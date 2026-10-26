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Sà lan chở cần cẩu đâm lệch cầu dây văng ở Cà Mau, khẩn cấp phong tỏa

Tân Lộc

TPO - Sà lan chở cần cẩu khi qua gầm cầu đã va vào dầm cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, khiến nhịp giữa cây cầu dây văng này bị lệch khoảng 50-60 cm, cầu phải tạm đóng để đảm bảo an toàn.

Chiều 26/10, một lãnh đạo UBND xã Đầm Dơi (tỉnh Cà Mau) cho biết địa phương đang phối hợp xử lý vụ sà lan va chạm làm lệch nhịp cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S) trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h15 cùng ngày, sà lan chở cần cẩu, vật tư công trình khi lưu thông qua cầu Nông Sản thực phẩm (xã Đầm Dơi), chiếc cần cẩu trên sà lan đã va vào nhịp cầu. Va chạm mạnh khiến nhịp giữa cầu Nông Sản thực phẩm bị xô lệch khoảng 50-60 cm.

Sà lan trên mang số hiệu VR09029320, thuộc sở hữu của Công ty Xây dựng Tuấn Hiền, do ông T.V.S. làm thuyền trưởng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tỉnh Cà Mau đã phối hợp cùng UBND xã Đầm Dơi có mặt để xử lý, mời các bên liên quan tới làm việc.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tạm phong tỏa cầu, cấm phương tiện qua lại để phục vụ điều tra, xác định thiệt hại và nguyên nhân sự cố.

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Chiếc sà lan chở cần cẩu va chạm làm lệch nhịp cầu Nông sản thực phẩm ở xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau.
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Ngành chức năng đã rào chắn, tạm dừng hoạt động lưu thông qua cầu Nông sản thực phẩm.

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#sà lan va chạm #cầu Cà Mau #cầu Đầm Dơi #cầu Nông sản thực phẩm #lệch nhịp cầu #tai nạn đường thủy

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