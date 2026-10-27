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Du thuyền của bà Trương Mỹ Lan giảm giá hơn 23 tỷ đồng

Tân Châu

TPO - Du thuyền The Reverie Saigon của bà Trương Mỹ Lan sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá vào sáng 28/10 với giá khởi điểm hơn 29,2 tỷ đồng, giảm hơn 23 tỷ đồng so với giá chào bán ban đầu.

Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, vào lúc 9h ngày mai (28/10), đơn vị này tổ chức đấu giá du thuyền The Reverie Saigon theo ủy quyền của Thi hành án dân sự (THADS) TPHCM. Đây là tài sản liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, được đưa ra xử lý theo các bản án đã ban hành.

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Du thuyền The Reverie Saigon

Du thuyền The Reverie Saigon có màu xanh trắng, số đăng ký SG.8389, số kiểm soát VR18051515, được sản xuất tại Pháp vào năm 2018. Phương tiện có hai máy mang số 22276129 và 22276240 hiện neo đậu tại bến du thuyền Tam Sơn, khu Swan Bay – Đảo Đại Phước (TP Đồng Nai).

Giá khởi điểm lần đấu giá này là hơn 29,2 tỷ đồng. Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, khoảng 5,84 tỷ đồng.

Theo thông tin được công bố trước đó, du thuyền này đã trải qua nhiều lần đấu giá không thành. So với giá khởi điểm ban đầu hơn 52,4 tỷ đồng, mức giá hiện tại đã giảm khoảng 23,2 tỷ đồng, tương đương hơn 44%. Diễn biến này cho thấy giá khởi điểm của tài sản đã được điều chỉnh đáng kể qua các đợt tổ chức đấu giá.

Cuộc đấu giá ngày 28/10 tiếp tục là bước xử lý tài sản trong quá trình thi hành các bản án liên quan vụ Vạn Thịnh Phát. Kết quả phiên đấu giá sẽ quyết định bước tiếp theo trong việc chuyển nhượng tài sản và thực hiện các nghĩa vụ thi hành án theo quy định pháp luật.

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Bà Trương Mỹ Lan trong một lần hầu tòa. Ảnh: Tân Châu

Theo bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST ngày 17/10/2024 của TAND TPHCM và bản án phúc thẩm số 259/2025/HS-PT ngày 21/4/2025, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) có trách nhiệm bồi hoàn hơn 30.081 tỷ đồng cho 43.108 bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhận chuyển nhượng trái phiếu. Để thực hiện nghĩa vụ thi hành án, cơ quan chức năng đã tổ chức xử lý tài sản, thu hồi tiền và thực hiện nhiều đợt chi trả cho các trái chủ.

Theo THADS TPHCM, đến đợt chi trả thứ 10, ngày 31/7, tổng số tiền đã thanh toán qua 10 đợt đạt hơn 12.361 tỷ đồng. Riêng đợt 10, cơ quan thi hành án chi trả hơn 318,1 tỷ đồng cho các trái chủ theo tỷ lệ 1,0575%; đồng thời thực hiện gửi tiết kiệm theo quy định đối với khoản tiền của 501 trái chủ chưa cung cấp thông tin tài khoản.

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#Trương Mỹ Lan #Vạn Thịnh Phát #Thi hành án dân sự #The Reverie Saigon #Đấu giá du thuyền #Tài sản thi hành án #23 tỷ đồng #Đấu giá không thành

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