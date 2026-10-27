Những trường đại học có nhiều sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc: Tỷ lệ có việc làm thế nào?

TPO - Nhiều trường đại học ghi nhận tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở mức cao, đồng thời có tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 95%, thậm chí gần 100%.

Nhiều trường có sinh viên bằng giỏi, xuất sắc cao, tăng đột biến

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), trong đợt trao bằng tháng 8/2026 với hơn 5.700 sinh viên, tỷ lệ xuất sắc lên tới mức kỷ lục 51,2% và 36,3% đạt loại giỏi.

Sự áp đảo của bằng xuất sắc không phải hiện tượng đột biến mà tăng liên tục qua các năm. Năm 2025, theo công bố, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp bằng xuất sắc và giỏi lên tới 88% trong tổng số hơn 6.500 tân cử nhân, riêng loại xuất sắc đã chiếm gần 50%.

Thống kê kết quả tốt nghiệp của trường trong giai đoạn 2016-2026 cho thấy trước năm 2020, tỷ lệ tốt nghiệp xuất sắc chưa năm nào vượt 10%. Từ năm 2021, tỷ lệ này tăng dần, có những năm mức tăng so với năm trước khoảng 10-12%.

Lý giải về kết quả này, TS Lê Anh Đức, Trưởng ban Đào tạo của trường, cho biết có ba nguyên nhân chính. Thứ nhất, với thang điểm 4, sinh viên đạt từ 8,5/10 điểm trở lên được tính là tuyệt đối. Thứ hai, chất lượng đầu vào của trường ngày càng tốt. Cùng đó, trường mở thêm nhiều ngành, chương trình so với trước.

Tại Học viện Tài chính, trong số 3.364 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 8, có hơn 28% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hơn 44% loại giỏi. Tổng tỷ lệ giỏi và xuất sắc đạt 72,44%.

Tương tự, tại trường Đại học Ngoại thương (FTU), năm 2026, tỷ lệ tốt nghiệp loạt xuất sắc là 27,15%, năm 2025 là 28,84%, còn 2024 27,04%.

Năm 2025, 3.742 sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính. Trong đó, tỷ lệ xuất sắc và giỏi đạt 72,72%.

Năm 2025, có khoảng 8,8% trong số 6.720 sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tốt nghiệp hạng xuất sắc, cao kỷ lục. So với các năm trước, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở trường này đã tăng dần. Hồi năm 2020-2021, tỷ lệ này chỉ khoảng 1,7%.

Lý giải điều này, lãnh đạo trường Đại học Bách khoa Hà Nội khi đó, cho hay những năm gần đây, nhà trường rất chú trọng đến công tác tư vấn, hướng dẫn sinh viên để có định hướng và phương pháp học tập đúng đắn, phù hợp.

Ngoài ra, trường còn chia sinh viên thành các nhóm theo định hướng khác nhau, giúp các em có lộ trình học tập rõ ràng hơn, nhờ đó tỷ lệ tốt nghiệp giỏi và xuất sắc tăng.

Không chỉ ở nhóm ngành kinh tế, tỷ lệ sinh viên đạt kết quả học tập cao cũng xuất hiện tại các lĩnh vực đào tạo khác. Tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội, trong 407 sinh viên được công nhận tốt nghiệp năm 2026, có 158 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc, chiếm khoảng 38,82%.

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp tháng 5/2026 của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 52,9% tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi và 2,4% đạt danh hiệu xuất sắc.

Năm 2026, trường Đại học Sư phạm TP.HCM trao bằng tốt nghiệp cho gần 3.100 sinh viên. Trong đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc là 10,3%. Năm 2025, con số này là 8,9%, loại giỏi chiếm khoảng 37%.

Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm chiếm tỉ lệ cao

GS.TS Vũ Văn Yêm, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cho biết tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc của Bách khoa Hà Nội nhiều năm qua không quá cao, thường ở mức 3-5% đối với loại xuất sắc và 10-15% đối với loại giỏi.



Theo GS Yêm, sinh viên Bách khoa Hà Nội sau tốt nghiệp nhìn chung đáp ứng định hướng phát triển của nhà trường. Tỷ lệ có việc làm trong vòng 12 tháng đạt khoảng 93-95%. Một số sinh viên tốt nghiệp loại khá vẫn tiếp tục học tốt ở các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ tại nước ngoài. Mỗi năm, khoảng 3-4% sinh viên tốt nghiệp của trường đi du học ở bậc học cao hơn.

Nhóm sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cũng có cơ hội quay lại trường theo đề án đào tạo giảng viên nguồn, nếu đáp ứng các tiêu chí về ngoại ngữ, năng lực nghiên cứu và định hướng phát triển học thuật.

Kết quả khảo sát về sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp của Đại học Kinh tế quốc dân cho thấy, có 7 ngành sinh viên ra trường có việc làm đạt tỷ lệ 100%. Đại học Kinh tế quốc dân hiện có 73 mã ngành/chương trình với 89 chương trình đào tạo, tất cả các ngành đều đạt tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm từ 90% trở lên.

Theo thông tin từ trường Đại học Kinh tế quốc dân, ngành Thương mại Điện tử ở trường tỉ lệ sinh viên có việc làm đạt 100%, cao nhất so với các ngành của trường. Những ngành như Kiểm toán, Marketing, khoa học quản lý đều có tỉ lệ việc làm khá cao từ 97-98%.

Trong số 6.516 sinh viên tốt nghiệp năm 2025, thì có 5.337 sinh viên phản hồi về việc làm với nhà trường. Trong số này có 484 sinh viên làm việc trong khối nhà nước, chiếm tỉ lệ lớn nhất có 3.388 sinh viên làm việc ở công ty tư nhân, 814 sinh viên làm việc công ty có yếu tố nước ngoài và 156 sinh viên sau tốt nghiệp tự tạo việc làm.

Theo trường ĐH Ngoại thương, năm 2025, tỉ lệ sinh viên có việc làm chiếm 97,9%, trong đó số sinh viên làm nhà nước chiếm tỉ lệ nhỏ 0,6%, số sinh viên làm công ty tư nhân chiếm tỷ lệ lớn 58%, số sinh viên làm công ty có yếu tố nước ngoài chiếm khoảng 24%,…

Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Thương mại (TMU) có việc làm năm 2025 là 98,7%. Đáng chú ý, đây là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp.

Theo thông tin công bố của Học viện Tài chính (AOF), tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm được ghi nhận trong báo cáo công bố năm 2025 là 98,05%.

Cụ thể: