Quy hoạch tuyến đường sắt vành đai Hà Nội gần 50km

Theo dự thảo Quy hoạch các tuyến, ga đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tuyến đường sắt vành đai phía Đông, kết nối Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn và các nhánh đi Lạc Đạo, được định hướng đầu tư với quy mô đường đôi, tốc độ thiết kế 120km/h.

Dự án tuyến đường sắt quốc gia vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn do UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản đầu tư, đã khởi công ngày 28/8/2026.

Cùng với dự án cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi, công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa các tuyến đường sắt quốc gia trong khu vực đầu mối Hà Nội, trong bối cảnh mạng lưới đường sắt được định hướng không đi xuyên tâm qua ga Hà Nội.

Hướng tuyến vành đai phía Đông theo dự thảo.

Theo phương án quy hoạch, tuyến chính Ngọc Hồi - Thường Tín - Kim Sơn dài khoảng 31km. Các nhánh kết nối gồm Thường Tín - Lạc Đạo mới dài 7,1km, một nhánh khác dài 4,55km và nhánh Thường Tín - Kim Sơn dài 6,85km.

Tuyến xuất phát từ ga Ngọc Hồi, đi qua khu vực quốc lộ 1A cũ, đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, sau đó chạy song song phía ngoài đường Vành đai 4. Tuyến vượt sông Hồng bằng cầu Mễ Sở, tiếp tục đi qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và kết nối với mạng lưới đường sắt tại ga Kim Sơn, ga Lạc Đạo mới.

Về quy mô kỹ thuật, tuyến được đề xuất xây dựng đường đôi, khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế 120 km/h. Các ga dự kiến gồm Ngọc Hồi, Thường Tín mới, Hưng Long, Lạc Đạo mới và Kim Sơn.

Tuyến chính dự kiến kết hợp các đoạn đi trên mặt đất và trên cao để vượt qua đường bộ, đường sắt hiện hữu, sông và các công trình hạ tầng. Riêng ga Hưng Long đang được nghiên cứu hai phương án xây dựng trên mặt đất hoặc trên cao; phương án cuối cùng sẽ được lựa chọn sau khi đánh giá, so sánh hiệu quả đầu tư.

Việc xác định hướng tuyến, quy mô kỹ thuật và các điểm kết nối là cơ sở quan trọng để triển khai dự án, góp phần hoàn thiện mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối Hà Nội, tăng khả năng liên thông giữa các tuyến và nâng cao hiệu quả khai thác trong dài hạn.