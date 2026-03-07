Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Viettel tham gia thảo luận AI tại MWC: Việt Nam góp tiếng nói vào các vấn đề công nghệ di động toàn cầu

P.V

Tại MWC Barcelona 2026, sự kiện lớn nhất của ngành công nghệ di động toàn cầu, Viettel lần đầu tiên tham gia một phiên thảo luận chính thức về trí tuệ nhân tạo (AI) trong mạng viễn thông. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới khi một doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tham dự triển lãm mà trực tiếp tham gia thảo luận và đóng góp giải pháp cho những vấn đề công nghệ cốt lõi của ngành di động thế giới.

Trong nhiều năm qua, các phiên thảo luận chuyên sâu tại MWC thường quy tụ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ và nhà mạng lớn trên thế giới – những doanh nghiệp đang dẫn dắt quá trình phát triển và triển khai công nghệ viễn thông toàn cầu.

Trong bối cảnh AI đang trở thành động lực chính của kỷ nguyên công nghệ mới, nhiều phiên thảo luận năm nay tập trung vào việc đưa AI vào thiết bị, mạng lưới và các dịch vụ số thế hệ mới.

2-he-sinh-thai-cong-nghe-viettel-voi-tinh-than-bao-mat-thong-minh-mo-va-ben-vung-nhan-nhieu-su-quan-tam-tai-mwc-2026.jpg

Là doanh nghiệp duy nhất đại diện cho Việt Nam tại sự kiện, Viettel tham gia phiên thảo luận “The Power Equation of the AI Era”, bàn về bài toán năng lượng và hiệu quả vận hành trong kỷ nguyên AI. Phiên thảo luận quy tụ nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Amazon Web Services và Arm Ltd.

Ông Lê Quang Hiếu, Phó Tổng Giám đốc Viettel Networks, đại diện Viettel tại phiên thảo luận, cho biết trong bối cảnh mạng 5G mở rộng nhanh chóng, Viettel đang ứng dụng AI để tối ưu hóa chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác mạng lưới.

3-he-sinh-thai-cong-nghe-viettel-voi-tinh-than-bao-mat-thong-minh-mo-va-ben-vung-nhan-nhieu-su-quan-tam-tai-mwc-2026.jpg

Tại Việt Nam, Viettel hiện là doanh nghiệp duy nhất triển khai mạng 5G Standalone (5G SA) hoàn chỉnh với quy mô gần 30.000 trạm tính đến cuối năm 2025 – mạng 5G lớn nhất cả nước. Trong năm 2026, Viettel tiếp tục triển khai thêm khoảng 20.000 trạm, hướng tới phủ sóng 5G tới 98% dân số.

he-sinh-thai-cong-nghe-viettel-voi-tinh-than-bao-mat-thong-minh-mo-va-ben-vung-nhan-nhieu-su-quan-tam-tai-mwc-2026.jpg

“AI đang giúp Viettel tối ưu hóa chi phí vận hành thông qua nhiều ứng dụng như quản lý tiêu thụ năng lượng tại trạm phát sóng và trung tâm dữ liệu, cũng như từng bước xây dựng mạng lưới tự vận hành. Đây là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả khai thác trong khi mạng lưới ngày càng lớn và phức tạp,” ông Hiếu cho biết.

Mạng tự vận hành – theo định nghĩa của TM Forum – là mạng lưới có khả năng tự giám sát, tự tối ưu và giảm dần sự can thiệp thủ công của con người. Công nghệ này được phân chia từ cấp độ L0 (vận hành thủ công) đến L5 (hoàn toàn tự động). Hiện phần lớn các mạng trên thế giới đang ở mức L1–L2, trong khi L3 được xem là bước chuyển quan trọng khi hệ thống tự động trở thành trung tâm điều khiển vận hành.

ong-le-quang-hieu-pho-tong-giam-doc-viettel-networks-thu-ba-tu-trai-sang-dai-dien-viettel-tai-phien-thao-luan-the-power-equation-of-the-ai-era-tai-mwc-2026.jpg

Việc ứng dụng AI để tiến tới mạng tự vận hành giúp các nhà mạng sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên hạ tầng, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Tại MWC năm nay, công nghệ mạng tự vận hành và AI trong viễn thông xuất hiện tại hầu hết các gian hàng của các nhà mạng và nhà cung cấp giải pháp lớn. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp các doanh nghiệp viễn thông vừa tăng trưởng doanh thu vừa giảm chi phí vận hành trong kỷ nguyên AI.

Theo ông Terence Wong, Giám đốc GSMA khu vực châu Á, Viettel đang ở vị thế đặc biệt trong ngành viễn thông khi vừa là nhà khai thác mạng, vừa tự phát triển thiết bị và hệ sinh thái công nghệ của riêng mình.

“Không phổ biến khi một nhà mạng tự phát triển thiết bị và hệ sinh thái riêng, vì vậy Viettel đang ở vị thế rất độc đáo. Chúng tôi nhận thấy các sản phẩm của Viettel đã đạt độ trưởng thành cao và được triển khai thành công tại Việt Nam với những kết quả ấn tượng. MWC là cơ hội để Viettel chia sẻ kinh nghiệm này với các thị trường khác,” ông Wong nhận định.

Việc Viettel tham gia thảo luận chính thức về một trong những chủ đề công nghệ quan trọng nhất của ngành di động cho thấy bước tiến đáng kể của doanh nghiệp Việt Nam trong việc làm chủ công nghệ và tham gia giải quyết các bài toán toàn cầu của ngành viễn thông, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng lớn của Việt Nam trong hệ sinh thái công nghệ số quốc tế.

#Viettel #MWC 2026 #AI #viễn thông #mạng 5G #công nghệ số #tự vận hành

