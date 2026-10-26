Một quán quân bị loại nhanh không tưởng

TPO - Là quán quân Anh trai say hi, Negav lại bị loại đầu tiên ở Ca sĩ mặt nạ 2026 khi thử sức với giọng hát thay vì sở trường rap.

Trong tập 4 Ca sĩ mặt nạ 2026, Negav tháo lớp hóa trang Gauci, trở thành nghệ sĩ đầu tiên rời chương trình. Từng giành ngôi quán quân Anh trai say hi 2025, nam rapper có hành trình ngắn hơn khi bước sang sân chơi mới.

Điểm đáng chú ý nằm ở cách tính kết quả. Riêng vòng 2 của bảng A, Gauci đứng thứ tư trong năm nhân vật, trên Dê Du Ký. Tuy nhiên, khi tổng hợp bình chọn của hai vòng, Gauci xếp cuối với 14,8%, sau Dê Du Ký với 16,2%. Ba vị trí phía trên lần lượt thuộc về Báo Berry, Koalaoke và Mad Long.

Với chủ đề Sống cuộc đời khác, Negav chọn hát Có hẹn với thanh xuân, sáng tác của GREY D và Nicky, gắn với nhóm Monstar. Ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, đòi hỏi người thể hiện duy trì giọng hát và truyền tải cảm xúc xuyên suốt. Lựa chọn này đưa nam rapper vào thử thách khác với sở trường quen thuộc.

Gauci được ghi nhận có tiến bộ ở những nốt cao, khả năng giữ nhịp và làm chủ sân khấu. Nam rapper chia sẻ từng tự ti về giọng hát, tham gia chương trình để thử sức và có thêm cơ hội đứng trên sân khấu với vai trò người hát.

Trong tập 4 Ca sĩ mặt nạ 2026, Gauci hát Có hẹn với thanh xuân, Báo Berry chọn Em mơ về anh, Koalaoke thể hiện Ngày gió giông, Mad Long làm mới Hoa và váy, còn Dê Du Ký trình bày Cự tuyệt.

Ở cùng vòng thi, Koalaoke hát Ngày gió giông, nhận 35,2% bình chọn và đứng đầu. Báo Berry chọn Em mơ về anh, xếp thứ hai với 22,9%. Mad Long đạt 16,2% với Hoa và váy. Các ca sĩ có cách xử lý, bản phối và điểm nhấn riêng, tạo thêm sức cạnh tranh trong bảng đấu.

Trong tập này, Trấn Thành dành lời khen cho nhiều thí sinh. Với Báo Berry, anh dùng cách gọi “diva thế hệ mới”. Đức Phúc đề nghị nhân vật hát lại đoạn chuyển tiếp trong Em mơ về anh.

Khi Gauci tháo mặt nạ, Negav xuất hiện đúng như dự đoán của ban cố vấn. Trấn Thành đùa vui: “1000% Negav mà bày đặt ‘nhái’ GREY D”.

Chia sẻ trên sân khấu, Negav nói anh đến chương trình để được hát và cho khán giả thấy khía cạnh khác ngoài hình ảnh rapper quen thuộc.

Negav thừa nhận từng tự ti về giọng hát, không tin mình có thể hát trọn vẹn một ca khúc. Theo nam rapper, sau khi mắc COVID-19, khả năng kiểm soát hơi thở của anh bị hạn chế. Anh đăng ký tham gia chương trình để thử sức, đồng thời học hát để chuẩn bị cho các tiết mục.

“Em chật vật thời gian vừa rồi nhưng tự hào về bản thân vì đã làm được”, Negav chia sẻ về quá trình tập luyện và khó khăn khi hát trong bộ mascot.

Trấn Thành và dàn cố vấn không bất ngờ khi Negav tháo mặt nạ Gauci. Nam rapper đã được nhận ra qua cử chỉ, điệu bộ và cách trò chuyện.

Nhắc đến giai đoạn sự nghiệp gặp trục trặc, nhận nhiều ý kiến trái chiều, anh thừa nhận từng có lúc tưởng như đánh mất chính mình. Việc vẫn được khán giả đón nhận khiến anh thấy may mắn, có thêm động lực tiếp tục làm nghề.

Khi được hỏi muốn sống cuộc đời của ai, Negav chọn Trấn Thành. Anh mong có thể mang đến tiếng cười cho mọi người, theo đuổi những mục tiêu lớn và tận hưởng cuộc sống như đàn anh.

Trấn Thành ghi nhận sự tự nhiên, bản năng của Negav, cho rằng đó là nét riêng giúp nam rapper dễ được nhận ra giữa đám đông. Tuy nhiên, anh mong Negav tiếp tục rèn luyện, biến bản năng thành kỹ năng để tiến xa hơn trong âm nhạc.

Các cố vấn khác như Bích Phương, Đức Phúc, Hà Nhi cũng ghi nhận nỗ lực của Negav khi bước ra khỏi vùng an toàn, lựa chọn các ca khúc đòi hỏi khả năng hát thay vì chỉ phát huy sở trường rap.