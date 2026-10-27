Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Tận thấy robot múa võ, khiêu vũ... như người thật ở TPHCM

Uyên Phương

TPO - Những robot hình người không chỉ chạy nhảy, đi lại như thật mà còn biết biểu diễn võ thuật, khiêu vũ khiến người xem thích thú.

tp_ro-bot-uyen-phuong-14.jpg
Tối 26/10, nhiều người dân và du khách tập trung tại khu vực trình diễn robot trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM). Tại đây, rất nhiều robot từ robot hình người, robot cún cưng cho đến robot gấu trúc, khủng long… thể hiện nhiều động tác như thật.
tp_ro-bot-uyen-phuong-18.jpg
tp_ro-bot-uyen-phuong-15.jpg
Những em bé robot vừa chạy vừa làm nũng, hay robot biết đánh võ cực điệu nghệ. Cún robot không chỉ biết đưa tay chào khách, cúi đầu mà còn thể hiện những cú nhảy cao khiến nhiều người xem bất ngờ
tp_ro-bot-uyen-phuong-19.jpg
Không chỉ xem biểu diễn, người dân còn có thể tương tác bằng giọng nói với robot
tp_ro-bot-uyen-phuong-2.jpg
Robot đi giữa dòng người, sẵn sàng tương tác, thậm chí khiêu vũ theo nhạc
tp_ro-bot-uyen-phuong-9.jpg
Robot mô phỏng gấu trúc thực hiện các động tác biểu diễn, thu hút sự chú ý của khách tham quan
tp_ro-bot-uyen-phuong-10.jpg
Nhiều người sử dụng điện thoại để ghi lại những màn trình diễn của các robot.
tp_ro-bot-uyen-phuong-13.jpg
Hoạt động nằm trong Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh TPHCM lần thứ 4 năm 2026 (GRECO 2026), diễn ra từ ngày 26 đến 29/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026.
tp_ro-bot-uyen-phuong-6.jpg
Robot pha cà phê, sau đó còn biết đưa tay tạo hình biểu tượng trái tim cực đáng yêu
tp_ro-bot-uyen-phuong-7.jpg
Với tổng diện tích khoảng 11.000 m², GRECO 2026 quy tụ gần 90 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, với quy mô trưng bày tương đương gần 300 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức dự kiến sự kiện đón khoảng 100.000 lượt khách trong bốn ngày diễn ra.

Xem thêm

#diễn đàn kinh tế mùa thu #2026 #robot #biểu diễn #TPHCM

Cùng chuyên mục

Bí thư Thành ủy TPHCM: Không để người thiếu năng lực giữ vị trí quan trọng

Bí thư Thành ủy TPHCM: Không để người thiếu năng lực giữ vị trí quan trọng

TPO - Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang khẳng định thành phố chọn người cho đúng việc và sẵn sàng thay thế nếu cán bộ không đảm đương được công việc. Thành phố không để người làm tốt và người làm kém được đánh giá như nhau, không để người thiếu năng lực giữ những vị trí quan trọng.

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPHCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ

TPO - Từ ngày 19 đến 25/10, TPHCM công bố nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại các sở, ngành, đơn vị và tổ chức Đảng. Đáng chú ý, một số cán bộ được phân công đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại địa phương và cơ quan chuyên môn của thành phố.

TPHCM khánh thành không gian phòng chống ma túy bằng mô hình trực quan, số hóa

TPHCM khánh thành không gian phòng chống ma túy bằng mô hình trực quan, số hóa

TPO - Trường đại học Sư phạm TPHCM đưa vào hoạt động không gian học tập cộng đồng về phòng, chống ma túy. Tại đây, người tham quan được tiếp cận mẫu vật mô phỏng các loại ma túy, hình ảnh nhận diện, thông tin về thủ đoạn ngụy trang ma túy trong đời sống, tác hại và hậu quả pháp lý.

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

Chia tay sư tử trắng châu Phi cuối cùng ở Thảo Cầm Viên

TPO - Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TPHCM), sư tử trắng Mimi qua đời ở tuổi gần 18, khép lại hành trình của cá thể sư tử trắng cuối cùng trong cặp đôi từng được đưa từ Nam Phi về Việt Nam. Lời tiễn biệt giản dị “Tạm biệt em nhé Mimi, em bé dễ thương” khiến nhiều người xúc động.

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

Phát hiện con vật quý hiếm 'đi lạc' ở Đồng Nai

TPO - Người đàn ông khi đi làm phát hiện một cá thể động vật nằm cuộn tròn bên lề đường. Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm đi lạc, người đàn ông đã dùng vải bọc con vật rồi mang đến Công an phường Bình Phước giao nộp.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe