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Xe khách cháy rụi ở Quảng Ninh, 23 du khách nước ngoài thoát nạn

Hoàng Dương

TPO - Xe khách 45 chỗ chở 25 người bất ngờ bốc cháy tại đường dẫn cao tốc Hạ Long – Vân Đồn ở Quảng Ninh. Toàn bộ người trên xe kịp thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 27/10, thông tin từ Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 21h ngày 26/10, xe khách BKS 34H-058xx xảy ra cháy tại đường dẫn từ cao tốc Hạ Long – Vân Đồn xuống thôn Vũ Oai, xã Thống Nhất, TP. Quảng Ninh.

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Hiện trường xe khách cháy rụi trong đêm.

Trên xe lúc này có 23 khách du lịch Trung Quốc, hướng dẫn viên người Việt Nam và lái xe V.V.H. (SN 1978, trú tại phường Thành Đông, TP Hải Phòng).

Khi xảy ra cháy, toàn bộ 25 người đã kịp thoát ra ngoài. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe khách bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận tin báo, Tổ công tác số 7, Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Công an xã Thống Nhất triển khai dập lửa; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là xe bị nổ lốp dẫn đến cháy.

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#xe khách cháy #Quảng Ninh #cao tốc Hạ Long Vân Đồn #du khách Trung Quốc #nổ lốp xe #cháy xe khách

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