TP.HCM chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

UBND TP.HCM yêu cầu rà soát toàn bộ danh mục khu đất dự kiến đấu giá năm 2026, làm rõ tình trạng pháp lý, điều kiện tổ chức đấu giá, nguyên nhân chậm tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất.

UBND TP.HCM vừa ban hành Văn bản số 10373/UBND-ĐT về việc đẩy mạnh, chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026.

Theo UBND TP.HCM, tháng 3/2026, thành phố đã ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến tháng 8/2026, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên và thu ngân sách Nhà nước đạt 1 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất vẫn chậm so với yêu cầu, dù lãnh đạo thành phố đã nhiều lần chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả và đẩy nhanh các khâu lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ, tổ chức đấu giá.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát toàn bộ danh mục khu đất dự kiến đấu giá trong năm 2026. Việc rà soát phải làm rõ tình trạng pháp lý, điều kiện tổ chức đấu giá, các công việc còn tồn đọng, nguyên nhân chậm tiến độ, cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành đối với từng khu đất.

Các đơn vị được yêu cầu tập trung nguồn lực, xây dựng tiến độ cụ thể, chủ động phối hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Những khu đất đủ điều kiện cần được ưu tiên hoàn thiện hồ sơ và tổ chức đấu giá, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước năm 2026.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chủ động bố trí nhân sự, ưu tiên giải quyết hồ sơ theo tiến độ.

UBND TP.HCM đồng thời yêu cầu kiểm tra chặt chẽ hồ sơ của từng khu đất trước khi trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu giá. Hồ sơ phải bảo đảm đầy đủ thành phần, thống nhất về thông tin, số liệu và căn cứ pháp lý, phù hợp với hiện trạng, quy hoạch và phương án sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ quan chủ trì lập hồ sơ chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp và bảo đảm chất lượng của hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt; đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan thẩm định để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa những nội dung còn thiếu. Thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng hồ sơ phải bổ sung, trả lại nhiều lần do thiếu sót hoặc thiếu trách nhiệm trong quá trình chuẩn bị, làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đối với các cơ quan thực hiện thẩm định, tham mưu phê duyệt và tổ chức đấu giá, UBND TP.HCM yêu cầu chủ động bố trí nhân sự, ưu tiên giải quyết hồ sơ theo tiến độ kế hoạch. Việc hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ phải rõ ràng, thống nhất, nêu cụ thể căn cứ pháp lý và những nội dung cần bổ sung, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ phải chỉnh sửa nhiều lần.

Quá trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức đấu giá phải bảo đảm đúng thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định của pháp luật; không vì yêu cầu đẩy nhanh tiến độ mà bỏ qua các điều kiện, thủ tục bắt buộc.

UBND TP.HCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026, TP.HCM dự kiến đưa 50 khu đất ra đấu giá, gồm 8 lô tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và 42 khu đất khác trên địa bàn.