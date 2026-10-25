Bốn ứng viên tranh ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 26 là ai?

TPO - Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã xác định được bốn thí sinh tranh tài trong trận Chung kết năm để tìm ra Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26.

Bốn thí sinh lọt vào trận Chung kết năm Olympia 26 đều đang học tập tại các trường THPT chuyên có tiếng trong toàn quốc. Đó là THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa; THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ; THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên; THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội.

Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 phát sóng trận đầu tiên từ ngày 2/11/2025, dự kiến sẽ khép lại trận Chung kết năm vào ngày 1/11/2026.

Trải qua 52 trận đấu với các vòng thi tuần, tháng, quý, đến nay cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia 26 đã xác định được bốn thí sinh sẽ tranh tài trong trận Chung kết năm. Đồng thời, xác định được bốn điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Olympia 26 là Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.

Bốn thí sinh ứng viên chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia 26: Gia Bảo, Thái Dương, Quang Minh, Anh Đức (lần lượt từ trái qua phải).

Cụ thể, Trần Võ Gia Bảo (THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đông Hải, Khánh Hòa) nhất quý I. Gia Bảo vượt qua các trận thi tuần, tháng và quý đầy kịch tính, Cậu giành vòng nguyệt quế trận Quý 1 với 175 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên ghi danh tại Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trần Võ Gia Bảo

Lý Thái Dương (THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) nhất quý II. Thái Dương giữ vững phong độ khi thắng liên tiếp các trận thi tuần, tháng và quý. Cậu đã giành vòng nguyệt quế trận quý II với 200 điểm, trở thành nhà leo núi đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia về Phú Thọ.

Lý Thái Dương

Nguyễn Huy Quang Minh (THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) nhất quý III. Quang Minh ghi dấu ấn với 345 điểm trận thi tháng 1 quý III, đồng thời lập kỷ lục tổng điểm vòng thi Tháng cao nhất Olympia 26. Cậu tiếp tục giành chiến thắng trận quý III với 225 điểm, để ghi tên mình vào trận Chung kết năm và đem cầu truyền hình về tỉnh Hưng Yên.

Nguyễn Huy Quang Minh

Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, Hà Nội) ghi dấu ấn với phong độ xuất sắc và bản lĩnh trong từng trận đấu tuần, tháng, quý. Ở trận thi tháng nam sinh này có màn bứt tốc gần đạt điểm tuyệt đối, rồi băng băng về đích giành vòng nguyệt quế 330 điểm.

Ở trận thi quý, Anh Đức khiến khán giả và những người cùng chơi ngỡ ngàng khi giải thành công chướng ngại vật mà chưa có dữ liệu nào. Tiếp đó, giành được những điểm số quan trọng ở thời điểm kịch tính để giành chiến thắng với 220 điểm, hơn người về nhì 50 điểm.