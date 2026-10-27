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Pháp luật

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Công an Thanh Hóa thông tin vụ vây bắt 2 đối tượng cố thủ trên mái nhà

Phạm Trường

TPO - Nguyễn Đình Cường (SN 1993) và Bùi Văn Quyền (SN 1994) trong lúc cố thủ trên mái nhà hai tầng, đã dùng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn ném, chống trả lực lượng công an.

Ngày 27/10, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Nguyễn Đình Cường (SN 1993) và Bùi Văn Quyền (SN 1994, cùng trú tại xã Kiến Hải, TP Hải Phòng) để làm rõ các hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ. Đây là 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái căn nhà 2 tầng ở xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa khi bị cảnh sát vây bắt chiều hôm qua 26/10.

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Đối tượng Cường (áo trắng) và Quyền tại cơ quan điều tra.

Theo cơ quan công an, sáng 26/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hải Phòng đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp xác minh, truy tìm Cường và Quyền. Cả hai là bị can trong vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do Công an TP Hải Phòng thụ lý.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định hai đối tượng đang lẩn trốn tại căn nhà ở thôn Gia Miêu (xã Hà Long). Ngôi nhà thuộc sở hữu của bà Đ.T.L. (SN 1979), được Lang Thị My (SN 2004, trú xã Thạch Lập) thuê ở từ giữa tháng 10 vừa qua.

Khoảng 12h15 cùng ngày, khi tổ công tác đến làm việc với My, Cường và Quyền đang trốn ở tầng 2 đã trèo lên mái tầng thượng để lẩn trốn. Phát hiện sự việc, lực lượng công an yêu cầu hai đối tượng xuống làm việc nhưng cả hai không chấp hành, sử dụng bình xịt hơi cay, kiếm, mảnh kính và gạch vụn ném về phía lực lượng chức năng để chống trả.

Trước tình huống phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa huy động hàng chục cảnh sát gồm các lực lượng tổ chức bao vây, triển khai phương án khống chế.

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Hình ảnh hai đối tượng cố thủ trên mái nhà.

Căn nhà xảy ra vụ việc nằm giữa cánh đồng, không có công trình xây dựng xung quanh. Lối tiếp cận vị trí hai đối tượng cố thủ là cầu thang dẫn lên cửa tum, chỉ đủ cho một người chui qua, gây nhiều khó khăn cho cảnh sát làm nhiệm vụ.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng chức năng kiên trì vận động, thuyết phục hai đối tượng hạ vũ khí, chấp hành pháp luật. Trong quá trình này, Cường và Quyền có biểu hiện tâm lý bất thường, la hét, đe dọa tự sát.

Đến khoảng 21h cùng ngày, hai đối tượng hạ vũ khí, xin đầu thú. Vụ việc được giải quyết an toàn, không gây nguy hiểm cho lực lượng chức năng và người dân.

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Cảnh sát vây bắt hai đối tượng.

Bước đầu, Cường và Quyền khai nhận đã mua ma túy từ TP Hải Phòng rồi đến nhà trọ của My tại Thanh Hóa vào khoảng 20h ngày 25/10. Sáng hôm sau, cả ba tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ các vật chứng liên quan.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ.

Video: Toàn cảnh vụ bắt hai đối tượng cầm kiếm cố thủ trên mái nhà.

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