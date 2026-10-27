Người vừa thắng Quả bóng vàng 2026 định nghĩa phong cách quý ông

Từ hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh từng làm dậy sóng mạng xã hội khi đưa G-DRAGON trở lại Việt Nam sau 13 năm, đến G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBANK trong năm 2025, và mới đây là cú nổ lớn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN HANOI.