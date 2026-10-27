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Pháp luật

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thanh Hà

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức tổng duyệt, báo cáo kết quả huấn luyện Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026, tại Cộng hòa Azerbaijan.

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Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam.

Giải vô địch thế giới lần thứ XXI dành cho nam và lần thứ XII dành cho nữ môn thể thao chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 8/11, tại thành phố Baku, Cộng hòa Azerbaijan.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an Việt Nam cử đội tuyển nam tham gia Giải vô địch thế giới về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với 4 nội dung là leo thang móc, vượt chướng ngại vật 100 m, tiếp sức 4 x 100 m và triển khai chữa cháy.

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Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh giải đấu là dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam.

Đại tá Hoàng Ngọc Huynh yêu cầu đội tuyển tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, duy trì phong độ, bảo đảm an toàn; phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, quyết tâm, chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức và pháp luật nước sở tại, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam.

"Sau giải đấu, Ban Huấn luyện cần đánh giá thực chất kết quả, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tuyển chọn và huấn luyện vận động viên trong thời gian tới", lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH yêu cầu.

Trước đó, từ ngày 30/8 đến ngày 28/10, đội tuyển gồm 17 thành viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an các địa phương tham gia huấn luyện tập trung, rèn luyện thể lực, sức bền, tốc độ và kỹ thuật nhằm đạt kết quả thi đấu cao nhất.

Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu; thể lực, kỹ thuật và khả năng phối hợp đồng đội. Tuy nhiên, quá trình huấn luyện còn gặp một số khó khăn do thời tiết, cơ sở vật chất và trang thiết bị chưa hoàn toàn sát điều kiện thi đấu quốc tế.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần quyết tâm cao, Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam sẵn sàng lên đường tham gia giải đấu, phấn đấu đạt kết quả tốt, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật và thân thiện trong giao lưu quốc tế.

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