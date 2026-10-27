Tận thấy robot múa võ, khiêu vũ... như người thật ở TPHCM

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.