Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Những trường đại học có nhiều sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc: Tỷ lệ có việc làm thế nào?

Đỗ Hợp

TPO - Nhiều trường đại học ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở mức cao, đồng thời có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 95%, thậm chí gần 100%.

Nhiều trường có sinh viên bằng giỏi, xuất sắc cao, tăng đột biến

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), trong đợt trao bằng tháng 8/2026 với hơn 5.700 sinh viên, tỷ lệ xuất sắc lên tới mức kỷ lục 51,2% và 36,3% đạt loại giỏi.

Sự áp đảo của bằng xuất sắc không phải hiện tượng đột biến mà tăng liên tục qua các năm. Năm 2025, theo công bố, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc và giỏi lên tới 88% trong tổng số hơn 6.500 tân cử nhân, riêng loại xuất sắc đã chiếm gần 50%.

Thống kê kết quả tốt nghiệp của trường trong giai đoạn 2016-2026 cho thấy trước năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc chưa năm nào vượt 10%. Từ năm 2021, tỷ lệ này tăng dần, có những năm mức tăng so với năm trước khoảng 10-12%.

Lý giải về kết quả này, TS Lê Anh Đức, Trưởng ban Đào tạo của trường, cho biết có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, với thang điểm 4, sinh viên đạt từ 8,5/10 điểm trở lên được tính là tuyệt đối. Thứ hai, chất lượng đầu vào của trường ngày càng tốt. Cùng đó, trường mở thêm nhiều ngành, chương trình so với trước.

Tại Học viện Tài chính, trong số 3.364 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 8, có hơn 28% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hơn 44% loại giỏi. Tổng tỷ lệ giỏi và xuất sắc đạt 72,44%.

Tương tự, tại trường Đại học Ngoại thương (FTU), năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp loạt xuất sắc là 27,15%, năm 2025 là 28,84%, còn 2024 27,04%.

Năm 2025, 3.742 sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính. Trong đó, tỷ lệ xuất sắc và giỏi đạt 72,72%.

Năm 2025, có khoảng 8,8% trong số 6.720 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp hạng xuất sắc, cao kỷ lục. So với các năm trước, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường này đã tăng dần. Hồi năm 2020-2021, tỷ lệ này chỉ khoảng 1,7%.

Lý giải điều này, lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội khi đó, cho hay những năm gần đây, nhà trường rất chú trọng đến công tác tư vấn, hướng dẫn sinh viên để có định hướng và phương pháp học tập đúng đắn, phù hợp.

Ngoài ra, trường còn chia sinh viên thành các nhóm theo định hướng khác nhau, giúp các em có lộ trình học tập rõ ràng hơn, nhờ đó tỷ lệ tốt nghiệp giỏi và xuất sắc tăng.

Không chỉ ở nhóm ngành kinh tế, tỷ lệ sinh viên đạt kết quả học tập cao cũng xuất hiện tại các lĩnh vực đào tạo khác. Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong 407 sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2026, có 158 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, chiếm khoảng 38,82%.

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 5/2026 của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 52,9% tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và 2,4% đạt danh hiệu xuất sắc.

Năm 2026, trường Đại học Sư phạm TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho gần 3.100 sinh viên. Trong đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là 10,3%. Năm 2025, con số này là 8,9%, loại giỏi chiếm khoảng 37%.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm tỉ lệ cao

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Bách khoa Hà Nội nhiều năm qua không quá cao, thường ở mức 3-5% đối với loại xuất sắc và 10-15% đối với loại giỏi.

Theo GS Yêm, sinh viên Bách khoa Hà Nội sau tốt nghiệp nhìn chung đáp ứng định hướng phát triển của nhà trường. Tỷ lệ có việc làm trong vòng 12 tháng đạt khoảng 93-95%. Một số sinh viên tốt nghiệp loại khá vẫn tiếp tục học tốt ở các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài. Mỗi năm, khoảng 3-4% sinh viên tốt nghiệp của trường đi du học ở bậc học cao hơn.
Nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cũng có cơ hội quay lại trường theo đề án đào tạo giảng viên nguồn, nếu đáp ứng các tiêu chí về ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển học thuật.

Kết quả khảo sát về sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của Đại học Kinh tế quốc dân cho thấy, có 7 ngành sinh viên ra trường có việc làm đạt tỷ lệ 100%. Đại học Kinh tế quốc dân hiện có 73 mã ngành/chương trình với 89 chương trình đào tạo, tất cả các ngành đều đạt tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm từ 90% trở lên.

Theo thông tin từ trường Đại học Kinh tế quốc dân, ngành Thương mại Điện tử ở trường tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 100%, cao nhất so với các ngành của trường. Những ngành như Kiểm toán, Marketing, khoa học quản lý đều có tỉ lệ việc làm khá cao từ 97-98%.

Trong số 6.516 sinh viên tốt nghiệp năm 2025, thì có 5.337 sinh viên phản hồi về việc làm với nhà trường. Trong số này có 484 sinh viên làm việc trong khối nhà nước, chiếm tỉ lệ lớn nhất có 3.388 sinh viên làm việc ở công ty tư nhân, 814 sinh viên làm việc công ty có yếu tố nước ngoài và 156 sinh viên sau tốt nghiệp tự tạo việc làm.

Theo trường ĐH Ngoại thương, năm 2025, tỉ lệ sinh viên có việc làm chiếm 97,9%, trong đó số sinh viên làm nhà nước chiếm tỉ lệ nhỏ 0,6%, số sinh viên làm công ty tư nhân chiếm tỷ lệ lớn 58%, số sinh viên làm công ty có yếu tố nước ngoài chiếm khoảng 24%,…

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại (TMU) có việc làm năm 2025 là 98,7%. Đáng chú ý, đây là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Theo thông tin công bố của Học viện Tài chính (AOF), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được ghi nhận trong báo cáo công bố năm 2025 là 98,05%.

Cụ thể:

Ngành đào tạo
Tỷ lệ có việc làm
Tài chính – Ngân hàng
98,32%
Kế toán
97,84%
Quản trị kinh doanh
98,10%
Hệ thống thông tin quản lý
95,63%
Kinh tế
98,33%
Ngôn ngữ Anh
98,44%
Toàn Học viện
98,05%

Xem thêm

#sinh viên tốt nghiệp #bằng giỏi xuất sắc #tỷ lệ việc làm #Đại học Kinh tế Quốc dân #Đại học Ngoại thương #Học viện Tài chính #Đại học Bách khoa Hà Nội

Cùng chuyên mục

Thầy Trịnh Vĩnh Thanh, Phó Hiệu trưởng thường trực Trường THCS - THPT Hồng Hà chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Ngô Tùng

Học Văn thời AI: Đừng để công nghệ tư duy thay mình

TPO - AI có thể hỗ trợ lập luận, sắp xếp câu chữ nhưng học sinh cần tự hình thành ý tưởng và kiểm tra sản phẩm cuối cùng. Trải nghiệm, cảm xúc và góc nhìn riêng vẫn là những điều người học phải chủ động bồi đắp.

Học sinh Nghệ An lan tỏa thông điệp sống khỏe, nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử

TPO - Thông qua chương trình tọa đàm diễn ra chiều 27/10 tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An), học sinh sẽ được trang bị thêm kiến thức về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới; cách nhận diện nguy cơ, nhận biết những chiêu thức lôi kéo, dụ dỗ và kỹ năng chủ động phòng tránh. Không chỉ hào hứng tham gia, các em còn chia sẻ những điều bổ ích tiếp thu được, đồng thời gửi gắm thông điệp đến bạn bè và cộng đồng cùng nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe, xây dựng môi trường học đường an toàn, không khói thuốc và chất gây nghiện.

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

Bữa ăn bán trú: Hồ sơ đạt chuẩn, ai bảo đảm thực phẩm an toàn?

TPO - Hàng loạt bất cập trong bữa ăn bán trú tại Hà Nội, từ thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng đến khâu chế biến, khiến phụ huynh ngày càng bất an. Khi hồ sơ nhà cung cấp đạt chuẩn nhưng thực tế vẫn phát hiện thịt có dấu hiệu bất thường, rau dập nát, câu hỏi đặt ra là: Ai sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho từng khay cơm học sinh?

Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

Học sinh Nghệ An háo hức nói không với thuốc lá và chất gây nghiện mới

TPO - Trước thềm diễn đàn “Nói không với thuốc lá, thuốc lá điện tử và chất gây nghiện mới” diễn ra chiều 27/10, công tác chuẩn bị tại Trường THPT Lê Viết Thuật (Nghệ An) đang được khẩn trương hoàn tất. Nhiều học sinh háo hức chờ đợi cơ hội giao lưu, tìm hiểu về tác hại của thuốc lá điện tử và các chất gây nghiện mới.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội nhiều năm qua luôn gây áp lực lớn đối với học sinh

Tuyển sinh lớp 10: Lo tìm điểm khuyến khích

TP - Dự thảo Thông tư Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT mới công bố trao quyền cho các Sở GD&ĐT xác định đối tượng được cộng điểm khuyến khích. Chuyên gia cảnh báo, nếu không có quy định cứng sẽ dễ “trăm hoa đua nở” các cuộc thi được cộng điểm.

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Những lớp học đặc biệt ở Lào Cai

Tại xã Hạnh Phúc, xã Tú Lệ (Lào Cai), các lớp xóa mù chữ phổ thông và dạy chữ Thái thu hút người dân nhiều độ tuổi tham gia. Đây là hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trường Đại học FPT tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 1200 tân cử nhân

Trường Đại học FPT tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 cho hơn 1200 tân cử nhân

Trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ tổ chức Lễ Tốt nghiệp năm 2026 dành cho sinh viên các ngành Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Năm 2026, Nhà trường ghi nhận hơn 1200 sinh viên tốt nghiệp qua 3 đợt xét tốt nghiệp. Đặc biệt, trong khuôn khổ buổi lễ, Nhà trường vinh danh 7 thủ khoa cùng 39 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và hoạt động phong trào.

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

Bà nội lao vào lớp đánh, xé áo cô giáo mầm non

TPO - Cho rằng cháu nội bị giáo viên đánh, người bà ở Cà Mau đã xông vào lớp học chửi mắng, đánh và xé áo nữ giáo viên mầm non trước sự chứng kiến của nhiều người và trẻ nhỏ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe