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Giải trí

Người vừa thắng Quả bóng vàng 2026 định nghĩa phong cách quý ông

Tú Oanh

TPO - Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.

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Trong lễ trao Quả bóng vàng 2026 tại London ngày 26/10, Harry Kane xuất hiện với bộ tuxedo đen của Thom Sweeney. Theo British GQ, thiết kế gây chú ý bởi phần ve áo nhọn, hàng khuy bọc satin và giày da được đánh bóng kỹ lưỡng. Lựa chọn cổ điển giúp đội trưởng tuyển Anh giữ vẻ lịch lãm mà không cần những chi tiết cầu kỳ. Bộ lễ phục ton-sur-ton với chiếc váy trễ vai của vợ anh là Katie Goodland. Ảnh: Getty Images.
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Bộ tuxedo đen tiếp tục đồng hành Kane trên sân khấu nhận giải. Tiền đạo Bayern Munich vượt qua những đối thủ hàng đầu như Kylian Mbappé và Lamine Yamal để giành Quả bóng vàng nam 2026. Trong đêm vinh danh sự nghiệp sân cỏ, lựa chọn trang phục tiết chế của Kane cũng phù hợp hình ảnh cầu thủ đề cao sự chuyên nghiệp, hơn là gây chú ý bằng vẻ ngoài khác biệt. Ảnh: AP.
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Không chỉ tại lễ trao giải năm nay, Harry Kane nhiều lần ghi điểm với những bộ suit được cắt may vừa vặn. Trong cuộc phỏng vấn với British GQ năm 2021, anh cho biết bản thân yêu thích suit đẹp và cảm thấy tự tin nhất khi trang phục vừa vặn với cơ thể. Kane từng là đại sứ toàn cầu dòng nước hoa của Hugo Boss từ năm 2018, góp phần định hình hình ảnh lịch lãm của cầu thủ ngoài sân bóng.
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Rời thảm đỏ, Kane thường chọn những món đồ quen thuộc như áo phông, quần jeans, áo khoác bomber và áo len cổ lọ. Đen, xám, xanh navy cùng các tông màu trung tính là lựa chọn chủ đạo. Anh từng chia sẻ với British GQ rằng không thích thu hút quá nhiều sự chú ý khi ra ngoài, vì vậy cũng không thường mặc những màu sắc quá nổi bật. Đây là phong cách thực dụng, dễ phối đồ và phù hợp với hình ảnh kín đáo mà tiền đạo người Anh theo đuổi. Ảnh: IG.
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Trong những khoảnh khắc ngoài sân cỏ, Kane ưu tiên sự thoải mái hơn là phô diễn hàng hiệu. Áo phông kết hợp quần jeans hoặc quần thể thao, đi cùng sneakers hay boots, là những món đồ thường xuất hiện trong tủ quần áo của anh. Cầu thủ cho biết mình thường mặc tracksuit (đồ bộ thể thao) trước và sau các buổi tập. Ảnh: IG.
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Kane từng nhắc đến David Beckham như hình mẫu không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cách ăn mặc. Tuy nhiên, nếu Beckham thường được chú ý bởi những lần biến hóa phong cách, Kane lại chọn hướng đi an toàn hơn, tập trung vào phom dáng, màu sắc và sự chỉn chu.
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Một chi tiết thú vị được anh tiết lộ với British GQ là Katie Goodland có tiếng nói quan trọng trong việc lựa chọn trang phục. Theo Kane, đôi khi vợ cũng góp ý để anh tránh mặc lại những món đồ chưa phù hợp. Ảnh: IG.
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Kane trung thành với công thức đơn giản, ít chi tiết nhưng dễ ứng dụng. Ảnh: IG.
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Sau ánh hào quang của Quả bóng vàng, Harry Kane vẫn giữ hình ảnh gần gũi với phong cách ăn mặc giản dị, kín đáo. Anh không cần những lựa chọn táo bạo để gây chú ý, mà tạo dấu ấn bằng sự chỉn chu và vẻ lịch lãm vừa đủ. Ảnh: Getty Images.

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#Phong cách Harry Kane #Gu ăn mặc của Karry Kane #Harry Kane #quả bóng vàng 2026 #David Beckham

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