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Giới trẻ

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Công an đưa gần 20 thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau đến chăm sóc mộ liệt sĩ

Nguyễn Dũng
Nguyễn Tiến

TPO - Sau khi ngăn hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau, Công an xã Phú Giáo, TPHCM đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ, kết hợp hoạt động chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ với tuyên truyền giáo dục về ý thức, trách nhiệm.

Ngày 27/10, theo thông tin từ Công an xã Phú Giáo, đêm 26/10, đơn vị nhận được tin báo của người dân về hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau. Lực lượng công an đã có mặt, ngăn chặn vụ việc và đưa các em về trụ sở.

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Công an đưa gần 20 thanh thiếu niên chuẩn bị đánh nhau đến chăm sóc các phần mộ liệt sĩ.

Các thiếu niên liên quan có độ tuổi từ 13 đến 16. Theo thông tin ban đầu do công an xã cung cấp, trong nhóm có nhiều em đã bỏ học, rời gia đình đi lang thang, tụ tập cùng bạn bè.

Tại trụ sở, lực lượng công an đã giáo dục các em về ý thức chấp hành pháp luật, nhắc nhở các em về hành vi và trách nhiệm của bản thân. Sau đó, công an xã đưa các em đến nghĩa trang liệt sĩ của xã, kết hợp giáo dục truyền thống với hoạt động chăm sóc các phần mộ anh hùng liệt sĩ.

Tại đây, các em lau bụi trên mộ, quét lá cây, nhổ cỏ và tìm hiểu tên các liệt sĩ. Theo công an xã Phú Giáo, hoạt động trên nhằm giúp các em hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, trân trọng cuộc sống hòa bình và cơ hội học tập hôm nay.

Từ vụ việc, Công an xã Phú Giáo gửi thư đến thanh thiếu niên trên địa bàn, nhắn nhủ các em sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng; lấy học tập, rèn luyện, sống có ích làm mục tiêu.

“Đừng vì phút bốc đồng mà đánh đổi tương lai”, công an xã nhắn gửi.

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Trong thư, đơn vị cũng cảnh báo các hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, tụ tập đua xe, sử dụng hung khí, vi phạm giao thông. Đây là những hành vi được đề cập trong nội dung tuyên truyền chung, không phải toàn bộ hành vi được xác định ở hai nhóm thiếu niên nói trên.

Công an xã Phú Giáo cho biết sẽ kết hợp giáo dục, đồng hành với thanh thiếu niên và kiên quyết phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

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