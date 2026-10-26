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Địa ốc

The Global City: Vị trí cửa ngõ và sức sống đô thị phía Đông

P.V

Nằm tại khu vực An Phú, TP Thủ Đức, The Global City được quy hoạch như một tổ hợp nhà ở, thương mại và không gian công cộng quy mô lớn. Sự quan tâm dành cho dự án gắn với khả năng kết nối khu Đông và quá trình hình thành các điểm đến thương mại. Với người cân nhắc mua căn hộ, cần đặt những lợi thế này cạnh tiến độ hạ tầng, mức giá rao và khả năng sử dụng thực tế.

Khu đô thị The Global City có vị trí kết nối giao thông thuận tiện. Ảnh: Batdongsan.com.vn
Khu đô thị The Global City có vị trí kết nối giao thông thuận tiện. Ảnh: Batdongsan.com.vn

The Global City có quy mô khoảng 117,4ha, do Masterise Homes phát triển với Foster + Partners tham gia quy hoạch và thiết kế. Tổng thể dự án gồm các khu nhà ở cao tầng, thấp tầng và những chức năng thương mại, giải trí. Khu phố SOHO đã đón cửa hàng và hoạt động cộng đồng, trong khi các phân khu khác được triển khai theo từng giai đoạn. Cách tổ chức này tạo ra nhiều lựa chọn nhà ở và dịch vụ trong cùng khu đô thị, song trải nghiệm của cư dân còn tùy vị trí tòa nhà và mức độ hoàn thiện các tiện ích gần đó.

Vị trí tại An Phú giúp dự án tiếp cận cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ và các trục đường khu Đông. Nút giao An Phú đang được nâng cấp; một số hầm và nhánh cầu đã đưa vào khai thác, nhưng toàn bộ công trình chưa hoàn tất và dự kiến lùi sang năm 2027. Vì vậy, kết nối hiện hữu và hạ tầng tương lai cần được đánh giá tách biệt. Người mua có thể chạy thử hành trình tới Thủ Thiêm, trung tâm thành phố hoặc nơi làm việc vào giờ cao điểm để tính thời gian đi lại phù hợp.

Tiềm năng của một đại đô thị còn phụ thuộc vào khả năng duy trì hoạt động sau khi các hạng mục hoàn thành. SOHO, kênh đào và các không gian công cộng tạo điểm đến cho cư dân lẫn khách tham quan; các khu thương mại và dịch vụ lớn hơn tiếp tục hình thành theo kế hoạch. Khi khảo sát, nên quan sát lượng cửa hàng đang mở cửa, khách đến vào ngày thường và cuối tuần, cũng như khoảng cách từ căn hộ tới những tiện ích cần dùng. Hoạt động sôi động tại một khu vực không đồng nghĩa mọi tòa nhà đều có cùng mức độ thuận tiện hoặc khả năng cho thuê.

Người mua căn hộ cần cân nhắc tòa, tầng, hướng nhìn, diện tích và thời điểm bàn giao. Căn gần khu thương mại có thể thuận tiện cho việc ăn uống, mua sắm nhưng cũng đông người hơn; căn ở sâu trong dự án có thể yên tĩnh hơn và cần tính thêm quãng đường di chuyển. Với người mua để cho thuê, cần xem nhóm khách mục tiêu, nguồn cung căn hộ cạnh tranh và chi phí vận hành. Hạ tầng hay quy hoạch có thể hỗ trợ sức hút khu vực, nhưng không bảo đảm lợi nhuận cho một căn cụ thể.

Mức giá bán có sự chênh lệch khá lớn tùy thuộc phân khu, diện tích, tòa. Ảnh: Batdongsan.com.vn
Mức giá bán có sự chênh lệch khá lớn tùy thuộc phân khu, diện tích, tòa. Ảnh: Batdongsan.com.vn

Danh sách tin rao bán căn hộ The Global City trên Batdongsan.com.vn ghi nhận khoảng giá phổ biến 108,9–145,2 triệu đồng/m². Đây là dữ liệu tin đăng tại thời điểm khảo sát, không phải giá giao dịch đã xác nhận. Mức chào bán còn khác nhau theo phân khu, diện tích, tầng, hướng nhìn, thời điểm bàn giao và phương án thanh toán.

Người tìm mua có thể lọc theo ngân sách, diện tích, số phòng ngủ và phân khu, sau đó so sánh những căn có điều kiện tương đồng.. Lịch sử giá giúp theo dõi diễn biến giá rao theo thời gian, nhưng không dự báo giá tương lai. Với căn hình thành trong tương lai, cần xem kỹ tiến độ, hồ sơ và lịch thanh toán; căn chuyển nhượng cần xác minh quyền sở hữu và nghĩa vụ tài chính.

Tính năng xem tin rao trên bản đồ cho phép người mua so sánh trực quan giá bán của các dự án bất động sản trong khu vực, từ đó làm căn cứ để khảo sát, đánh giá.

The Global City có thể phù hợp với người tìm căn hộ ở khu Đông và chấp nhận theo dõi quá trình hoàn thiện của một đô thị lớn. Trước khi quyết định, nên cân đối tổng giá mua với dòng tiền, khoản vay và thời gian dự kiến nắm giữ, đồng thời đối chiếu với dự án lân cận đã có tiện ích hoạt động. Cách nhìn này giúp phân biệt điều kiện sống đang hiện hữu với kỳ vọng hình thành trong tương lai.

#The Global City #Masterise Homes #căn hộ An Phú #giá căn hộ #hạ tầng khu Đông #nút giao An Phú #SOHO

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