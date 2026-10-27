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Pháp luật

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Một đối tượng dùng dao cướp điện thoại của hai thiếu niên ở Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Võ Thanh Hoàng mang dao uy hiếp hai thiếu niên 14 tuổi để cướp điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5, bị công an bắt giữ sau một ngày gây án.

Ngày 27/10, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh Hoàng (SN 1985, trú thôn Đá Trắng, xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi cướp tài sản, theo điểm e, khoản 2, Điều 168, Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Võ Thanh Hoàng. Ảnh: Công an Khánh Hòa.

Theo thông tin ban đầu, do không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài, tối 24/10, Võ Thanh Hoàng điều khiển xe mô tô đi tìm người để chiếm đoạt tài sản.

Khi đến khu vực đường đê thuộc thôn Đá Trắng, phát hiện hai thiếu niên 14 tuổi đang sử dụng điện thoại, đối tượng Hoàng áp sát, dùng dao xếp mang theo người uy hiếp, buộc các em giao tài sản.

Lo sợ bị tấn công, hai thiếu niên đã giao cho Hoàng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5. Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng mang phương tiện và điện thoại về nhà cất giấu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an xã Phước Hữu nhanh chóng bắt giữ Võ Thanh Hoàng, đồng thời thu giữ tang vật liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng.

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#Công an tỉnh Khánh Hòa #Cướp tài sản #Thiếu niên

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