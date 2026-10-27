Cần Thơ đặt mục tiêu giảm 9% phát thải khí nhà kính

TPO - Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Cần Thơ phấn đấu tăng dần tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, tỷ trọng kinh tế xanh và khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%.

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ, triển khai Kết luận 75-KL/TW của Trung ương về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, đáng sống.

Cần Thơ phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9% trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Cần Thơ xác định, tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, kiểm soát ô nhiễm; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính…

Trong công tác bảo vệ môi trường, thành phố chú trọng kiểm soát ô nhiễm không khí, nguồn nước và chất thải. Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế và giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

Cần Thơ cũng xác định tăng cường quan trắc, giám sát các nguồn thải lớn, kiểm soát các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Cần Thơ xác định, ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước, công trình chống ngập, hồ điều hòa, không gian trữ nước và các công trình hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, cập nhật bản đồ phân vùng nguy cơ ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ kênh và khu vực có nguy cơ cao do thiên tai. Triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở, bố trí, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm điều kiện nhà ở, hạ tầng và sinh kế cho người dân.

Kế hoạch đặt ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm tối thiểu 2%; 100% nguồn nước thải, khí thải lớn thuộc đối tượng quy định được quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 70%.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, thành phố phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý tại đô thị đạt 95,8%, khu vực nông thôn đạt 85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng được thu gom dưới 30%.

Bên cạnh đó, Cần Thơ phấn đấu tỷ trọng kinh tế xanh đạt 10%, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt hơn 26% và giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1-1,5% mỗi năm. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9% trong giai đoạn tới năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ tái chế, xử lý chất thải và giảm phát thải. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường, dữ liệu về biến đổi khí hậu, bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của Trung ương.

Thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thám và các mô hình số phục vụ công tác quản lý, giám sát, dự báo, cảnh báo môi trường và thiên tai.

UBND TP. Cần Thơ giao UBND xã, phường lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, thực hành lối sống xanh…