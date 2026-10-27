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Giáo dục

Chủ tịch hội đồng trường Đại học Đại Nam nhắn gửi sinh viên: 'Đừng trở thành bản sao của ai'

P.V

TS Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đại Nam (DNU), gửi thông điệp tới tân sinh viên K20 tại đại nhạc hội chào tân sinh viên 2026, nhấn mạnh tinh thần phát triển bản sắc cá nhân, đánh thức tiềm năng và khẳng định giá trị bằng năng lực.

Giáo dục không phải hành trình tạo ra những “bản sao”

Tối 22/10, hàng nghìn sinh viên tham dự đại nhạc hội chào tân sinh viên 2026 của Trường Đại học Đại Nam (DNU), với chủ đề “Bừng sắc Đại Nam - Đánh thức năng lực, vững bước tương lai”. Sân khấu 360 độ cùng sự góp mặt của Emcee L, Dangrangto, Quân A.P, DJ Sao Bomb và MC Hype Minami tạo nên không khí sôi động, đánh dấu khởi đầu của thế hệ K20.

Đại nhạc hội “Bừng sắc Đại Nam 2026” chào đón thế hệ tân sinh viên K20 (Ảnh DNU). ẢNH THUMB
Đại nhạc hội “Bừng sắc Đại Nam 2026” chào đón thế hệ tân sinh viên K20 (Ảnh DNU). ẢNH THUMB

Điểm đáng chú ý của chương trình là thông điệp TS Lê Đắc Sơn gửi đến sinh viên về cách bước vào hành trình đại học: dám bắt đầu, không ngại thất bại và không đánh mất bản sắc khi nhìn vào thành công của người khác.

Nghi thức truyền lửa gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhà trường tới tân sinh viên (Ảnh DNU).
Nghi thức truyền lửa gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhà trường tới tân sinh viên (Ảnh DNU).

“Thầy mong các em hãy sống hết mình với tuổi trẻ. Đừng sợ thất bại, đừng ngại bắt đầu và cũng đừng cố trở thành bản sao của bất kỳ ai. Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình!”, TS Lê Đắc Sơn nhắn gửi.

Theo ông, những năm tháng đại học không chỉ là quá trình tích lũy kiến thức mà còn là hành trình khám phá bản thân, thử sức và vượt qua những giới hạn. Tiềm năng chỉ thực sự có giá trị khi được đánh thức bằng hành động; ước mơ cần được hiện thực hóa bằng sự chủ động và nỗ lực.

Thông điệp này đặt ra một định hướng quan trọng đối với người trẻ: thay vì chạy theo những hình mẫu thành công có sẵn, mỗi sinh viên cần nhận diện thế mạnh, rèn luyện những năng lực còn thiếu và từng bước xác lập con đường phù hợp với mình.

Từ bản sắc riêng đến năng lực thực chất

Tinh thần “Bừng sắc Đại Nam” được thể hiện qua màn diễu hành chào đón sinh viên K20 với sự tham gia của đại diện các khối ngành đào tạo, phòng ban chức năng, sinh viên quốc tế, Hội đồng trường và Ban giám hiệu. Mỗi khối ngành mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên cộng đồng học tập đa dạng về lĩnh vực và định hướng phát triển.

Hội đồng trường, Ban giám hiệu và đại diện các thầy cô chào đón tân sinh viên (Ảnh DNU).
Hội đồng trường, Ban giám hiệu và đại diện các thầy cô chào đón tân sinh viên (Ảnh DNU).

Bên cạnh chương trình đào tạo, Đại học Đại Nam có gần 40 câu lạc bộ thuộc các lĩnh vực chuyên môn, văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đây là cơ hội để sinh viên phát triển sở thích, rèn luyện kỹ năng, kết nối bạn bè và thử sức trong những hoạt động ngoài giảng đường.

Trong đêm hội, DNU CREW, quán quân Let’s Dance cùng cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia biểu diễn. Những hoạt động này góp phần mở rộng trải nghiệm đại học, giúp người học rèn luyện sự tự tin, khả năng phối hợp và tinh thần làm việc tập thể.

Từ học tập, nghiên cứu đến nghệ thuật, thể thao và hoạt động cộng đồng, mỗi sinh viên có thể phát huy thế mạnh theo cách riêng. Vì vậy, tinh thần “Bừng sắc” không đồng nghĩa với việc tất cả phải nổi bật theo cùng một khuôn mẫu, mà hướng đến việc mỗi người nhận ra tiềm năng, chủ động phát triển và khẳng định giá trị bằng những gì thực sự làm được.

Đó cũng là tinh thần gắn với triết lý đào tạo “Năng lực thật - Vững cuộc đời” của Trường Đại học Đại Nam: coi năng lực được hình thành qua học tập, rèn luyện và trải nghiệm là nền tảng cho hành trình nghề nghiệp và cuộc sống.

Đồng hành cùng người học bằng những giá trị cụ thể

Tại đại nhạc hội, nghi thức rước đuốc, truyền lửa tượng trưng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ sinh viên, đồng thời gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của nhà trường vào sinh viên K20.

Tiết mục nghệ thuật đáng nhớ của thầy trò Đại Nam (Ảnh DNU).
Tiết mục nghệ thuật đáng nhớ của thầy trò Đại Nam (Ảnh DNU).

Tiết mục nghệ thuật đáng nhớ của thầy trò Đại Nam (Ảnh DNU).

Đón một thế hệ sinh viên mới không chỉ là ngày hội mà còn gắn với trách nhiệm tạo dựng môi trường để người học phát triển. Tinh thần “Vì người học tận tâm” còn được thể hiện qua chất lượng đào tạo, sự đồng hành của giảng viên, cơ hội trải nghiệm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Trong thông điệp gửi tới sinh viên K20, TS Lê Đắc Sơn khẳng định trường sẽ đồng hành, trao cho sinh viên cơ hội, môi trường và niềm tin để trưởng thành. Điều này đặt vai trò chủ động của người học song hành với trách nhiệm của nhà trường trong việc tạo điều kiện để tiềm năng được phát huy.

Các nghệ sĩ khách mời hội tụ làm nên sức nóng của đại nhạc hội Bừng sắc Đại Nam (Ảnh DNU).
Các nghệ sĩ khách mời hội tụ làm nên sức nóng của đại nhạc hội Bừng sắc Đại Nam (Ảnh DNU).

Một hành trình đại học có ý nghĩa không chỉ giúp sinh viên tích lũy kiến thức, mà còn cần trang bị khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân.

Đại nhạc hội chào tân sinh viên 2026 khép lại, mở ra chặng đường mới của sinh viên K20 (Ảnh: DNU).
Đại nhạc hội chào tân sinh viên 2026 khép lại, mở ra chặng đường mới của sinh viên K20 (Ảnh: DNU).

Những năm tháng phía trước sẽ là cơ hội để sinh viên trải nghiệm, hoàn thiện bản thân và từng bước xác định hướng đi tương lai.

Thông điệp “Đừng sợ thất bại, đừng ngại bắt đầu” cũng là lời nhắc để mỗi người trẻ chủ động trước những lựa chọn, kiên trì phát triển thế mạnh và không ngừng hoàn thiện bản thân.

Nhà trường bày tỏ kỳ vọng mỗi sinh viên không chỉ tìm thấy bản sắc riêng mà còn chuyển hóa tiềm năng thành năng lực thực chất, tự tin tạo dựng giá trị cho bản thân và đóng góp cho xã hội.

#Đại học Đại Nam #Lê Đắc Sơn #sinh viên K20 #chào tân sinh viên #Bừng sắc Đại Nam #bản sắc cá nhân #năng lực thực chất

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