Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ đặt mục tiêu giảm 9% phát thải khí nhà kính

Cảnh Kỳ

TPO - Trong giai đoạn 2026-2030, TP. Cần Thơ phấn đấu tăng dần tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, tỷ trọng kinh tế xanh và khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9%.

UBND TP. Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 208/NQ-CP ngày 4/8/2026 của Chính phủ, triển khai Kết luận 75-KL/TW của Trung ương về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế carbon thấp, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, đáng sống.

cantho-2.jpg
Cần Thơ phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9% trong giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, Cần Thơ xác định, tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội; giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường, kiểm soát ô nhiễm; bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và sử dụng hiệu quả tài nguyên; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai; thúc đẩy chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí nhà kính…

Trong công tác bảo vệ môi trường, thành phố chú trọng kiểm soát ô nhiễm không khí, nguồn nước và chất thải. Đẩy nhanh đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp; nâng cao hiệu quả phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, tăng cường tái sử dụng, tái chế và giảm tỷ lệ chôn lấp trực tiếp.

Cần Thơ cũng xác định tăng cường quan trắc, giám sát các nguồn thải lớn, kiểm soát các khu vực có nguy cơ ô nhiễm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường.

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Cần Thơ xác định, ưu tiên đầu tư hệ thống thoát nước, công trình chống ngập, hồ điều hòa, không gian trữ nước và các công trình hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng, cập nhật bản đồ phân vùng nguy cơ ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ kênh và khu vực có nguy cơ cao do thiên tai. Triển khai các giải pháp phòng, chống sạt lở, bố trí, di dời dân cư khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm điều kiện nhà ở, hạ tầng và sinh kế cho người dân.

Kế hoạch đặt ra 17 chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030. Trong đó, tỷ lệ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm tối thiểu 2%; 100% nguồn nước thải, khí thải lớn thuộc đối tượng quy định được quan trắc tự động, liên tục; 100% cụm công nghiệp có nước thải được xử lý đạt quy chuẩn môi trường; tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường đạt 70%.

Đối với chất thải rắn sinh hoạt, thành phố phấn đấu tỷ lệ thu gom, xử lý tại đô thị đạt 95,8%, khu vực nông thôn đạt 85%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp so với lượng được thu gom dưới 30%.

Bên cạnh đó, Cần Thơ phấn đấu tỷ trọng kinh tế xanh đạt 10%, tỷ lệ khu công nghiệp sinh thái đạt 10%, tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt hơn 26% và giảm tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1-1,5% mỗi năm. Mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính ít nhất 9% trong giai đoạn tới năm 2030.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Cần Thơ đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ tái chế, xử lý chất thải và giảm phát thải. Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu môi trường, dữ liệu về biến đổi khí hậu, bảo đảm kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của Trung ương.

Thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, viễn thám và các mô hình số phục vụ công tác quản lý, giám sát, dự báo, cảnh báo môi trường và thiên tai.

UBND TP. Cần Thơ giao UBND xã, phường lồng ghép nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn, thực hành lối sống xanh…

Xem thêm

#Cần Thơ #giảm phát thải #khí nhà kính #kinh tế xanh #biến đổi khí hậu #bảo vệ môi trường #chuyển đổi xanh

Cùng chuyên mục

Đàn cò trắng giữa mùa bẫy chim trời

Đàn cò trắng giữa mùa bẫy chim trời

TPO - Hàng nghìn con cò trắng nối nhau sải cánh trên những cánh đồng vừa gặt, tạo nên khung cảnh thanh bình ở Nghệ An. Nhưng phía sau bức tranh thiên nhiên ấy là những tấm lưới giăng sẵn, cò giả và loa dẫn dụ đang đe dọa các đàn chim hoang dã khi mùa di cư bắt đầu.

Chị em phụ nữ phường Thuận Thành tích cực tham gia mô hình "Ngôi nhà xanh" phân loại rác thải bán lấy tiền gây quỹ tình thương.

Những 'Ngôi nhà xanh' gom rác, góp yêu thương ở Bắc Ninh

TPO - Từ những chai nhựa, vỏ lon bia, bìa giấy được phân loại, thu gom để bảo vệ môi trường và bán lấy tiền, phụ nữ phường Thuận Thành, thành phố Bắc Ninh đã gây dựng quỹ từ thiện, trao hàng chục suất quà cho người nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Từ cuộc đua quyền lực trên vũ trụ đến bài toán của Việt Nam: Sở hữu vệ tinh đã đủ tự chủ?

Từ cuộc đua quyền lực trên vũ trụ đến bài toán của Việt Nam: Sở hữu vệ tinh đã đủ tự chủ?

TPO - Châu Âu có tên lửa Ariane, hệ thống định vị Galileo, chương trình quan sát Trái đất Copernicus và năng lực chuyển tiếp dữ liệu bằng laser trên quỹ đạo. Tuy nhiên, khu vực có nền công nghiệp vũ trụ phát triển này vẫn phụ thuộc đáng kể vào Mỹ trong một số dịch vụ liên lạc, hỗ trợ quân sự và khả năng phóng ở quy mô lớn. Nghịch lý ấy đặt ra câu hỏi: có vệ tinh, thậm chí có tên lửa riêng, liệu đã đủ để một quốc gia làm chủ không gian?

Cán bộ cùng người dân thả cua giống xuống rừng ngập mặn

Giữ rừng bằng sinh kế từ cua biển

TP - Không chỉ khoán bảo vệ rừng, Quảng Ninh đang thử nghiệm mô hình nuôi cua biển sinh thái dưới tán rừng ngập mặn, giúp người dân có thêm sinh kế. Cách làm này mở ra hướng bảo vệ những cánh rừng ven biển từ chính lợi ích và trách nhiệm của cộng đồng.

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

Những chợ phiên xanh giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Đà Nẵng có những chợ phiên đang dần trở thành điểm đến xanh, khi “người mua chọn sạch, người bán chọn xanh”. Ở đó, người dân và du khách được đặt vào trung tâm của nỗ lực thay đổi thói quen mua bán, giảm rác thải và phát triển du lịch bền vững.

Chủ động kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác tài nguyên nước, ưu tiên cấp nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, cây trồng...

Ứng phó sớm, không để dân thiếu nước do ảnh hưởng El Nino

TPO - Trước dự báo tác động của El Nino sẽ gây nguy cơ cao về hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô sắp tới, lãnh đạo TP. Cần Thơ đã yêu cầu các sở ngành, địa phương chủ động giải pháp tích trữ, bảo vệ nguồn nước, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

Bãi rác âm ỉ cháy gần một tháng, người dân Thái Nguyên khổ sở vì khói độc

TPO - Gần một tháng qua, đám cháy âm ỉ tại bãi rác Phúc Thành, xã Đồng Hỷ (Thái Nguyên), liên tục phát tán khói và mùi khét nồng nặc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Có những gia đình cách bãi rác hàng trăm mét vẫn phải đóng kín cửa, đeo khẩu trang, nhiều người đêm đêm giật mình thức giấc vì ngỡ nhà mình đang cháy.

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

UAV lên nương, gỡ khó cho nông nghiệp Điện Biên

TPO - Những chuyến bay tải trọng 50kg bằng UAV vận chuyển cà phê vượt qua núi đồi trùng điệp tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không chỉ góp phần khắc phục những hạn chế về sức người, địa hình chia cắt, thời tiết bất lợi mà còn mở ra hướng đi mới - ứng dụng phương tiện không người lái trong sản xuất nông nghiệp vùng cao.

Bảo tồn đa dạng sinh học Pù Luông: Giữ ‘báu vật’ đại ngàn

Bảo tồn đa dạng sinh học Pù Luông: Giữ ‘báu vật’ đại ngàn

TPO - Sở hữu hệ sinh thái núi đá vôi cùng hàng nghìn loài động, thực vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm, Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, áp lực từ săn bắt động vật hoang dã, khai thác tài nguyên và phát triển du lịch đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về những giải pháp bảo tồn bền vững, gắn bảo vệ rừng với sinh kế cộng đồng.

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

'Báu vật xanh' giữa đại ngàn Pù Mát

TPO - Giữa những cánh rừng già miền Tây Nghệ An, nhiều loài động, thực vật quý hiếm vẫn âm thầm sinh tồn. Để gìn giữ báu vật thiên nhiên ấy, những người giữ rừng đang từng ngày bảo vệ sự sống, đồng thời giúp người dân thay đổi cách ứng xử với đại ngàn.

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

Chàng trai Cà Mau đưa 'cuốn sổ cân tôm' lên điện thoại

TPO - Từ những lần thu hoạch tôm phải ghi chép hàng trăm số liệu bằng tay, Đỗ Vương Nhi (28 tuổi, quê Cà Mau) tự làm ứng dụng FarmBook: Sổ Cân Tôm, giúp người nuôi quản lý sản lượng, tính tiền và lưu lại thông tin mua bán ngay tại bãi cân. Dự án đã lọt vào top 12 vòng chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp Cà Mau 2026 – Next Entrepreneur Experience 2026 (NEX 2026).

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe