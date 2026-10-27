Công an dừng xe, kiểm tra mọi ngóc ngách, truy tìm 3 phạm nhân đang trốn trại

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc.

Bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến rạng sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Cường trên xe khách hướng Nha Trang - Đà Lạt và bắt giữ.