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Pháp luật

Công an dừng xe, kiểm tra mọi ngóc ngách, truy tìm 3 phạm nhân đang trốn trại

Thái Lâm - Trương Định

TPO - Đến trưa 27/10, cuộc truy tìm 3 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 - Bộ Công an vẫn tiếp tục được duy trì gắt gao. Lực lượng công an chốt chặn mọi ngả đường liên quan, kiểm tra kỹ từng phương tiện, từng khoang hành khách, cốp xe đến thùng hàng.

Công an Khánh Hoà ráo riết truy bắt 3 phạm nhân đang trốn trại giam A2.
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Trưa 27/10, phóng viên Báo Tiền Phong đã có mặt tại các chốt kiểm soát ở Khánh Hòa để ghi nhận về công tác kiểm tra, truy bắt các phạm nhân đang trốn Trại giam A2﻿ - Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).
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Tại chốt kiểm soát trên địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tuyến Nha Trang - Đà Lạt, gần 10 cán bộ thuộc các lực lượng công an, cảnh sát giao thông và dân quân túc trực 24/24 giờ, kiểm tra phương tiện lưu thông qua khu vực.
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Các hoạt động kiểm tra được thực hiện chặt chẽ, tập trung vào phương tiện và những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn.
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Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tuỳ thân từng tài xế.
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Tại chốt kiểm soát ở xã Diên Lâm thời điểm rạng sáng 27/10. Lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ từng phương tiện lưu thông qua.
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Từng phương tiện, từng khu vực trên xe đều được kiểm tra chặt chẽ, không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào.
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Không chỉ tại Khánh Hòa, lực lượng công an ở Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng phối hợp kiểm tra trên các tuyến quốc lộ nối với Khánh Hòa và mở rộng phạm vi rà soát.
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Lực lượng Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai trực chốt 24/24 giờ, kiểm tra xe khách dọc quốc lộ 1D.
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Lực lượng chức năng liên tục thông tin đặc điểm nhận dạng các phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2 đến chủ xe, tài xế, phụ xe và hành khách. Đồng thời vận động người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác.

Trước đó, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (xã Diên Lâm), 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Đến chiều 22/10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Trốn khỏi nơi giam, theo khoản 1 Điều 386 Bộ luật Hình sự, liên quan đến vụ việc.

Bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (24 tuổi, trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người.

Hai người còn lại là Võ Hoàng Duy (27 tuổi, trú tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lê Văn Cường (32 tuổi, trú tỉnh Phú Thọ) chấp hành án 10 năm tù về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đến rạng sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã phát hiện Cường trên xe khách hướng Nha Trang - Đà Lạt và bắt giữ.

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