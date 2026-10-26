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Giáo dục

Trường Đại học FPT tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 1200 tân cử nhân

P.V

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 dành cho sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Năm 2026, Nhà trường ghi nhận hơn 1200 sinh viên tốt nghiệp qua 3 đợt xét tốt nghiệp. Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, Nhà trường vinh danh 7 thủ khoa cùng 39 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào.

Lễ Tốt nghiệp năm 2026 được tổ chức trong hai ngày với lịch trình dành riêng cho từng nhóm ngành. Cụ thể, ngày 24/10/2026 là lễ tốt nghiệp của các tân cử nhân ngành Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ Anh; ngày 25/10/2026 dành cho các tân cử nhân ngành Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc.

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Sự kiện là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực học tập, rèn luyện và phát triển bản thân của sinh viên trong suốt hành trình đại học. Đây cũng là dịp để các tân cử nhân nhìn lại chặng đường đã qua, bày tỏ lòng tri ân đến gia đình, thầy cô và những người đã đồng hành, tiếp thêm động lực cho các bạn trên con đường chinh phục tri thức.

Bạn Bùi Lê Minh Thư - chuyên ngành Digital Marketing chia sẻ: “Trước thềm tốt nghiệp, em cảm thấy vừa hạnh phúc, tự hào, vừa có chút bồi hồi và tiếc nuối khi sắp khép lại một chặng đường thanh xuân đáng nhớ. Em gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, quý thầy cô và bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ trong suốt hành trình đại học. Đặc biệt, cảm ơn bản thân vì đã luôn cố gắng và không ngừng trưởng thành. Tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho những hành trình mới. Hy vọng mình sẽ luôn giữ vững tinh thần học hỏi, dũng cảm theo đuổi mục tiêu và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Cảm ơn FPTU Cần Thơ vì đã trở thành một phần thanh xuân thật đẹp”.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học FPT tại TP Cần Thơ gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân đã hoàn thành hành trình học tập, đồng thời bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến quý phụ huynh vì đã tin tưởng, lựa chọn Trường Đại học FPT là nơi đồng hành cùng con em trong suốt những năm tháng đại học.

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TS. Nguyễn Xuân Phong nhấn mạnh, hành trình 4 năm tại Trường Đại học FPT không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là cơ hội để sinh viên tích lũy những trải nghiệm quý giá, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy và trưởng thành qua từng thử thách. Với nền tảng được xây dựng từ ba trụ cột trải nghiệm công nghệ, trải nghiệm quốc tế và trải nghiệm khởi nghiệp, cùng những giá trị cốt lõi được vun đắp trong môi trường giáo dục FPTU, TS. Phong bày tỏ niềm tin rằng các tân cử nhân sẽ tự tin bước vào thị trường lao động, chủ động thích ứng với những thay đổi, không ngừng học hỏi, sáng tạo và khẳng định năng lực bản thân trên hành trình sự nghiệp phía trước.

Với hơn 1200 sinh viên tốt nghiệp trong 3 đợt của năm 2026, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tiếp tục ghi dấu hành trình đào tạo nguồn nhân lực trẻ ở các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và ngôn ngữ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

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Đào tạo gắn liền thực tiễn, tạo nền tảng vững chắc cho hành trình sự nghiệp

Là trường đại học nằm trong lòng doanh nghiệp, thuộc Tập đoàn FPT, Trường Đại học FPT xây dựng mô hình đào tạo định hướng thực tiễn, chú trọng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Sinh viên được đào tạo theo mô hình 3 học kỳ mỗi năm, trải qua các giai đoạn từ trang bị nền tảng ngoại ngữ, giáo dục thể chất, tiếp cận kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành đến thực tập tại doanh nghiệp (OJT) và thực hiện đồ án tốt nghiệp. Đặc biệt, chương trình OJT giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ năm thứ ba, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán của doanh nghiệp, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trước khi chính thức gia nhập thị trường lao động.

Nhờ định hướng đào tạo gắn liền với nhu cầu doanh nghiệp, Trường Đại học FPT đạt tỷ lệ hơn 98% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, qua đó khẳng định hiệu quả của mô hình giáo dục kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và trải nghiệm thực tiễn.

#Đại học FPT Cần Thơ #Lễ tốt nghiệp 2026 #tân cử nhân #thủ khoa FPT #sinh viên xuất sắc #việc làm sau tốt nghiệp

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