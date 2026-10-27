Tận thấy robot múa võ, khiêu vũ... như người thật ở TPHCM

TPO - Những robot hình người không chỉ chạy nhảy, đi lại như thật mà còn biết biểu diễn võ thuật, khiêu vũ khiến người xem thích thú.
TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.
TPO - TPHCM yêu cầu các cơ quan hành chính vận động ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng xe buýt, metro hoặc phương tiện công cộng khác tối thiểu hai lần mỗi tuần.
TPO - Từ ngày 19 đến 25/10, TPHCM công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị và tổ chức Đảng. Đáng chú ý, một số cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại địa phương và cơ quan chuyên môn của thành phố.
TPO - Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Trưởng Ban quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM (SHTP), diện tích 52ha “treo” từ lâu hiện đã được thu hồi xong và sắp tới sẽ kêu gọi đầu tư thành lập Trung tâm công nghệ chiến lược tại khu này.
TPO - Trường đại học Sư phạm TPHCM đưa vào hoạt động không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy. Tại đây, người tham quan được tiếp cận mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, thông tin về thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý.
TPO - Sở Y tế TPHCM yêu cầu thu hồi lô thuốc Piracetam 400mg do Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa sản xuất, đồng thời ngừng kinh doanh, kê đơn và sử dụng lô thuốc này.
TPO - Hàng loạt khách hàng háo hức chờ nhận iPhone Duo trong ngày đầu mở bán. Sức hút của mẫu iPhone gập đầu tiên từ Apple khiến nhiều phiên bản nhanh chóng hết suất, người mua phải chờ thêm thời gian mới có máy.
TPO - UBND phường Biên Hòa đang công khai đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, trong đó đề xuất xây dựng cầu đi bộ vượt sông, kết nối địa bàn phường với trung tâm hành chính mới TP. Đồng Nai.
TPO - Đỉnh triều tại TPHCM dự báo đạt 1,7-1,75m trong các ngày 26 đến 28/10, vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng cảnh báo triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
TPO - Sau khi tháo khung thép giá đỡ, cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn lộ dáng vòm độc đáo, thu hút người dân đến ngắm nhìn, chụp ảnh.
TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.
TPO - Nam sinh 12 tuổi tại TPHCM mắc não mô cầu nhóm B, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ngành y tế đã cho 99 người tiếp xúc gần uống kháng sinh dự phòng, đồng thời triển khai vệ sinh, khử khuẩn nơi bệnh nhi cư trú và học tập.
TPO - Thấy cá thể rùa bò dưới rạch tại phường Tam Bình (TPHCM), ông Trần Văn Chung đưa lên bờ, giao công an. Con vật sau đó được bàn giao cho kiểm lâm chăm sóc.
TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.
TPO - Từ phản ánh của người dân và hình ảnh camera an ninh, lực lượng chức năng phường Tam Bình, TPHCM xác minh vụ đổ rác trái quy định, mời người liên quan đến làm việc, lập biên bản.
TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.