu có gần 37 triệu trẻ em từ 13 - 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá. Trong đó tỉ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên vượt qua cả người lớn ở nhiều quốc gia.

Những năm qua, thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới đã và đang xâm nhập vào môi trường học đường ở cả ba cấp học từ tiểu học, THCS đến THPT. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13-17 tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13-15 tuổi, tỷ lệ đã tăng hơn gấp đôi từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.

Theo ước tính của WHO, sử dụng thuốc lá gây ra hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm. Trong đó 84.500 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc chủ động và 18.800 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc thụ động.

Việc sử dụng thuốc lá đang gây ra gánh nặng nghiêm trọng và ngày càng gia tăng về bệnh tật và tử vong sớm, cũng như chi phí y tế. Thiệt hại kinh tế do thuốc lá ước tính là 108 nghìn tỉ đồng mỗi năm (tương đương 1,14% GDP). Con số này lớn hơn gấp 5 lần so với đóng góp của nguồn thu thuế thuốc lá cho ngân sách quốc gia.

Bộ Y tế nhận định, công tác phòng, chống tác hại thuốc lá cho thanh thiếu niên ở Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn và thách thức. Tình trạng sử dụng các sản phẩm thuốc lá mới trong giới cũng trẻ đang có xu hướng gia tăng.

Diễn đàn “Điều em muốn nói” năm 2025 với chủ đề: “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” sẽ được tường thuật trực tiếp trên Báo Tiền Phong và hệ sinh thái Báo Tiền Phong. Livestream trên fanpage Báo Tiền Phong lúc 14h30 chiều 14/5/2025.