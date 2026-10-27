Luật sư đề nghị đưa Mr Pips đi giám định tâm thần

TPO - Trong đơn gửi đến tòa, các luật sư đã đề nghị đưa Phó Đức Nam (Mr Pips) đi giám định tâm thần. Trước đó, kết luận điều tra và cáo trạng thể hiện, người thân Mr Pips bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng khi tìm cách chạy "kim bài miễn tội" cho con.

Tiếp tục kiến nghị đưa đi giám định tâm thần

Ngày 27/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, tại TP HCM) cùng 187 đồng phạm trong vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”.

Đáng chú ý, các luật sư Phạm Thanh Bình và Vũ Tuấn Linh (bào chữa cho bị cáo Mr Pips) đã có đơn kiến nghị gửi HĐXX đề nghị trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với thân chủ.

Theo luật sư, đơn kiến nghị cùng các tài liệu, hồ sơ y khoa liên quan đã được gửi đến TAND TP Hà Nội từ ngày 22/10, trước khi phiên tòa sơ thẩm được mở. Trong đơn kiến nghị, luật sư cho biết qua làm việc với Mr Pips, gia đình và nghiên cứu hồ sơ bệnh án, tài liệu y khoa, các văn bản của trại tạm giam, luật sư nhận thấy bị cáo có tiền sử điều trị bệnh lý tâm thần từ nhiều năm trước.

Cụ thể, tài liệu viện dẫn của luật sư thể hiện khoảng năm 2013, Phó Đức Nam từng được khám, điều trị tại Bệnh viện Alexandra ở Singapore. Sau khi về Việt Nam, bị cáo tiếp tục được khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Vũng Tàu, Đồng Nai và TP HCM.

Ngoài ra, giấy chứng nhận ngày 10/4/2014 của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 thể hiện Nam đang điều trị nội trú từ ngày 6/4/2014, với chẩn đoán giai đoạn hưng cảm.

Trong đơn, hai luật sư cũng đề cập đến tình trạng sức khỏe của Phó Đức Nam trong thời gian bị tạm giam. Theo đó, khi Nam vào trại ngày 4/11/2024 – 23/2/2025, bộ phận y tế đã theo dõi, cấp phát thuốc theo đơn của Bệnh viện Tâm thần TP HCM.

Từ ngày 24/2/2025, Nam được bộ phận y tế trại khám, đề xuất chuyển đến chuyên khoa tâm thần của Bệnh viện Bạch Mai để khám, chữa bệnh. Sau đó, Nam trở về trại điều trị theo đơn và được tái khám định kỳ. Từ những tài liệu trên, luật sư cho rằng có cơ sở để đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam.

Trong vụ án, Phó Đức Nam bị cáo buộc cầm đầu, chịu trách nhiệm với 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền 1.568 tỷ đồng.

Bị cáo Phó Đức Nam.

Bố của Mr Pips từng bị lừa gần 2,6 tỷ khi 'tìm cửa' giám định tâm thần cho con

Trước đó, kết luận điều tra cũng như cáo trạng thể hiện, sau khi Mr Pips bị khởi tố, cha của Mr Pips nhờ cháu họ là Phó Đức Tuấn thuê luật sư bào chữa, đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Đầu tháng 11/2024, ông Phó Đức Thắng thuê phòng tại khách sạn trên phố Nghĩa Tân, Hà Nội và hẹn gặp Tuấn. Sau đó, Tuấn đến gặp ông Thắng rồi thống nhất hẹn gặp luật sư tại khách sạn. Sau khi trao đổi, luật sư đi về để chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa cho Phó Đức Nam (Mr Pips).

Sau đó, ông Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm mối quan hệ xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm nên Tuấn gọi điện hẹn Nguyễn Đăng Quang (SN 1980, trú ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) đi ăn tối. Lúc ăn, ông Thắng “đặt vấn đề” và được Quang hứa có thể giúp được việc này rồi hai người trao đổi số điện thoại để liên lạc.

Ngày 5/11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn ông Thắng đi ăn tối cùng Quang. Quá trình ăn tối, Quang nói có thể giúp Nam được đi giám định tâm thần sớm và chữa bệnh. Quang bảo Thắng cần tạm ứng trước 100.000 USD, tương đương hơn 2,57 tỷ đồng, ông Thắng đồng ý.

Hôm sau, ông Thắng gọi điện nhờ Phó Đức Anh (SN 1991, trú ở đường Ngọc Hồi, Hà Nội) chở đến ngân hàng Techcombank rút 5 tỷ đồng rồi nhờ Đức Anh chuyển cho Quang 2,57 tỷ đồng, số tiền còn lại, Thắng nhờ Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam.

Nhận tiền từ ông Thắng, Đức Anh chuyển số tiền cho Quang thông qua em gái của Quang là Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nguyễn Văn Huyên nhờ nhận tiền. Dòng tiền sau đó chuyển lòng vòng qua nhiều địa chỉ nhưng Quang tiếp nhận không làm theo cam kết

Cơ quan điều tra kết luận, mặc dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Nguyễn Đăng Quang vẫn nhận số tiền 2,57 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Do đó, Nguyễn Đăng Quang phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".