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Giới trẻ

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Nam sinh trường Ams thắng tuyệt đối trận quý, thẳng tiến Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26

Tường Kha

TPO - Nam sinh Hà Nội – Amsterdam Đoàn Lê Anh Đức đã thể hiện phong độ xuất sắc khi nhanh chóng “bẻ khóa” chướng ngại vật và giành những điểm số quan trọng ở lượt thi về đích. Cậu vượt qua trận quý IV với 220 điểm và ghi danh vào trận Chung kết năm Olympia 26.

Trận thi Quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 với bốn thí sinh tranh tài: Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi), Phạm Đặng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TP.Hồ Chí Minh) và Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội).

Xuất thần “bẻ khoá” chướng ngại vật

Phần thi Khởi động, bốn thí sinh lần lượt bước vào lượt thi riêng và giành được những điểm số đầu tiên. Trong đó, Minh Phúc ghi được 40 điểm, Trung Dũng 40 điểm, Thanh Bình 20 điểm.

Sau lượt thi chung, thế trận thêm gay cấn khi khoảng cách điểm số giữa các thí sinh không nhiều. Cụ thể, Minh Phúc 65 điểm, Trung Dũng 60 điểm, Thanh Bình 50 điểm, Anh Đức 40 điểm.

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Anh Đức xuất sắc giải nhanh ẩn số chướng ngại vật khi các dữ liệu còn mơ hồ.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi về từ còn thiếu trong đoạn bài hát.

Ngay khi đoạn hát vang lên, Anh Đức lập tức nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật. Cậu đã đưa ra đáp án chính xác là “Đông A” để vươn lên dẫn đầu đoàn đua với 100 điểm. Tiếp đó, Minh Phúc 65 điểm, Trung Dũng 60 điểm, Thanh Bình 50 điểm.

Kịch tính ngôi đầu đoàn đua

Phần thi Tăng tốc mang tới bốn câu hỏi – 4 cơ hội để các thí sinh tạo ra màn bứt tốc về điểm số. Tuy nhiên, câu hỏi tăng tốc trận thi quý có độ khó cao đã “đánh đố” các thí sinh.

Khép lại phần thi thứ ba này, Anh Đức đã củng cố vị trí dẫn đầu đoàn đua với 140 điểm, Minh Phúc 115 điểm, Trung Dũng và Thanh Bình cùng 90 điểm.

Phần thi Về đích, Anh Đức lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20. Cậu ghi điểm câu đầu tiên và câu cuối; để mất điểm ở câu thứ hai vào tay Trung Dũng. Anh Đức về vị trí với 150 điểm.

Trung Dũng với 120 điểm, đã “suy nghĩ lại” và lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20. Cậu để Thanh Bình giành điểm ở câu đầu; nhưng đã ghi điểm ở câu thứ hai và câu cuối có chọn Ngôi sao hi vọng. Trung Dũng về vị trí với 170 điểm và tạm dẫn đầu đoàn leo núi.

Sau lượt thi của Minh Phúc, thế trận càng thêm kịch tính khi Trung Dũng và Anh Đức cùng tạm dẫn đầu đoàn đua với 170 điểm.

Minh Phúc với 115 điểm, lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và chọn Ngôi sao hi vọng ở câu cuối. Cậu ghi điểm câu đầu; lần lượt để Thanh Bình, Anh Bình giành điểm hai câu còn lại. Minh Phúc về vị trí 95 điểm.

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Anh Đức đã xuất sắc giành điểm ở câu hỏi cuối trong lượt thi của Thanh Bình.

Thanh Bình với 130 điểm, lựa chọn gói câu hỏi có giá trị 20 – 20 – 30 điểm và chọn Ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối. Cậu để Minh Phúc có cơ hội trả lời nhưng không giành được điểm ở câu đầu; Anh Đức ghi điểm ở hai câu còn lại. Thanh Bình về vị trí với 80 điểm.

Với chiến thắng tuyệt đối ở trận quý IV, Đoàn Lê Anh Đức đã ghi danh vào trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 và giữ cầu truyền hình tại Hà Nội.

Kết quả chung cuộc trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 220.

Đoàn Trung Dũng (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Quảng Ngãi) về nhì với 170 điểm. Cùng về thứ ba, Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) 85 điểm và Phạm Đặng Thanh Bình (THPT Võ Minh Đức, TP.Hồ Chí Minh) 80 điểm.

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Anh Đức giành chiến thắng trận quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 để vào Chung kết năm.

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