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Dự kiến thời gian cưỡng chế di dời 250 hộ dân ở cư xá Thanh Đa

Duy Quang

TPO - Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TPHCM triển khai công tác phối hợp thực hiện. UBND phường Bình Quới đang tính toán thời gian cưỡng chế trong tháng 11, phân công cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện cưỡng chế.

Ngày 26/10, thông tin từ UBND phường Bình Quới (TPHCM) cho biết, đã ban hành và bàn giao 250 quyết định cưỡng chế di dời cho số hộ dân còn lại thuộc các lô số cư xá Thanh Đa để yêu cầu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ đảm bảo thi công, sớm bố trí tái định cư tại chỗ cho cư dân.

Dự án có tổng số 1.351 hộ dân (bao gồm 1.001 hộ sở hữu tư nhân và 350 hộ thuộc sở hữu Nhà nước). Đến nay, có gần 81% số hộ (819 hộ sở hữu tư nhân và 251 hộ sở hữu Nhà nước) đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời.

Trong quá trình triển khai dự án, UBND phường Bình Quới đã công khai, minh bạch thông tin để người dân thấy rõ được quyền lợi khi ở lại hoặc chuyển đi. Hiện tại đã hết thời gian di dời theo quyết định, UBND phường Bình Quới cũng đã thành lập 6 tổ công tác để tiếp xúc, vận động các hộ còn lại chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Theo UBND phường Bình Quới, dự kiến dự án xây dựng trong 3 năm để bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân có nơi ở mới an toàn, khang trang và có cuộc sống tốt hơn thì cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện bàn giao mặt bằng và thi công hoàn thành dự án đúng kế hoạch.

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UBND phường Bình Quới đã ban hành và bàn giao 250 quyết định cưỡng chế di dời cho các hộ dân ở cư xá Thanh Đa.

Để chuẩn bị cho công tác cưỡng chế di dời đảm bảo đúng quy định pháp luật, UBND phường Bình Quới đã có văn bản báo cáo Công an TPHCM triển khai công tác phối hợp thực hiện.

Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án phường Bình Quới đã thông qua kế hoạch và phương án thực hiện áp dụng biện pháp hành chính di dời đối với các hộ đã nhiều lần tiếp xúc, vận động nhưng vẫn chưa chấp hành di dời, bàn giao mặt bằng.

Theo quy định, sau 15 ngày kể từ khi có quyết định cưỡng chế di dời, cơ quan chức năng sẽ tiến hành các hoạt động cưỡng chế. UBND phường Bình Quới đang tính toán thời gian cưỡng chế trong tháng 11, phân công cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện cưỡng chế.

Trước đó, UBND TPHCM ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn. Với dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số (lô I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XI...), cư xá Thanh Đa ở phường Bình Quới, UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được UBND TPHCM ủy quyền.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó.

Sau nhiều thập niên sử dụng, khu chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TPHCM giao Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, với quy mô khoảng 73.211 m2. Đến tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.

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#thời gian cưỡng chế #cưỡng chế chung cư #cư xá Thanh Đa #công tác cưỡng chế di dời #UBND phường Bình Quới #Công an TPHCM #triển khai công tác #phối hợp thực hiện #phân công #quy định pháp luật

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