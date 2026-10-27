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Hà Nội: Công an giúp người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm

Thanh Hà

TPO - Công an phường Láng (Hà Nội) xác minh, phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 1 tỷ đồng do chuyển nhầm vào tài khoản của người khác.

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Công an phường Láng hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 26/10, anh N.A.T (trú tại Hà Nội) sơ suất trong quá trình giao dịch nên chuyển nhầm 1 tỷ đồng vào tài khoản của một người có cùng tên.

Sau khi liên hệ với ngân hàng nhưng chưa thể kết nối với chủ tài khoản nhận tiền, anh T. đã đến Công an phường Láng trình báo, đề nghị hỗ trợ giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ Công an phường Láng khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản, đồng thời chủ động liên hệ với người nhận nhầm tiền để phối hợp giải quyết vụ việc.

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và phương pháp xử lý đúng quy định, lực lượng công an đã vận động, hướng dẫn người nhận nhầm hoàn tất các thủ tục cần thiết, giúp anh T. nhận lại đầy đủ số tiền 1 tỷ đồng.

Cùng ngày, anh N.A.T. đã gửi thư cảm ơn Công an phường Láng, bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ hết lòng phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

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#Công an phường Láng #Chuyển khoản nhầm #Hà Nội #Hỗ trợ người dân #Giao dịch ngân hàng

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