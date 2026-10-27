Người vừa thắng Quả bóng vàng 2026 định nghĩa phong cách quý ông

TPO - Từ bộ tuxedo chỉn chu trong đêm giành Quả bóng vàng 2026 đến áo phông, quần jeans và giày thể thao thường ngày, Harry Kane theo đuổi phong cách nam tính, kín đáo, không chạy theo những xu hướng phô trương.
TPO - Sức hút của các concert “Tổ quốc trong tim”, “Anh trai say hi”, “Anh trai vượt ngàn chông gai” được kỳ vọng tạo thêm nguồn thu từ du lịch, lưu trú, mua sắm và dịch vụ, góp phần khai thác công nghiệp văn hóa như một động lực thúc đẩy tăng trưởng 2 con số tại TPHCM.
TPO - Nữ ca sĩ Phúc Anh kết hợp văn hóa 54 dân tộc và hình ảnh dân gian vào MV "Mẹ Cò" để ca ngợi sự hy sinh, tình mẫu tử khiến khán giả không cầm được nước mắt.
TPO - Sự kiện thời trang Thịnh điển Vogue kết thúc nhưng những tranh cãi vẫn chưa dừng lại. Lưu Diệc Phi và Triệu Lộ Tư trở thành những người thiệt hại về danh tiếng.
TPO - Giả Nãi Lượng từng là nam thần màn ảnh, được các bà nội trợ yêu thích. Hiện tại, anh đổi nghề vẫn kiếm được doanh thu khủng.
TPO - Không lâu sau khi ca ngợi bữa tối “tuyệt vời” với Bill Maher tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ đăng thông điệp dài hơn 1.300 chữ chỉ trích người dẫn chương trình Real Time trên mạng xã hội.
TPO - Bất chấp giá vé chợ đen bị thổi lên hàng chục triệu đồng, hàng vạn khán giả vẫn mạnh tay chi tiền để cháy hết mình cùng Big Bang, tạo nên cơn địa chấn hiếm thấy tại Mỹ Đình.
TPO - Chuyên gia nêu kịch bản tổng doanh thu từ du lịch trong thời gian diễn ra concert Big Bang tại Hà Nội có thể đạt khoảng 800 tỷ đồng đến hơn 1.000 tỷ đồng. Ước tính này dựa trên giả định Hà Nội đón khoảng 160.000-180.000 lượt khách, với mức chi tiêu bình quân 5-6 triệu đồng/người.
TPO - Theo công ty quản lý diễn viên Kim Soo Hyun, cảnh sát Hàn Quốc đã chuyển hồ sơ mẹ Kim Sae Ron và người dì giả danh của cố diễn viên sang cơ quan công tố.
TPO - Ba thành viên nhóm Big Bang G-Dragon, Taeyang và Daesung đã về đến Hàn Quốc, sau hai concert cuồng nhiệt tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
TPO - Không ít khán giả phải khóc khi nghe Big Bang trình diễn "Still Life" trước khi nói lời chia tay concert tại Hà Nội.
TPO - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 diện trang phục golf, sải bước cùng Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trước hàng nghìn khán giả tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2.
Từ hình ảnh bông hoa cúc khuyết cánh từng làm dậy sóng mạng xã hội khi đưa G-DRAGON trở lại Việt Nam sau 13 năm, đến G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBANK trong năm 2025, và mới đây là cú nổ lớn BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR IN HANOI.
TPO - Trình diễn với vai trò vedette trong bộ sưu tập "Hồn Việt" của nhà thiết kế Cao Minh Tiến tại đêm nhạc Chạm Việt Nam 2 do Báo Tiền Phong tổ chức, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi chia sẻ cảm xúc phấn khích, choáng ngợp khi sải bước trước hàng nghìn khán giả tại phố đi bộ Trần Nhân Tông.
TPO - G-Dragon, Taeyang, Daesung cống hiến cho khán giả Việt Nam bữa tiệc mãn nhãn cả phần nghe và phần nhìn ở sân Mỹ Đình.
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TPO - "Lớp học thanh nhạc của thầy Quân" có cuộc hội ngộ rộn ràng tại Chạm Việt Nam 2. Noah, Quinzel, Nhật Phát và ChrisV quậy tung sân khấu trên phố đi bộ Trần Nhân Tông khiến hàng nghìn khán giả không thể đứng yên.