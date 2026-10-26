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Sóng xanh

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'Đại bàng' ngoại muốn gì ngoài 'luồng xanh' đầu tư vào Việt Nam?

Ngô Tùng

TPO - Bên cạnh thủ tục đầu tư đặc biệt “luồng xanh”, nhà đầu tư cho rằng Việt Nam cần chuỗi cung ứng sâu, rộng hơn, thị trường nội địa phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ xây dựng mạng lưới quốc tế.

Chiều 26/10, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026), tại TPHCM diễn ra chương trình CEO 500 với chủ đề “Sự hội tụ của FDI, công nghệ và dòng chảy tài chính toàn cầu”.

Đây là dịp để lãnh đạo TPHCM, các chuyên gia và doanh nghiệp trao đổi về cách kết nối đầu tư nước ngoài với công nghệ và dòng vốn toàn cầu, nhằm chuyển các nguồn lực này thành năng lực cạnh tranh và giá trị cụ thể cho kinh tế địa phương.

Thu hút 19 tỷ USD vốn FDI

Mở đầu chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh: Thành phố muốn cùng nhà đầu tư nhận diện cơ hội, giải quyết những bài toán phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới. Sau sáp nhập, không gian kinh tế, đô thị và kết nối của TPHCM được mở rộng, tạo thêm dư địa cho các dự án quy mô lớn. Thành phố ưu tiên FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo, phấn đấu thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài năm 2026.

Ông Vinh đề nghị nhà đầu tư xem xét cả hệ sinh thái, từ nhân lực, chuỗi cung ứng đến khả năng tiếp cận thị trường và mở rộng hoạt động trong khu vực.

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Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ngô Tùng

Đi liền đó, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCMC) được xác định là động lực kết nối thành phố với dòng vốn và thị trường tài chính khu vực.

Phát biểu tham luận, ông Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC - đề xuất kết nối loại hình vốn phù hợp với từng giai đoạn dự án: Nghiên cứu và kiểm chứng công nghệ cần vốn đầu tư mạo hiểm; tăng trưởng thương mại cần vốn cổ phần; sản xuất và hạ tầng cần nguồn tài trợ dài hạn... Các ưu tiên được đề xuất gồm AI, hạ tầng số, bán dẫn, tự động hóa, công nghệ sinh học và công nghệ xanh. Từng bước chuyển đầu tư quốc tế thành năng lực công nghệ được giữ lại tại Việt Nam.

Tạo cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Ông Fazurin Jamaludin - Trưởng đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Việt Nam và Lào - nhìn nhận: Chu kỳ công nghệ do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy đã hỗ trợ xuất khẩu và đầu tư trong khu vực. Tuy nhiên, sự tập trung cao của chuỗi cung ứng công nghệ, sức ép tài chính công và chi phí vay gia tăng vẫn là những rủi ro. IMF khuyến nghị ưu tiên ổn định giá cả, duy trì dư địa tài khóa trong ngắn hạn. Về dài hạn, trọng tâm là năng suất, hiệu quả quản lý đầu tư công, sức chống chịu của hệ thống tài chính và phát triển thị trường vốn.

Ông Peter James Opdahl - Chủ tịch Ito Group Holdings PTE.LTD - nhấn mạnh nhu cầu phát triển chuỗi cung ứng. Theo ông, tập đoàn chọn Việt Nam làm trung tâm sản xuất từ năm 2012 và đang xây dựng nhà máy rộng 12.000m² tại Khu chế xuất Linh Trung, TPHCM.

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Ông Peter James Opdahl trao đổi ý kiến.

Ông Peter James Opdahl cho rằng bên cạnh thủ tục đầu tư đặc biệt “luồng xanh”, Việt Nam cần chuỗi cung ứng sâu, rộng hơn, thị trường nội địa phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ xây dựng mạng lưới quốc tế. Đây là những điều kiện giúp doanh nghiệp có thêm khách hàng, mở rộng hoạt động và tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất.

Kết luận chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết thành phố mong muốn thu hút không chỉ nguồn vốn đầu tư, mà còn cả công nghệ, tri thức, phương thức quản trị hiện đại, việc làm chất lượng cao và năng lực sản xuất mới. Thành phố cũng kỳ vọng được đồng hành cùng các nhà đầu tư trong phát triển hạ tầng giao thông và logistics, chuyển đổi năng lượng, đô thị và công nghiệp thông minh, kinh tế số và các ứng dụng AI.

TPHCM mong muốn các tập đoàn lớn tiếp tục thay đổi tư duy, phát huy vai trò tiên phong, không chỉ mở rộng hoạt động của chính mình, mà còn dẫn dắt hệ sinh thái vươn ra biển lớn, hội nhập và kiến tạo sâu khu vực và toàn cầu thông qua chuyển giao công nghệ, phát triển nhân lực, đổi mới sáng tạo và kết nối chuỗi cung ứng. Tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và kinh doanh quốc tế.

“Thành phố cam kết thúc đẩy các cơ hội đã được trao đổi, xác định rõ đầu mối phối hợp và lộ trình triển khai, đưa các nguồn lực về vốn, công nghệ và tri thức vào phục vụ phát triển”, ông Vinh khẳng định.

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#đại bàng #chuỗi giá trị #toàn cầu #thương hiệu #doanh nghiệp SME #tập đoàn lớn #CEO 500 #Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 #AEF

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