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Kiểm tra ngẫu nhiên 104 hồ sơ cán bộ tại một xã ở Đắk Lắk, phát hiện nhiều thiếu sót

Huỳnh Thủy

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế tại UBND xã Liên Sơn Lắk. Đáng chú ý, qua kiểm tra ngẫu nhiên 104 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan thanh tra phát hiện một số hồ sơ chưa đầy đủ thành phần theo quy định.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kết luận thanh tra tại UBND xã Liên Sơn Lắk, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo kết luận, UBND xã đã thiết lập 425/425 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời cập nhật, xác nhận và đồng bộ dữ liệu của toàn bộ số hồ sơ này trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia trong cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, qua kiểm tra ngẫu nhiên 104/425 hồ sơ, cơ quan thanh tra phát hiện một số hồ sơ chưa đầy đủ thành phần và các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Những nội dung còn thiếu gồm phiếu bổ sung lý lịch hằng năm, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, lãnh đạo quản lý cấp phòng, bản kê khai tài sản lần đầu và hằng năm.

Kết luận cũng nêu trường hợp giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, với trình độ trung cấp sư phạm tiểu học. Ngoài ra, UBND xã chưa thực hiện cập nhật, bổ sung hồ sơ hằng năm theo quy định.

Trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết luận thanh tra xác định, ngày 4/12/2025, UBND xã ban hành Quyết định số 1981/QĐ-UBND về giao số lượng cấp phó cho các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công. Việc giao số lượng cấp phó cho các phòng chuyên môn vượt mức bình quân 2 người/phòng được xác định là chưa đúng quy định.

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Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn Lắk. Ảnh: Trang TTĐT xã Liên Sơn Lắk.

UBND xã Liên Sơn Lắk cũng ký hợp đồng với một trường hợp để thực hiện nhiệm vụ công chức, phân công công việc có tính chất thường xuyên, liên tục. Việc áp dụng hợp đồng lao động trong trường hợp này chưa đúng quy định về hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Đối với công tác bổ nhiệm, sau khi hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã thực hiện điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm 9 trường hợp. Trong đó, 8 trường hợp thuộc nguồn nhân sự từ nơi khác và một trường hợp thuộc nguồn nhân sự tại chỗ.

Qua xem xét hồ sơ, cơ quan thanh tra nhận định các trường hợp được bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm cơ bản đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục đối với một trường hợp nhân sự tại chỗ và 5 trường hợp nhân sự từ nơi khác chưa bảo đảm theo quy định.

Trong công tác thi đua, khen thưởng, UBND xã đã tổ chức bình xét 9 hồ sơ, gồm 2 hồ sơ khen thưởng công trạng và 7 hồ sơ khen thưởng theo phong trào thi đua chuyên đề. Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra ghi nhận một số phong trào thi đua chưa xây dựng kế hoạch tổ chức phát động theo quy định.

Bên cạnh đó, các tổ chức hoặc cá nhân là thủ trưởng đơn vị được đề nghị khen thưởng chưa có văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 31/3/2026, việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông còn 37 hồ sơ quá hạn, chiếm tỷ lệ 0,6%.

Qua kiểm tra xác suất 16 hồ sơ trong tổng số 5.805 hồ sơ đã giải quyết, cơ quan thanh tra phát hiện 6 hồ sơ thực hiện chưa đúng, chưa kịp thời hoặc chưa đầy đủ theo quy định.

Theo kết luận thanh tra, trách nhiệm chính đối với những tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND xã, trong đó người chịu trách nhiệm chính là Chủ tịch UBND xã và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuyên môn có liên quan trong việc tham mưu thực hiện.

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#Thanh tra #Đắk Lắk #xã Liên Sơn Lắk #hồ sơ cán bộ #công chức viên chức #thủ tục hành chính #bổ nhiệm cán bộ

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